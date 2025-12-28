Răsturnare de situație la FCSB! Fotbalistul s-a trezit fără contract: „Ne-am strâns mâinile. E jucător liber”

Mihai Stoica a confirmat că mijlocașul Malcom Edjouma nu va mai continua la FCSB, în ciuda discuțiilor recente care indicau o posibilă prelungire a colaborării.

Situația fotbalistului francez a trecut prin mai multe schimbări în ultimele zile, iar finalul acestei povești a surprins atât conducerea clubului, cât și suporterii.

Răsturnare de situație la FCSB

Deși părea că despărțirea dintre Edjouma și FCSB era iminentă, prestația solidă a jucătorului în confruntarea cu Feyenoord din cupele europene l-a determinat pe Gigi Becali să își regândească poziția. Evoluția mijlocașului a fost apreciată, iar patronul roș-albaștrilor a decis să îi ofere o nouă șansă.

La scurt timp după meciul european, Gigi Becali a declarat că intenționează să îi propună lui Edjouma o prelungire a contractului până la finalul sezonului, cu condiția ca fotbalistul să își exprime dorința clară de a rămâne la echipă. Patronul a transmis atunci că este dispus să respecte promisiunea făcută jucătorului.

Ulterior, Becali a afirmat că Edjouma ar fi acceptat prelungirea cu încă șase luni, însă lucrurile nu s-au desfășurat așa cum se anticipa. În mod surprinzător, MM Stoica a venit cu o versiune diferită, anunțând că mijlocașul nu va continua la campioana României.

Malcom Edjouma s-a trezit fără contract

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a explicat în detaliu cum s-a ajuns la această decizie, subliniind că jucătorul nu a semnat actele în termenul stabilit.

„Edjouma nu va continua. Am înţeles eu greşit. Eu i-am explicat că patronul se ţine de cuvânt. A rămas surprins, a zis că vrea să rămână. I-am dat prelungirea contractului în absolut aceleaşi condiţii, contractul care se termina pe 30 decembrie s-ar fi terminat pe 30 iunie şi după nu a mai semnat. Chiar am rugat pe cineva să-l întrebe despre ce e vorba, pentru că nu putem să ţinem oferta până când îşi caută el echipe. Şi el a înţeles că am putea să discutăm pe marginea acestui contract. Am zis bine, discutăm dacă semnezi azi sau nu. Când se apropia miezul nopţii, a zis că ar vrea să discute. Ne-am strâns prin intermediar mâinile şi e jucător liber”, a declarat MM Stoica.

Malcom Edjouma a ajuns la FCSB în 2022, fiind transferat de la FC Botoșani pentru suma de 350.000 de euro. În perioada petrecută la clubul bucureștean, mijlocașul a bifat 121 de meciuri, marcând 18 goluri și oferind 8 pase decisive. În palmaresul său cu FCSB se regăsesc două titluri de campion al României și o Supercupă.

