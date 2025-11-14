Acasă » Exclusiv » Îl mai iei la FCSB, nea Gigi? Louis Munteanu și-a făcut „încălzirea” la club. Nu de fotbal, de fițe!

Îl mai iei la FCSB, nea Gigi? Louis Munteanu și-a făcut „încălzirea” la club. Nu de fotbal, de fițe!

De: Adrian Vâlceanu 14/11/2025 | 23:40

Numai suporter CFR Cluj să nu fii! După ce s-a confirmat interesul lui Gigi Becali pentru jucătorul lui CFR Cluj, după ce Louis Munteanu a spus că nu pleacă decât pe un salariu ultra umflat, de 60.000 de euro lunar, încă o lovitură pentru fanii echipei clujene. Imagini surprinse de CANCAN.RO cu Louis Munteanu într-un club, dar nu de fotbal, ci din ăla de fițe.

Dar ce înseamnă pentru un jucător expunerea la un zgomot de peste 80 de decibeli, timp de o jumătate de oră? Toată lumea știe cum e o noapte după ce ți-au bubuit boxele în cap în club și mai ales cum e a doua zi la birou. Doar că, în general, la birou nu trebuie să alergi 90 de minute și să ții pulsul peste 130, cum e la jucătorii profesioniști de fotbal.

Imagini exclusive cu Louis Munteanu în club – Nu club de fotbal, club de fițe!

Noroc că Louis Munteanu e tânăr, are doar 23 de ani, deci teoretic poate să ducă. Întrebarea este cât poate să ducă. În niciun caz cât Cristiano Ronaldo, care plănuiește să joace și la următorul Campionat Mondial, la 41 de ani. Chiar dacă a început în fotbalul mare la Fiorentina, deci are un CV bun, cariera lui Louis Munteanu ar trebui să fie la început, nu la final, cum e cariera de antrenor a lui Rădoi, care a plecat de la Craiova, de exemplu.

Libertatea e sfântă, dar libertinajul e dubios. Cum e cu mesajele pe care Louis i le-ar trimite iubitei lui Tavi Popescu, extrema dreaptă de la FCSB și potențial coleg cu Louis, așa cum declară Gigi Becali? Te mai poți numi jucător ”profesionist” după așa ceva? Asta face un profesionist, sau o profesionistă?!

Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să devină periculoși pentru sănătate
Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Și să lăsăm zgomotul și bubuiala din boxe. Să discutăm despre alcool, așa cum discută procente semnificative din populația țării, prin birturi, cârciumi, saloane, baruri și cluburi, după posibilități.

S-ar putea spune, pe bună dreptate, că de fapt ficatul e al doisprezecelea jucător din teren și suporterii sunt abia al treisprezecelea. Evident, uneori mai e și al paisprezecelea jucător în teren, adică arbitrul, vezi cazul Metaloglobus, dar nu intrăm în asemenea discuții.

Se pare că răsturnarea de situație din negocierea transferului i-a adus această mică bucurie lui Louis Munteanu. În loc să meargă la vizita medicală, a mers în club. Psihologii ar spune că ar putea fi vorba de un comportament de tip auto-sabotaj. Pe mecanismul ”cum să fac să am un pretext să nu mă abțin de la ieșit în club?” Nu este exclus.

După o noapte în club, normal că vrei 60.000 de euro pe lună. Te uiți la nota de plată din seara precedentă și-ți spui ”Nu e ușor. Totul s-a scumpit. Uite cât e o sticlă de șampanie. E inflație. Trebuie mai mulți bani”. E o reacție firească să nu te mulțumești cu 45.000 pe lună. Atât are un pensionar special. Nu poți trăi din așa ceva.

Pentru patronul CFR Cluj, Neluțu Varga, Louis Munteanu e AUR CURAT! Cele 4,5 milioane de euro pe care e pe cale să le obțină pentru Louis ar rezolva câte ceva din criza datoriilor de la CFR Cluj. De ce l-ar interesa ce face Louis seara? Dacă alții sunt dispuși să dea bani pe el, evident că nu e treaba lui în ce formă e mâine pe teren. Chiar s-ar bucura să aibă o noapte nedormită înainte de un meci al CFR-ului, atâta timp cât Louis Munteanu joacă la echipa adversă, oricare ar fi aceasta! Poate să fie și FCSB, poate să fie și FC Botoșani!

CITEȘTE ȘI: Gigi Becali impune cea mai bizară amendă la FCSB: ”Am ajuns cea mai nebună echipă”

NU RATA: Gigi Becali, vizită-fulger la medic. După trei înfrângeri consecutive, tensiunea a ajuns la cote maxime. Fanele l-au „vânat” chiar și la spital

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Tati Brenciu în acțiune! Când nu jurizează, „negociază” cu cei mici
Exclusiv
Tati Brenciu în acțiune! Când nu jurizează, „negociază” cu cei mici
Antena 1, în criză de concurenți pentru Survivor! Noul sezon pornește cu stângul
Exclusiv
Antena 1, în criză de concurenți pentru Survivor! Noul sezon pornește cu stângul
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din...
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii au spus ce valoare trebuie setată la TERMOSTAT
Gandul.ro
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești...
Medic român ATI în Germania, despre cazul copilului mort după anestezie: „Nu aș accepta niciodată ca propriul meu copil să fie anesteziat astfel”
Adevarul
Medic român ATI în Germania, despre cazul copilului mort după anestezie: „Nu aș...
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”
Digi24
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi...
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Complot împotriva căsniciei lui Alin Oprea. Artistul crede că fosta lui soție vrea să-l despartă de actuala: „Eu și Medana suntem bine, ne iubim!”
Click.ro
Complot împotriva căsniciei lui Alin Oprea. Artistul crede că fosta lui soție vrea să-l despartă...
Clinica unde a murit fetița de 2 ani avea campanii agresive de promovare. Copila a mai fost sedată la începutul acestui an
Digi 24
Clinica unde a murit fetița de 2 ani avea campanii agresive de promovare. Copila a...
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din Capitală. Surse: „Nu trebuia să fie anesteziată”
Digi24
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii au spus ce valoare trebuie setată la TERMOSTAT
Gandul.ro
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tati Brenciu în acțiune! Când nu jurizează, „negociază” cu cei mici
Tati Brenciu în acțiune! Când nu jurizează, „negociază” cu cei mici
Antena 1, în criză de concurenți pentru Survivor! Noul sezon pornește cu stângul
Antena 1, în criză de concurenți pentru Survivor! Noul sezon pornește cu stângul
Ella de la Insula Iubirii nu mai are job. OUT de la Antena Stars după câteva săptămâni
Ella de la Insula Iubirii nu mai are job. OUT de la Antena Stars după câteva săptămâni
Cum a ajuns Mara Bănică în mijlocul scandalului în care e implicat Dr Cristian Andrei: “Am nervi ...
Cum a ajuns Mara Bănică în mijlocul scandalului în care e implicat Dr Cristian Andrei: “Am nervi mari de tot”
Cornel Păsat, la momentul adevărului! Ce a condus, de fapt, la divorț + A înșelat-o sau nu pe Bianca: ...
Cornel Păsat, la momentul adevărului! Ce a condus, de fapt, la divorț + A înșelat-o sau nu pe Bianca: „Am multe păcate”
Durere mare la Câmpulung Muscel. Micuța Sara a ajuns pentru ultima dată acasă
Durere mare la Câmpulung Muscel. Micuța Sara a ajuns pentru ultima dată acasă
Vezi toate știrile
×