Amendă pentru Louis Munteanu de la CFR Cluj! Gestul din vacanța de Crăciun i-a înfuriat la maximum pe patroni

De: David Ioan 27/12/2025 | 08:40
Louis Munteanu, atacantul de 23 de ani al clubului CFR Cluj, se află în centrul unei controverse după ce, în timpul vacanței de Crăciun, a apărut într-o fotografie purtând tricoul formației rivale FCSB.

Conducerea clubului clujean a reacționat imediat, iar fotbalistul riscă o amendă de 10% din salariul lunar, echivalentul a aproximativ 2.100 de euro, conform regulamentului intern al echipei.

Oficialii CFR Cluj au fost vizibil deranjați de gestul jucătorului, considerând că acesta afectează imaginea clubului. Patronul Ioan Varga a avut o reacție fermă și a criticat public comportamentul atacantului.

„E un gest deplasat, lipsit de creier. Nu știu la ce s-a gândit și cine i-a zis că e o idee bună. Nu mi-a picat deloc bine, sunt supărat. Nu vreau să zic mai multe, că e Crăciunul. O să vorbesc cu el. De plecat la FCSB nu se pune problema. Se transferă doar în străinătate și doar dacă suma e una pe care o consider mulțumitoare.”

Declarația lui Varga subliniază atât nemulțumirea față de incident, cât și poziția categorică privind un eventual transfer intern.

Surse din cadrul clubului susțin că sancțiunea financiară va fi aplicată dacă situația nu se clarifică până la reunirea lotului. Regulamentul de ordine interioară permite astfel de penalizări în cazul unor abateri considerate prejudiciabile pentru imaginea echipei.

Conducerea clujeană dorește să transmită un mesaj ferm privind disciplina și responsabilitatea jucătorilor.

Contextul devine și mai interesant având în vedere că, în toamna acestui an, Louis Munteanu a fost aproape de un acord cu FCSB. Negocierile au eșuat însă după ce atacantul ar fi solicitat un salariu de aproximativ 60.000 de euro pe lună, de trei ori mai mult decât câștigă în prezent la CFR Cluj. Diferențele financiare au blocat discuțiile, iar transferul nu s-a materializat.

Pe de altă parte, Gigi Becali a comentat situația într-un stil caracteristic, sugerând că gestul fotbalistului ar putea indica o simpatie reală pentru clubul său.

„Eu nu am mai vorbit cu Louis Munteanu. El și-a pus tricoul? A, păi, dacă el l-a pus la inițiativa lui… Înseamnă că iubește FCSB-ul și este posibil orice. Acum, da, chiar mă gândesc mai mult să îl iau! Se schimbă situația!”

Patronul FCSB a lăsat astfel loc de interpretări privind o eventuală reluare a discuțiilor.

