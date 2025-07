Irina Columbeanu, dispusă să se angajeze în România ca sa-și ajute financiar tatăl. Cu cine vrea să colaboreze

La o distanță de un an de la ultima vizită, Irina Columbeanu a venit special în România pentru a-și vedea tatăl. Fiica fostului milionar de la Izvorani are de gând să facă bani în țară, cu ajutorul cărora speră să își ajute părintele.

Dacă în urmă cu un an Irina Columbeanu a fost așteptată la aeroport de tatăl său, anul acesta, fiica fostului milionar de la Izvorani a ajuns în România în mare secret. De ani buni,tânăra de 18 ani trăiește în Malibu, alături de Monica Gabor, mama sa și Mr.Pink, iubitul acesteia, însă în fiecare vară vine în țară ca să își viziteze părintele.

Irina Columbeanu a spus adevărul despre Mr. Pink! Cum se comportă bărbatul cu fiica Monicăi Gabor

Irina Columbeanu: ”Simt că este responsabilitatea mea să am grijă de el”

Imediat după ce a ajuns în România, primul drum al Irinei Columbeanu a fost la tatăl ei. Tânăra a mers la azilul unde Irinel Columbeanu locuiește de mai bine de doi ani. Ion Casian, cel care deține azilul pentru seniori, a mărturisit că revederea dintre cei doi a fost extrem de emoționantă. Fiica fostului milionar de la Izvorani și-a scos tatăl în oraș și l-a răsfățat cu daruri din America.

„Irinuca a venit sâmbătă, la azil, și-a vizitat tatăl, s-au îmbrățișat, au plâns de bucurie. S-au retras în camera lui, au stat un timp la povești. Irinuca i-a adus și niște mici daruri, dar adesea îi trimite bani de buzunar, și din America, unde locuiește și muncește.

Zilele acestea, Irinuca l-a luat în oraș, la masă, l-a răsfățat cu bunătăți culinare. Irinuca ține foarte mult la tatăl ei, au locuit mulți ani împreună, la vila din Izvorani, el a răsfățat-o ca pe o prințesă, iar acum îi întoarce binele. Este un exemplu de copil. Irinel este atât de fericit! A uitat și de necazuri și de problemele de sănătate! Irinuca este totul pentru el, este unicul său copil”, a declarat acesta pentru Click.

Cum vrea Irina Columbeanu să își ajute tatăl

Irina Columbeanu are în plan să continue să își ajute tatăl cu tot ceea ce poate. Tânăra își dorește să își lărgească orizonturile și să înceapă câteva proiecte profesionale și în România pentru a face câțiva bani în plus. Fiind în vacanța de vară, aceasta va petrece ceva mai mult timp alături de rudele din partea mamei sale și alături de tatăl său. Apoi se va întoarce în America, pentru că urmează să înceapă cursurile din primul an de la o facultate din New York.

„O să petrec cât mai mult timp cu tatăl meu și cu familia mea la Bacău. Vreau să încep să am colaborări cu brand-uri din România pe social media. În ultimele zile am primit foarte multe propuneri de la brand-uri și cred că este o oportunitate foarte bună.

Mi-ar plăcea foarte mult să fac asta. (…) Îmi doresc să fac aceste colaborări, pentru că îmi doresc să îmi pot ajuta în continuare financiar tatăl. Acum am 18 ani și simt că e responsabilitatea mea de a avea grijă de el”, a spus Irina Columbeanu în emisiunea online „Fiță cu Adiță”.

Nu e o glumă! Ce mașină conduce Irina Columbeanu, la doar 18 ani