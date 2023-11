Femeia specială din viața lui Horațiu Moldovan, care a murit înainte să-l vadă la Euro: „Stătea după mine oriunde mergeam”

Horațiu Moldovan a uimit pe toată lumea cu performanța sa în meciurile de calificare pentru EURO 2024. Portarul naționalei a reușit să schimbe decisiv scorul, dar o femeie extrem de specială din viața sa nu a apucat să-i vadă performanța. În cadrul unui interviu, fotbalistul atât de râvnit a vorbit despre cea care a plecat prea devreme de lângă el.

Portarul și-a demonstrat, la cei 25 de ani ai săi, potențialul și are șanse mari să fie ofertat pe sume fabuloase. Totuși, draga sa bunică nu a apucat să-l felicite. Ea a fost cea care l-a dus la fotbal de când era doar un copil și a avut încredere că va reuși. În semn de mulțumire, i-a dat, în urmă cu mulți ani, primii săi bani câștigați:

„Primii mei bani în fotbal i-am câştigat la un turneu al şcolilor, «Campionii Clujului», am luat locul 1 şi am câştigat 500 de lei. Am mers şi i-am dat bunicii mele, Dumnezeu s-o ierte!, care m-a dus peste tot la fotbal, stătea după mine oriunde. Aşa am simţit eu în momentul ăla”, a declarat Moldovan, conform Gsp.