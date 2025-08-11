De ce a apărut Irina Columbeanu în haină de blană, la Cluj. Mesajul din spatele ținutei

Nu, nu este o glumă! Irina Columbeanu s-a afișat în haină de blană, în Cluj! De ce a apărut așa? Care este mesajul din spatele ținutei? Chiar ea a dezvăluit totul pe rețelele de socializare! Iată despre ce este vorba!

Irina Columbeanu a stârnit un val de reacții pe TikTok după ce a apărut într-o ținută neașteptată pentru luna august: o haină de blană groasă. Dacă mulți s-ar fi așteptat la o apariție cu un outfit de vară, fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor a decis să-i contrazică pe toți, motivând alegerea prin… frigul de la Cluj.

Într-un videoclip postat pe contul său, Irina Columbeanu s-a afișat purtând o haină voluminoasă, iar alături a lăsat un mesaj scurt și la obiect, întrebând de ce este frig în Cluj.

„De ce e atât de frig în Cluj?!”, a scris tânăra.

Clipul publicat pe TikTok a adunat rapid mii de like-uri și comentarii care variază de la amuzament la admirație. Mulți urmăritori au glumit pe seama contrastului dintre sezonul estival și ținuta sa „de iarnă”, iar un fan a remarcat cu umor că temperaturile sunt ridicate, dar Irina Columbeanu arată minunat în haina de blană.

De ce nu are Irina Columeanu un iubit

Mulți s-au întrebat dacă Irina Columeanu are sau nu un iubit. Ei bine, răspunsul este nu! Răspunsul stă în modul în care a fost educată de mama ei, Monica Gabor. Se pare că a fost riguroasă atunci când a venit vorba despre cine merită să fie alături de fiica ei și i-a insuflat să fie foarte atentă pe cine lasă să intre în viața ei.

Irina Columbeanu a recunoscut că nu a găsit încă persoana potrivită. Motivul? Are standarde foarte înalte și nu vrea să-și piardă timpul cu cineva care nu se ridică la nivelul așteptărilor ei.

„Nu am găsit pe nimeni care să se ridice la standardele mele. Eu sunt foarte pretențioasă la aceste lucruri. Nu îmi place să-mi irosesc timpul cu oameni care sunt…”, a spus Irina Columbeanu pentru spynews.ro.

