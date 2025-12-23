Acasă » Știri » În ce stare se află Dan Petrescu, după ce a fost diagnosticat cu boala cumplită? ”Delicat”

De: David Ioan 23/12/2025 | 08:58
Gino Iorgulescu a provocat agitație în fotbalul românesc după ce a afirmat public că Dan Petrescu ar suferi de o afecțiune gravă și ar urma un tratament pe bază de chimioterapie.

Declarațiile sale au generat îngrijorare în rândul oamenilor din fotbal, mai ales în contextul în care fostul internațional se confruntă într-adevăr cu probleme medicale serioase.

În ce stare se află Dan Petrescu

Deși situația de sănătate a lui Dan Petrescu este una sensibilă, informațiile apărute ulterior arată că lucrurile nu sunt atât de dramatice precum a sugerat președintele Ligii Profesioniste de Fotbal. Surse apropiate fostului antrenor indică faptul că acesta se află sub supraveghere medicală și urmează un tratament, însă evoluția ar fi una pozitivă.

Clarificările au venit din partea jurnalistului Decebal Rădulescu, care a confirmat că Petrescu trece prin momente dificile, dar a subliniat că starea sa nu este la nivelul alarmant prezentat inițial. Potrivit acestuia, tratamentul administrat ar avea efecte bune, iar tehnicianul ar reacționa favorabil, chiar dacă a pierdut aproximativ 30 de kilograme în ultimele luni.

„Eu știam că Dan Petrescu este spre bine. Nu știu de ce s-a accentuat povestea asta atunci că… Eu știu că face un tratament și că răspunde. Da, extrem de delicată. Eu am încredere că o să fie în regulă Petrescu”, a declarat Decebal Rădulescu, încercând să tempereze îngrijorările apărute în spațiul public.

Reacţia lui Gino Iorgulescu

Dan Petrescu a activat ultima dată ca antrenor la CFR Cluj, în vara anului 2025, când a decis să plece după înfrângerea severă cu Hacken, scor 2-7, în preliminariile Conference League. Conform ProSport, la momentul respectiv, tehnicianul a explicat că problemele de sănătate cu care se confrunta l-au determinat să se retragă temporar din activitatea sportive.

Cu ce boală a fost diagnosticat Dan Petrescu

La rândul său, Gino Iorgulescu s-a arătat profund afectat de situația fostului internațional și a vorbit deschis despre impactul emoțional al veștilor primite.

„Îți creează un disconfort. Se zbârlește pielea pe mine. Aveam și am o relație bună cu el! De când am aflat că e foarte grav, n-am mai vorbit. Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată”, a spus președintele LPF.

În ciuda declarațiilor alarmiste inițiale, informațiile actuale indică faptul că Dan Petrescu se află într-un proces de recuperare, iar apropiații săi sunt optimiști în privința evoluției sale. Situația rămâne una atent monitorizată, însă mesajele venite din partea celor care cunosc îndeaproape starea sa de sănătate sunt mai puțin dramatice decât cele care au provocat valul de panică inițial.

