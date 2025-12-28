Acasă » Știri » Răsturnare de situație la FCSB! Fotbalistul s-a trezit fără contract: „Ne-am strâns mâinile. E jucător liber”

Răsturnare de situație la FCSB! Fotbalistul s-a trezit fără contract: „Ne-am strâns mâinile. E jucător liber”

De: David Ioan 28/12/2025 | 08:20
Răsturnare de situație la FCSB! Fotbalistul s-a trezit fără contract: „Ne-am strâns mâinile. E jucător liber”
Răsturnare de situație la FCSB! Fotbalistul s-a trezit fără contract: „Ne-am strâns mâinile. E jucător liber”. Foto: Mediafax foto

Mihai Stoica a confirmat că mijlocașul Malcom Edjouma nu va mai continua la FCSB, în ciuda discuțiilor recente care indicau o posibilă prelungire a colaborării.

Situația fotbalistului francez a trecut prin mai multe schimbări în ultimele zile, iar finalul acestei povești a surprins atât conducerea clubului, cât și suporterii.

Răsturnare de situație la FCSB

Deși părea că despărțirea dintre Edjouma și FCSB era iminentă, prestația solidă a jucătorului în confruntarea cu Feyenoord din cupele europene l-a determinat pe Gigi Becali să își regândească poziția. Evoluția mijlocașului a fost apreciată, iar patronul roș-albaștrilor a decis să îi ofere o nouă șansă.

La scurt timp după meciul european, Gigi Becali a declarat că intenționează să îi propună lui Edjouma o prelungire a contractului până la finalul sezonului, cu condiția ca fotbalistul să își exprime dorința clară de a rămâne la echipă. Patronul a transmis atunci că este dispus să respecte promisiunea făcută jucătorului.

Malcom Edjouma, de la FCSB. Foto: Mediafax foto

Ulterior, Becali a afirmat că Edjouma ar fi acceptat prelungirea cu încă șase luni, însă lucrurile nu s-au desfășurat așa cum se anticipa. În mod surprinzător, MM Stoica a venit cu o versiune diferită, anunțând că mijlocașul nu va continua la campioana României.

Malcom Edjouma s-a trezit fără contract

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a explicat în detaliu cum s-a ajuns la această decizie, subliniind că jucătorul nu a semnat actele în termenul stabilit.

„Edjouma nu va continua. Am înţeles eu greşit. Eu i-am explicat că patronul se ţine de cuvânt. A rămas surprins, a zis că vrea să rămână. I-am dat prelungirea contractului în absolut aceleaşi condiţii, contractul care se termina pe 30 decembrie s-ar fi terminat pe 30 iunie şi după nu a mai semnat. Chiar am rugat pe cineva să-l întrebe despre ce e vorba, pentru că nu putem să ţinem oferta până când îşi caută el echipe. Şi el a înţeles că am putea să discutăm pe marginea acestui contract. Am zis bine, discutăm dacă semnezi azi sau nu. Când se apropia miezul nopţii, a zis că ar vrea să discute. Ne-am strâns prin intermediar mâinile şi e jucător liber”, a declarat MM Stoica.

Malcom Edjouma a ajuns la FCSB în 2022, fiind transferat de la FC Botoșani pentru suma de 350.000 de euro. În perioada petrecută la clubul bucureștean, mijlocașul a bifat 121 de meciuri, marcând 18 goluri și oferind 8 pase decisive. În palmaresul său cu FCSB se regăsesc două titluri de campion al României și o Supercupă.

CITEŞTE ŞI: Amendă pentru Louis Munteanu de la CFR Cluj! Gestul din vacanța de Crăciun i-a înfuriat la maximum pe patroni

Și-a cerut iubita de soție, de Crăciun! Fotbalistul român și-a făcut, în sfârșit, curaj iar artista a spus marele „Da!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fotbalist de doar 18 ani, înjunghiat în plină stradă de Crăciun! A fost ținta unei răzbunări și acum se zbate pentru viața sa pe un pat de spital
Știri
Fotbalist de doar 18 ani, înjunghiat în plină stradă de Crăciun! A fost ținta unei răzbunări și acum…
Și-a cerut iubita de soție, de Crăciun! Fotbalistul român și-a făcut, în sfârșit, curaj iar artista a spus marele „Da!”
Știri
Și-a cerut iubita de soție, de Crăciun! Fotbalistul român și-a făcut, în sfârșit, curaj iar artista a spus…
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va relua livrarea agentului termic
Mediafax
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
Gigi Becali i-a făcut portretul lui Nicușor Dan, după ultima întâlnire. Cum l-a caracterizat pe șeful de stat, după ce i-a cerut scuze personal. „Nimic nu știe, habar n-are”
Adevarul
Gigi Becali i-a făcut portretul lui Nicușor Dan, după ultima întâlnire. Cum l-a...
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta
Mediafax
Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de armament să-și dea foc în Piața Roșie din Moscova
Digi 24
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de armament...
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie”
Digi24
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea...
Test drive cu Hyundai Staria: mașina care sfidează moda SUV-urilor
Promotor.ro
Test drive cu Hyundai Staria: mașina care sfidează moda SUV-urilor
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată fata Corinei Dănilă acum. Rianna a împlinit 22 de ani în a doua zi de Crăciun
Cum arată fata Corinei Dănilă acum. Rianna a împlinit 22 de ani în a doua zi de Crăciun
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la Digi24. De ce a atras atenția tuturor
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la Digi24. De ce a atras atenția tuturor
Alex Bodi continuă scandalul aprins cu Ramona Olaru! Musculosul nu se lasă: „O să aduc eu amintiri ...
Alex Bodi continuă scandalul aprins cu Ramona Olaru! Musculosul nu se lasă: „O să aduc eu amintiri de la Agronomie”
Produsul tradițional de Crăciun care ne distruge creierul. Avertismentul medicului Leon Dănăilă
Produsul tradițional de Crăciun care ne distruge creierul. Avertismentul medicului Leon Dănăilă
Horoscop Berbec 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor ...
Horoscop Berbec 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul următor
Iluzie optică virală | Găsiți cifra 6 ascunsă printre literele „b” din această poză
Iluzie optică virală | Găsiți cifra 6 ascunsă printre literele „b” din această poză
Vezi toate știrile
×