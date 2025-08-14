Ce se întâmplă cu datoriile lui Irinel Columbeanu de la azi, după vizita fiicei sale. Irinuca nu uită de tatăl ei!

Modul în care viața lui Irinel Columbeanu s-a schimbat radical este deja foarte bine cunoscut de toată lumea. De la vila din Izvorani și viața la care mulți doar ar visa, Irinel Columbeanu a ajuns să fie internat într-un azil de bătrâni și să nu își poată plăti chiria. Ei bine, fiica lui, Irinuca, nu a uitat de el!

Ajuns într-un cămin din Ghermănești, Irinel Columbeanu a cunoscut o altă viață și a observat care sunt persoanele care îl iubesc cu adevărat. În ciuda distanței și a unei vieți total opuse, Irinuca își vizitează tatăl cât de des poate și îl sprijină financiar pe acesta.

Ce se întâmplă cu datoriile lui Irinel Columbeanu

Irinel Columbeanu și fiica lui nu au lăsat nici distanța nici timpul să intervină în relația lor. Cu toate că duce o viață de lux, tânăra își face mereu timp să își viziteze tatăl și are mare grijă de el.

Vestea că fostul milionar de la Izvorani are restanțe la căminul de bătrâni unde locuiește s-a răspândit repede. De asemenea, s-a aflat și cine este cea care l-a ajutat să plătească: Irinuca.

Ion Lăceanu a comentat această situație și l-a criticat pe Irinel Columbeanu. Artistul susține că stilul de viață al fostului milionar l-a adus pe acesta în situația actuală, iar acest lucru ar fi putut să fie evitat cu puțin mai multă chibzuință.

„Lui Irinel Columbeanu i-a plăcut viața, știe toată lumea, a iubit femei frumoase, a cheltuit cu ele, iar multe l-au uitat, acum, la greu, când a pierdut toți banii. Am aflat că Irinuca, fata lui, i-a mai achitat din datorii, la numai 18 ani muncește și pentru el. Ar fi trebuit să pună bani deoparte, la saltea, și pentru bătrânețe, care e foarte grea. Are noroc că o are pe fata lui, un suflet nobil, dar ce făcea dacă n-avea deloc copii? Nu și-a asigurat viitorul, a făcut și investiții nefericite. Tot săracul pune deoparte, că știe că n-are cine-l ajuta”, a spus Ion Lăceanu pentru click.ro.

Irinuca l-a vizitat recent

Irinuca a venit recent în România pentru a-și vizita tatăl și a făcut o postare pe rețelele de socializare alături de Irinel. Cei doi se aflau într-un restaurant și degustau mai multe preparate cărora le ofereau note (VEZI AICI).

CITEȘTE ȘI:

De ce a apărut Irina Columbeanu în haină de blană, la Cluj. Mesajul din spatele ținutei

De ce Irina Columbeanu nu are iubit la vârsta ei. Ce a învățat-o Monica Gabor