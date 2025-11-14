Îl mai iei la FCSB, nea Gigi? Louis Munteanu și-a făcut „încălzirea” la club. Nu de fotbal, de fițe!

Numai suporter CFR Cluj să nu fii! După ce s-a confirmat interesul lui Gigi Becali pentru jucătorul lui CFR Cluj, după ce Louis Munteanu a spus că nu pleacă decât pe un salariu ultra umflat, de 60.000 de euro lunar, încă o lovitură pentru fanii echipei clujene. Imagini surprinse de CANCAN.RO cu Louis Munteanu într-un club, dar nu de fotbal, ci din ăla de fițe.

Dar ce înseamnă pentru un jucător expunerea la un zgomot de peste 80 de decibeli, timp de o jumătate de oră? Toată lumea știe cum e o noapte după ce ți-au bubuit boxele în cap în club și mai ales cum e a doua zi la birou. Doar că, în general, la birou nu trebuie să alergi 90 de minute și să ții pulsul peste 130, cum e la jucătorii profesioniști de fotbal.

Imagini exclusive cu Louis Munteanu în club – Nu club de fotbal, club de fițe!

Noroc că Louis Munteanu e tânăr, are doar 23 de ani, deci teoretic poate să ducă. Întrebarea este cât poate să ducă. În niciun caz cât Cristiano Ronaldo, care plănuiește să joace și la următorul Campionat Mondial, la 41 de ani. Chiar dacă a început în fotbalul mare la Fiorentina, deci are un CV bun, cariera lui Louis Munteanu ar trebui să fie la început, nu la final, cum e cariera de antrenor a lui Rădoi, care a plecat de la Craiova, de exemplu.

Libertatea e sfântă, dar libertinajul e dubios. Cum e cu mesajele pe care Louis i le-ar trimite iubitei lui Tavi Popescu, extrema dreaptă de la FCSB și potențial coleg cu Louis, așa cum declară Gigi Becali? Te mai poți numi jucător ”profesionist” după așa ceva? Asta face un profesionist, sau o profesionistă?!

Și să lăsăm zgomotul și bubuiala din boxe. Să discutăm despre alcool, așa cum discută procente semnificative din populația țării, prin birturi, cârciumi, saloane, baruri și cluburi, după posibilități.

S-ar putea spune, pe bună dreptate, că de fapt ficatul e al doisprezecelea jucător din teren și suporterii sunt abia al treisprezecelea. Evident, uneori mai e și al paisprezecelea jucător în teren, adică arbitrul, vezi cazul Metaloglobus, dar nu intrăm în asemenea discuții.

Se pare că răsturnarea de situație din negocierea transferului i-a adus această mică bucurie lui Louis Munteanu. În loc să meargă la vizita medicală, a mers în club. Psihologii ar spune că ar putea fi vorba de un comportament de tip auto-sabotaj. Pe mecanismul ”cum să fac să am un pretext să nu mă abțin de la ieșit în club?” Nu este exclus.

După o noapte în club, normal că vrei 60.000 de euro pe lună. Te uiți la nota de plată din seara precedentă și-ți spui ”Nu e ușor. Totul s-a scumpit. Uite cât e o sticlă de șampanie. E inflație. Trebuie mai mulți bani”. E o reacție firească să nu te mulțumești cu 45.000 pe lună. Atât are un pensionar special. Nu poți trăi din așa ceva.

Pentru patronul CFR Cluj, Neluțu Varga, Louis Munteanu e AUR CURAT! Cele 4,5 milioane de euro pe care e pe cale să le obțină pentru Louis ar rezolva câte ceva din criza datoriilor de la CFR Cluj. De ce l-ar interesa ce face Louis seara? Dacă alții sunt dispuși să dea bani pe el, evident că nu e treaba lui în ce formă e mâine pe teren. Chiar s-ar bucura să aibă o noapte nedormită înainte de un meci al CFR-ului, atâta timp cât Louis Munteanu joacă la echipa adversă, oricare ar fi aceasta! Poate să fie și FCSB, poate să fie și FC Botoșani!

