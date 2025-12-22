Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. „Eu făceam plângere la compania aeriană”

Andra a făcut spectacol în avion. Artista a susținut turneul „Reverie” și, pe lângă București, a cântat și la Bacău și Cluj, așa că a fost nevoită să bifeze mai multe zboruri într-o perioadă scurtă de timp. Impresionată de căldura oamenilor, care s-au declarat impresionați de întâlnirea cu ea, Andra a ținut să le facă un dar de suflet.

Artista le-a oferit partenerilor ei de călătorie un recital de suflet: a cântat colinde în avion și a creat o atmosferă de sărbătoare.

„Dacă și colindele au devenit o tradiție, ne dorim ca și cântatul în avion, în drumul spre concerte, să fie la fel. La 10.000 de metri altitudine, emoția se simte altfel, mai aproape de suflet. Mulțumim pentru eleganță, grijă și atmosfera frumoasă creată pasagerilor. O bucurie să zburăm împreună”, a scris Andra pe TikTok, în dreptul clipului video care s-a viralizat imediat.

Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion

Cătălin Măruță a marcat, de asemenea, momentul în stilul lui caracteristic și a postat pe rețelele de socializare un clip video cu momentul din avion, dezvăluind că alături de ei s-au aflat și Cosmina Boboc și Ines Stana, câștigătoarele de la MasterChef România 2026, respectiv „Trădătorii”.

„Prezentatorul rămâne prezentator oriunde, chiar și la 10.000 de metri înălțime. La cererea oamenilor din avion, Andra a colindat, iar surprizele au venit una după alta: în avion erau și Cosmina, câștigătoarea MasterChef România, și Ines Stana, câștigătoarea Trădătorii. Emoție, zâmbete și bucurie deasupra norilor. Mulțumim pentru eleganța și bucuria pe care le-au creat pentru pasageri. O adevărată plăcere să zburăm cu voi”, a scris Cătălin Măruță pe internet.

Chiar dacă mulți dintre cei aflați la bord au apreciat prestația artistei, printre ei s-au strecurat și câțiva cârcotași, care s-au arătat deranjați de gălăgia din avion.

„Eu făceam plângere la compania aeriană. Păi eu îmi iau bilet să fie gălăgie în avion?”, „Nu scapă lumea de familia Măruță nici în ceruri”, „Dădeam în judecată compania pentru că m-a forțat să ascult o melodie” și „Libertatea tuturor se termină unde începe a mea și a mea se termină unde începe a altora. E vorba de respectul față de toți cei care ne înconjoară. Dacă vreau să o ascult, merg la concert”, au fost câteva dintre comentariile răutăcioase de pe internet.

Citește și: Andra și numele ei real. Care era visul ei din copilărie

Citește și: Andra, în lacrimi după ce şi-a văzut fiul făcând un gest specific oamenilor mari: „Test! Înţelegi?”. Ce mărturisiri i-a făcut David