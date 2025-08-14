Acasă » Știri » Irina Columbeanu a venit în România pentru tatăl său! Ce gest emoționant a făcut tânăra pentru Irinel

Irina Columbeanu a venit în România pentru tatăl său! Ce gest emoționant a făcut tânăra pentru Irinel

De: Anca Chihaie 14/08/2025 | 14:44
Sursa foto: Captură Video „Fiță cu Adiță” / social media

Irina Columbeanu a petrecut timp de calitate cu tatăl ei, Irinel Columbeanu. După anii copilăriei petrecuți în luxul reședinței de la Izvorani, unde tatăl său, Irinel Columbeanu, îi oferea tot confortul posibil, viața Irinei Columbeanu s-a schimbat radical. Mutarea peste Ocean, alături de mama sa, Monica Gabor, și de partenerul acesteia, cunoscut sub numele de Mr. Pink, a adus pentru tânăra fată o adaptare rapidă la un alt stil de viață, în care independența și responsabilitatea au devenit obișnuință.

Deși a trăit în două lumi complet diferite, Irina a reușit să rămână conectată la familia din România. Legătura cu tatăl său a rămas una puternică, chiar dacă distanța și schimbările din viața fiecăruia au fost mari. În prezent, Irinel Columbeanu trece printr-o perioadă dificilă, după ce a pierdut averea impresionantă pe care o deținea odinioară. Fostul om de afaceri locuiește acum într-un cămin din Ghermănești, adaptându-se la o viață cu resurse limitate.

Irina a venit în România să își revadă tatăl

În ultimele zile, Irina a revenit în România, profitând de ocazie pentru a-și vizita tatăl. Întâlnirea lor a fost una emoționantă, marcată de momente de apropiere și gesturi care arată devotamentul fiicei față de părinte. Cei doi au petrecut timp împreună, alegând să iasă și la un restaurant, unde au încercat diverse preparate, bucurându-se de ocazia de a împărtăși clipe simple, dar prețioase.

„Bună ziua! Sunt aici cu tatăl meu și o să încercăm câteva feluri de mâncare”, a spus Irina Columbeanu. 

Pe lângă aceste momente de familie, vizita Irinei a avut și o componentă practică și altruistă. Ea a decis să-l sprijine financiar pe tatăl său, acoperind o parte importantă din datoriile acumulate la căminul unde acesta locuiește. Nu este prima dată când tânăra intervine pentru a-i oferi un ajutor concret, demonstrând că, în ciuda tinereții, înțelege importanța responsabilității și a sprijinului acordat celor apropiați.

Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt considerabil mai mari
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt...
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără...

După ce s-au revăzut, Irina și tatăl ei au ales să petreacă o parte din zi într-o atmosferă relaxată, mergând împreună la un restaurant din apropiere. Au stat la masă preț de câteva ore, savurând preparatele și profitând de ocazie pentru a povesti și a rememora momente din trecut, iar Irina a imortalizat întregul moment.

Chiar dacă oceanul îi desparte o bună parte din timp, ea găsește mereu modalități de a menține legătura și de a fi prezentă în viața tatălui său. Faptul că a crescut cu o educație în care valorile precum respectul și altruismul au avut un loc important se reflectă acum în acțiunile sale.

În timp ce tatăl său își continuă viața într-un mediu modest, Irina rămâne un sprijin constant, aducând nu doar ajutor financiar, ci și susținere emoțională. Vizita ei recentă în România a fost o dovadă clară a acestui lucru, transformându-se într-un prilej de reconectare și consolidare a legăturii lor.

VEZI ȘI: Irina Columbeanu, dispusă să se angajeze în România ca sa-și ajute financiar tatăl. Cu cine vrea să colaboreze

