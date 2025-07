Fiica lui Irinel Columbeanu i-a dat tatălui vestea cea mare! Tânăra nu va mai locui cu Monica Gabor. Care e motivul

În urmă cu 7 ani, Irinuca renunța la România și se muta alături de mama sa, Monica Gabor, și partenerul acesteia, Mr. Pink. Acum, fiica lui Irinei Columbeanu are o veste neașteptată pentru fostul milionar!

Deși locuiește pe alt continent, Irinuca nu și-a uitat tatăl niciodată și îl vizitează pe Irinel Columbeanu cât de des poate. Mai mult, originile nu se uită, iar adolescenta a luat în calcul posibilitatea de a urma o facultate în România.

Irina Columbeanu nu a lăsat niciodată distanța să intervină între ea și tatăl ei. Aceasta a fost întotdeauna alături de Irinel Columbeanu și l-a vizitat la azilul de bătrâni din Ghermănești.

Irinuca nu a renunțat la România și la amintirile de aici atunci când s-a mutat alături de mama ei peste Ocean. Tocmai de aceea, fiica lui Irinel a luat în considerare posibilitatea de a-și continua studiile în țara unde a copilărit.

Mai exact, aceasta a avut în gând să urmeze Facultatea de Medicină din Cluj, dar s-a răzgândit. Planurile ei s-au schimbat atunci când a primit oportunitatea de a studia la New York University.

„Ador România, mai ales mâncarea, peisajele, dar mai ales pe tatăl meu. M-am gândit să fac Facultatea de Medicină la Cluj, numai că am primit oportunitatea să studiez în New York, la New York University. Mă mut din Malibu.”, a spus Irina Columbeanu la „Fiță cu Adiță”