Și-a cerut iubita de soție, de Crăciun! Fotbalistul român și-a făcut, în sfârșit, curaj iar artista a spus marele „Da!”

Horațiu Moldovan, în vârstă de 27 de ani și aflat în prezent sub formă de împrumut de la Atletico Madrid la Real Oviedo, a făcut pasul cel mare în viața personală.

Portarul român și-a cerut în căsătorie partenera, Aza Gabriela, artistă de aceeași vârstă cu el și alături de care formează un cuplu din decembrie 2023.

Horaţiu Moldovan şi-a cerut iubita în căsătorie

Vestea logodnei a fost dezvăluită chiar de Aza Gabriela, prin intermediul unei postări publicate pe Instagram. Artista a împărtășit cu urmăritorii săi mai multe fotografii din momentul emoționant, alături de un mesaj cu o puternică încărcătură sentimentală.

„Sufletul a știut. Inima a învățat. Iar azi spun «DA». Din cel mai bun iubit, mi-ai devenit cel mai bun prieten, iar de când te-am cunoscut mi-ai fost ACASĂ. De astăzi… un nou capitol frumos!”, a scris Aza Gabriela pe Instagram, confirmând astfel oficial logodna cu internaționalul român.

La scurt timp după anunț, Horațiu Moldovan a vorbit deschis despre relația lor și despre modul în care s-au apropiat, dezvăluind detalii mai puțin cunoscute despre începuturile poveștii lor.

Fostul portar al Rapidului a explicat cât de mult contează pentru un sportiv să aibă alături o persoană stabilă și implicată, dar și cum a reușit, într-un final, să o cucerească pe artistă.

„Ne-am asumat relația, într-un final. La început, nu am vrut să ne afișăm, fiindcă era nebunia cu transferul. Eram dinainte împreună, dinainte de transferul la Atletico. Nouă nu ne place să se știe, să postăm etc. Nu vreau să știe lumea tot ce fac eu. Nu stau eu să răspund oamenilor. O știam de ceva timp pe Aza. Am tot umblat vreo 6 luni să o cunosc, dar tot primeam bariere (nr. râde). A fost destul de greu să vorbim. A cedat, într-un final. I-am dat la un moment dat follow, prin decembrie, mi-a dat înapoi”, a mărturisit Moldovan.

Portarul a relatat și cum a decurs prima lor întâlnire, una marcată de un incident neprevăzut în trafic.

Iubita lui Horaţiu Moldovan a spus „da”

„Prima noastră întâlnire a fost așa: plecam la antrenament dimineață, am avut un accident în trafic și am umblat pe la asigurări, la poliție. Vorbiserăm să ne vedem la un suc seara, dar tot așa, ascunși. Dacă ieșeam în Herăstrău, deja apăreau pozele pe net. Pe la 9 seara, îmi ceream scuze că nu am mai putut să ajung din cauza actelor, că trebuie să mă duc la asigurări etc. Și ea a spus instant: «Hai că vin cu tine la asigurări!». Am mers amândoi cu mașina.”

Moldovan a subliniat și rolul esențial pe care artista l-a avut în perioada dificilă a transferului în Spania.

„Dacă nu era ea, îmi era foarte grea acomodarea la Atletico. Dacă nu ai o persoană potrivită lângă tine, ea poate să te ridice sau să te bage în pământ. E greu să găsești o fată, ca sportiv, despre care să simți că vrea să te ajute, că nu umblă după banii tăi”, a mai spus portarul.

Aza Gabriela, pe numele real Gabriela Amzaru, este originară din Călărași și a devenit cunoscută publicului larg după ce a ajuns în semifinalele emisiunii Vocea României în 2015. Ulterior, artista a susținut numeroase concerte în țară și a colaborat cu Adrian Sînă, fost membru al trupei Akcent, consolidându-și astfel cariera muzicală.

