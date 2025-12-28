Cartea de Tarot a zilei de 28 decembrie 2025. Astăzi, Universul ne invită să încetinim ritmul renunțând la control

Cartea de Tarot a zilei de 28 decembrie 2025 este cea a Spânzuratului. Ea aduce un mesaj profund despre răbdare, acceptare și schimbarea perspectivei. Este o zi în care Universul te invită să încetinești ritmul, să renunți la control și să privești situațiile dintr-un unghi diferit, pentru a descoperi sensuri mai adânci și soluții neașteptate.

Cartea zilei de astăzi este Spânzuratul. În imaginea simbolică a cărții apare o figură suspendată cu capul în jos, cu un picior încrucișat peste celălalt, formând un triunghi. Personajul atârnă de o ramură de copac și este înconjurat de o aură de calm și liniște. Expresia sa transmite acceptare și resemnare, nu suferință, sugerând o alegere conștientă de a se opri și de a reflecta.

Cartea de Tarot a zilei de 28 decembrie 2025

Spânzuratul este o carte bogată în simbolism. Poziția inversată reprezintă schimbarea perspectivei și dorința de a vedea lucrurile dintr-un unghi diferit. Această carte vorbește despre puterea renunțării, a sacrificiului și a eliberării de nevoia de control. Ramura de copac simbolizează stabilitatea, creșterea și legătura cu divinitatea, iar triunghiul format de picioare sugerează armonia dintre planul spiritual, fizic și mental.

Apariția Spânzuratului ca Arcană a Zilei indică o perioadă de pauză, introspecție și acceptare. Pentru a putea merge mai departe, este posibil să fie necesar să renunți la rezistență și să privești lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Cartea te îndeamnă să lași controlul deoparte și să ai încredere în cursul natural al evenimentelor.

Ce înseamnă cartea Spânzuratului în tarot

De asemenea, această carte amintește că uneori cele mai importante revelații apar atunci când încetăm să ne luptăm și alegem să observăm în liniște. În loc să forțezi lucrurile, este mai înțelept să îți acorzi timp pentru reflecție și să ai răbdare. Unele răspunsuri vin doar atunci când accepți să te oprești.

Spânzuratul simbolizează și sacrificiul conștient. Este posibil să fie nevoie să renunți temporar la ceva sau să faci un compromis pentru a atinge un scop mai înalt. Prin această renunțare, se poate crea spațiu pentru noi oportunități, creștere personală și claritate interioară.

În ansamblu, Spânzuratul te invită să ai încredere în Univers și în procesul vieții. Prin schimbarea perspectivei, eliberarea de control și acceptarea momentului prezent, poți ajunge la o înțelegere mai profundă a propriei persoane și a situațiilor cu care te confrunți. Este o carte a transformării interioare, care deschide drumul către echilibru, revelație și noi începuturi.

CITEȘTE ȘI:

9 de Săbii trage un semnal de alarmă

Nouă de Monede îți aduce abundență și stabilitate