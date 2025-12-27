Acasă » Știri » Cartea de Tarot a zilei de 27 decembrie 2025. 9 de Săbii trage un semnal de alarmă

Cartea de Tarot a zilei de 27 decembrie 2025. 9 de Săbii trage un semnal de alarmă

De: Paul Hangerli 27/12/2025 | 07:30
Cartea de Tarot a zilei de 27 decembrie 2025. 9 de Săbii trage un semnal de alarmă
Tarot, sursa- Can Can

Cartea de Tarot a zilei de 27 decembrie 2025 este 9 de Săbii, care vorbește despre frământări interioare, neliniști și gânduri care ne pot tulbura somnul. Este un semn că mintea are nevoie de liniște, iar emoțiile trebuie conștientizate și înțelese pentru a putea fi depășite.

Cartea de tarot a zilei înfățișează o persoană stând trează în timpul nopții, cu capul în mâini, în timp ce nouă săbii atârnă amenințător deasupra sa. Această carte este adesea asociată cu anxietatea intensă, frica și gândurile tulburătoare care ne afectează liniștea sufletească.

Cartea de Tarot a zilei de 27 decembrie 2025

9 de Săbii ne amintește că, de multe ori, propria noastră minte poate deveni cel mai mare dușman. Ea simbolizează chinul interior pe care îl trăim atunci când permitem grijilor și temerilor să ne copleșească. Putem ajunge să ne blocăm într-un cerc vicios al gândurilor negative, dominat de scenarii pesimiste și de frici care ne răpesc somnul. De multe ori, această carte apare atunci când analizăm excesiv o situație și îi permitem să ne afecteze profund echilibrul emoțional.

Este important de înțeles că 9 de Săbii este o carte a percepției, nu neapărat a realității. Săbiile suspendate deasupra personajului reprezintă suferința mentală și auto-sabotajul pe care ni le provocăm singuri. Mesajul cărții sugerează că grijile noastre pot fi exagerate și că ne aflăm într-o stare de anxietate amplificată inutil de propriile gânduri.

De multe ori, lucrurile care ne apasă sunt mult mai mari în imaginația noastră decât în realitate. Este un moment bun să respirăm adânc și să ne întrebăm dacă temerile noastre sunt reale sau doar produse ale anxietății. În loc să ne lăsăm pradă gândurilor negative, este indicat să ne concentrăm pe soluții concrete. Scrisul, reflecția sau o discuție sinceră cu o persoană de încredere pot aduce claritate și ușurare. Înfruntarea fricilor le diminuează adesea puterea asupra noastră.

9 de Săbii trage un semnal de alarmă

Cartea 9 de Săbii ne amintește, totodată, că emoțiile nu trebuie ignorate. Anxietatea și frica sunt reale și pot avea un impact profund asupra stării noastre de bine. De aceea, este esențial să abordăm cauzele acestor stări, nu să le ascundem. Practicarea mindfulness-ului, autocompasiunea și acceptarea propriilor trăiri ne pot ajuta să privim situația cu mai multă claritate și echilibru. Sprijinul celor apropiați sau al unui specialist poate fi, de asemenea, extrem de valoros.

Mesajul final al acestei cărți este unul de speranță. 9 de Săbii nu reprezintă o stare permanentă, ci un moment trecător. Prin grijă față de sine, reflecție și răbdare, neliniștile pot fi domolite. Astăzi, acordă-ți timp să îți recunoști fricile, fără a le judeca. Abordează-le cu blândețe și încredere, știind că ai resursele necesare pentru a le depăși și pentru a-ți regăsi liniștea interioară.

În prima zi de Crăciun, Doi de Cupe aduce conexiuni autentice

Nouă de Monede îți aduce abundență și stabilitate

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mesaje și urări de Sfântul Ștefan. Cui trebuie să spui azi „La mulți ani!” Idei de SMS-uri pentru rude și prieteni
Știri
Mesaje și urări de Sfântul Ștefan. Cui trebuie să spui azi „La mulți ani!” Idei de SMS-uri pentru…
Imaginile durerii: zeci de coroane de flori au fost aduse la priveghiul artistului Ion Drăgan! Este doliu masiv în comuna Bălești, după Crăciun
Știri
Imaginile durerii: zeci de coroane de flori au fost aduse la priveghiul artistului Ion Drăgan! Este doliu masiv…
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
Mediafax
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
Astrolog: 2026 va fi „mult mai greu
Adevarul
Astrolog: 2026 va fi „mult mai greu" decât 2025 pentru România. „Puneți niște...
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor....
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Mediafax
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
Digi 24
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde raza de acțiune în Europa”
Digi24
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mesaje și urări de Sfântul Ștefan. Cui trebuie să spui azi „La mulți ani!” Idei de SMS-uri ...
Mesaje și urări de Sfântul Ștefan. Cui trebuie să spui azi „La mulți ani!” Idei de SMS-uri pentru rude și prieteni
Imaginile durerii: zeci de coroane de flori au fost aduse la priveghiul artistului Ion Drăgan! Este ...
Imaginile durerii: zeci de coroane de flori au fost aduse la priveghiul artistului Ion Drăgan! Este doliu masiv în comuna Bălești, după Crăciun
Test IQ exclusiv pentru genii | Identificați singurul papagal fără pereche!
Test IQ exclusiv pentru genii | Identificați singurul papagal fără pereche!
Program TV 27 decembrie 2025. Ce vedem pe micile ecrane după Crăciun
Program TV 27 decembrie 2025. Ce vedem pe micile ecrane după Crăciun
„Gardianul secretelor” din Apărarea Rusiei a murit subit de Crăciun! A fost cea mai discretă figură ...
„Gardianul secretelor” din Apărarea Rusiei a murit subit de Crăciun! A fost cea mai discretă figură din anturajul lui Vladimir Putin
Ce mâncau regii Europei de Crăciun? De la festinuri medievale la meniuri regale cu tradiție
Ce mâncau regii Europei de Crăciun? De la festinuri medievale la meniuri regale cu tradiție
Vezi toate știrile
×