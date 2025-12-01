Acasă » Știri » Vestea momentului! Celebrul cuplu din România s-a logodit. A cerut-o de soție cu un inel uriaș

Vestea momentului! Celebrul cuplu din România s-a logodit. A cerut-o de soție cu un inel uriaș

De: David Ioan 01/12/2025 | 11:49
Vestea momentului! Celebrul cuplu din România s-a logodit. A cerut-o de soție cu un inel uriaș
Dennis Man și-a cerut iubita în căsătorie! Foto: Instagram
Dennis Man, fotbalistul echipei PSV Eindhoven și al naționalei României, a cerut-o în căsătorie pe partenera sa, Alexandra Ionela Grigoriță. Vestea a fost făcută publică chiar de tânără, printr-o postare emoționantă pe Instagram, unde are peste 18.000 de urmăritori.

Anunțul a atras numeroase reacții din partea apropiaților și prietenilor, printre cei care au felicitat cuplul numărându-se Elena Hagi, soția lui Ianis Hagi, și Aza Gabriela, partenera lui Horațiu Moldovan.

Alexandra, cerută în căsătorie de iubitul fotbalist

„Sunt fără cuvinte… tot ce pot spune este că acest inel a venit în cel mai frumos, natural și simplu mod, atât de plin de emoție și iubire, exact așa cum am fost mereu. Nu aș putea fi mai fericită și nici nu pot exprima în cuvinte ceea ce simt. Ești totul și vei fi mereu”, a scris iubita lui Man, alături de câteva imagini cu inelul de logodnă.

Dennis Man și Alexandra Ionela Grigoriță formează un cuplu de aproape zece ani. Cei doi s-au cunoscut în Arad, județul natal al fotbalistului, pe vremea când acesta evolua pentru UTA. Alexandra, câștigătoare a titlului Miss Arad în 2014, l-a însoțit pe sportiv în parcursul său profesional, de la transferul la FCSB, până la experiențele din străinătate, la Parma și, din această vară, la PSV Eindhoven.

Dennis Man, împlinit pe toate planurile

În vârstă de 25 de ani, Alexandra este o prezență discretă, dar a fost alături de Man în momente importante, inclusiv la promovarea Parmei în Serie A. Fotbalistul a declarat în trecut că preferă să trăiască prezentul și că nu obișnuiește să facă planuri pe termen lung, însă logodna confirmă dorința de a-și întemeia o familie.

Dennis Man traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale, fiind titular constant la PSV și având evoluții remarcabile în Liga Campionilor. În spatele succesului său se află acum și sprijinul logodnicei, care i-a devenit oficial viitoare soție.

