Horațiu Moldovan, dat în judecată după transferul la Atletico Madrid! Fostul portar al Rapidului se confruntă cu probleme: „Sunt pregătite actele”

Horațiu Moldovan (26 de ani) activează, la momentul actual, la Atletico Madrid. Fostul portar al Rapidului a bătut palma cu echipa din Spania în urmă cu doar câteva luni. Acum, însă, ar putea să ajungă în fața instanței, după ce sportivul l-ar fi „sărit din schemă” pe Bogdan Apostu, fostul său impresar! Detaliile se regăsesc mai jos.

Horațiu Moldovan a acceptat anul acesta transferul la Atletico Madrid. După evoluția remarcabilă la Rapid, goalkeeperul a ajuns rapid în vizorul mai multor echipe. În cele din urmă, fostul portar al Giuleștenilor a acceptat oferta echipei din Spania, care este antrenată de Diego Simeone. Conform datelor apărute în lumea sportivă, sportivul a semnat un contract pe o perioadă de patru ani și jumătate. De altfel, în primul an ar avea un salariu de 800.000 de euro. Cu fiecare sezon, ar urma să îi crească salariul cu câte 180.000 de euro. Mai multe detalii se regăsesc la acest link.

Bucuria a fost imensă pentru goalkeeper și a semnat contractul în luna ianuarie a acestui an. De altfel, internaționalul român care activează în echipa lui Diego Simeone a reușit, deja, să acapereze intenția nu doar pe teren, ci și pe rețelele de socializare. De pildă, în februarie, o postare cu Moldovan pe contul oficial al echipei spaniole a atras peste un milion de vizualizări și peste 100.000 de aprecieri. Iată AICI despre ce este vorba!

Pe lângă toate aceste aspecte, Horațiu Moldovan ar urma să ajungă și în fața instanței, după transferul la Atletico Madrid. Fostul său impresar, Bogdan Apostu, are de gând să îl acționeze în instanță pe goalkeeper.

Bogdan Apostu, fostul impresar al lui Horațiu Moldovan, are intenția de a-l da în judecată pe fostul portar al Rapidului. Totul ar fi pornit de la faptul că sportivul l-ar fi „sărit din schemă” pe impresar, atunci când a bătut palma cu echipa spaniolă. Totodată, nu l-ar da în judecată pentru bani. Fostul său impresar a mai precizat faptul că ar fi fost blocat pe aplicația WhatsApp de către sportiv, în luna februarie, întrerupând, în acest mod, comunicarea cu el.

„Nu aș vrea să mai vorbesc foarte mult despre asta. Ce am făcut în fotbal, nu am făcut pe scandaluri. O să îl dau în judecată, sunt pregătite deja actele. Eu nu țip după bani. Mare parte din banii câștigați din urma procesului, dacă îl voi câștiga, îi voi dona.Onoarea și credibilitatea nu mi le vor lua nimeni. Nu am nevoie de banii lui Horațiu. Contractele trebuie respectate, iar demnitatea și onoarea trebuie să existe în fotbal. Nu este vorba de suma de bani, ci de principii.

Nu aveam de unde să știu unde pleacă și pe ce sumă, ca să-l facturez dinainte. Totul este legal. Acum, domnul Moldovan se face că plouă. M-a blocat pe WhatsApp. Nu poți să te ascunzi toată viața. Există dovezi clare. Caracterul ar trebui să primeze!”, a declarat Bogdan Apostu la Liga Digi Sport.