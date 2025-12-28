BANC | Doctorul, Bulă și circulația periferică

Este a doua zi de weekend și distracția trebuie să fie și ea în programul de azi! Motiv pentru care echipa CANCAN.ro vă aduce un nou banc savuros cu celebrul Bulă, personajul fictiv de glume și anecdote al poporului român. De data aceasta, Bulă merge la doctor și ne va pune iar un zâmbet larg pe buze!

– Domnule Bulă, o să fiu cât se poate de sincer cu dumneavoastră: Aveți mari probleme cu circulația periferică.

– Doctoreee, nu toată lumea are bani ca dumneata, să stea în centru.

Alte bancuri amuzante

„Înainte să suflu, mi-am pus o dorință”

-Înainte să suflu, mi-am pus o dorință.

-Și?

-Nimic, tot mi-au luat permisul…

Ora 22:00 VS ora 23:45

Ora 22:00

Ea: „Iubitule, cine e mai important pentru tine: eu sau fotbalul?!

Ora 23:45

El: „Tu, iubita mea!”

Bulă și Ștrulă la bar

– Bulă, poți să mă împrumuți cu 200 lei, ca să achit nota la bar?

– Păi ce s-a întâmplat, Ștrulă?

– Mi-am dat seama că nu am bani la mine.

– Păi și acasă?

– Bulă, acasă, toți sunt bine. Și nevasta, și copiii…

Soția a avut o zi grea și se plânge soțului ei

Soția a avut o zi grea și, după întoarcerea acasă, a început să se plângă. Ea îi spune soțului ei:

“Nimeni nu mă iubește… nimeni nu are grijă de mine, toata lumea mă urăște!”

Soțul ei, uitându-se la TV zice:

“Asta nu e adevărat, dragă. Nu ești atât de celebră ca toată lumea să te urască. Unii oameni chiar nu te cunosc.”

Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale… în mod sigur nu suferă de foame.

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI.