Tags:
Iți recomandăm
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 15 august, de la ora 15.00
Știri
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 15 august, de la ora 15.00
Fructul care se vinde cu 35 lei/kg în vara lui 2025. Este poreclit „ginsengul românesc”
Știri
Fructul care se vinde cu 35 lei/kg în vara lui 2025. Este poreclit „ginsengul românesc”
Centrul Istoric, primul pas în programul de curățenie și modernizare al Capitalei
Mediafax
Centrul Istoric, primul pas în programul de curățenie și modernizare al Capitalei
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt considerabil mai mari
Gandul.ro
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov...
De ce nu e greșit să spui «La mulți ani» de Sfânta Maria Mare. Explicația preotului care schimbă tot ce știm despre 15 august. Cele mai frumoase urări
Adevarul
De ce nu e greșit să spui «La mulți ani» de Sfânta Maria...
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar...
Ce se întâmplă la Kremlin, cu câteva ore de summit-ul cu Trump din Alaska. Putin a luat decizia
Mediafax
Ce se întâmplă la Kremlin, cu câteva ore de summit-ul cu Trump din...
Parteneri
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la...
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Click.ro
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru...
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
WOWBiz.ro
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant...
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Digi 24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în...
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein
Digi24
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui...
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este...
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
kanald.ro
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele...
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de...
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
kfetele.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o...
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
WOWBiz.ro
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit...
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
observatornews.ro
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Noua culoare de iPhone stârnește controverse pe X – VIDEO
go4it.ro
Noua culoare de iPhone stârnește controverse pe X – VIDEO
10 lecții de viață de la azteci
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă: „Suntem pregătiți...”, iar apoi au continuat: „Un copil vine la momentul potrivit...”
Viva.ro
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă:...
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele
Fanatik.ro
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități...
Calendar Ortodox 15 august 2025. Sărbătoare importantă pentru creștini ortodocși. E cruce roșie: Adormirea Maicii Domnului
Fanatik.ro
Calendar Ortodox 15 august 2025. Sărbătoare importantă pentru creștini ortodocși. E cruce roșie: Adormirea Maicii...
Se întoarce Călin Georgescu! George Simion a confirmat planul: Avem soluțiile să reparăm
Capital.ro
Se întoarce Călin Georgescu! George Simion a confirmat planul: Avem soluțiile să reparăm
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat că i s-a desființat postul!
Romania TV
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat...
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
Go4Games
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
Decizie pentru Traian Băsescu. Ce îi pregătește Bolojan fostului președinte al României
Capital.ro
Decizie pentru Traian Băsescu. Ce îi pregătește Bolojan fostului președinte al României
George Simion dă de pământ cu Gigi Becali și face noi dezvăluiri
evz.ro
George Simion dă de pământ cu Gigi Becali și face noi dezvăluiri
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
Gandul.ro
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să...
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: Când mă uit, un securist
as.ro
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: Când mă uit,...
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de...
Ți se rupe sufletul! Fiica Teodorei Marcu, prima aniversare fără mama ei! Micuța Emma era în brațele tinerei când a fost împușcată mortal. IMAGINI de la petrecere
radioimpuls.ro
Ți se rupe sufletul! Fiica Teodorei Marcu, prima aniversare fără mama ei! Micuța Emma era...
Operațiunea ”casă pentru Băsescu” – marele blat de la CCR. Conjurația care l-a ajutat să-și ia beneficiile înapoi: ”E o practică”
Fanatik.ro
Operațiunea ”casă pentru Băsescu” – marele blat de la CCR. Conjurația care l-a ajutat să-și...
Marian Ceaușescu l-a provocat pe Mitică Dragomir la o bătaie în ring. „Vreau de la două milioane de euro în sus! Dezbrăcați în chiloți!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Marian Ceaușescu l-a provocat pe Mitică Dragomir la o bătaie în ring. „Vreau de la...
Bătrân nevăzător, ucis în propria curte de un vecin. Motivul e HALUCINANT
Yellow News
Bătrân nevăzător, ucis în propria curte de un vecin. Motivul e HALUCINANT
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 15 august, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 15 august, de la ora 15.00
Fructul care se vinde cu 35 lei/kg în vara lui 2025. Este poreclit „ginsengul românesc”
Fructul care se vinde cu 35 lei/kg în vara lui 2025. Este poreclit „ginsengul românesc”
Inelul cumpărat de Cristiano Ronaldo, criticat în mediul online! Cine a îndrăznit să jignească ...
Inelul cumpărat de Cristiano Ronaldo, criticat în mediul online! Cine a îndrăznit să jignească gestul fostbalistului
Fotbalistul care și abandonat câinele a fost dat afară de la club! Conducerea nu a tolerat ce i-a ...
Fotbalistul care și abandonat câinele a fost dat afară de la club! Conducerea nu a tolerat ce i-a făcut bietului animal
Angelina Jolie e hotărâtă să-și vândă casa și să plece de la Hollywood cât mai repede! Care ...
Angelina Jolie e hotărâtă să-și vândă casa și să plece de la Hollywood cât mai repede! Care este motivul?
Gafa ministrului de Externe al Marii Britanii în timpul vizitei lui J. D. Vance. Ce amendă substanțială ...
Gafa ministrului de Externe al Marii Britanii în timpul vizitei lui J. D. Vance. Ce amendă substanțială ar putea primi
Vezi toate știrile
×