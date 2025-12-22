Acasă » Știri » Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. „Eu făceam plângere la compania aeriană”

Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. „Eu făceam plângere la compania aeriană”

De: Simona Tudorache 22/12/2025 | 14:15

Andra a făcut spectacol în avion. Artista a susținut turneul „Reverie” și, pe lângă București, a cântat și la Bacău și Cluj, așa că a fost nevoită să bifeze mai multe zboruri într-o perioadă scurtă de timp. Impresionată de căldura oamenilor, care s-au declarat impresionați de întâlnirea cu ea, Andra a ținut să le facă un dar de suflet.

Artista le-a oferit partenerilor ei de călătorie un recital de suflet: a cântat colinde în avion și a creat o atmosferă de sărbătoare.

„Dacă și colindele au devenit o tradiție, ne dorim ca și cântatul în avion, în drumul spre concerte, să fie la fel. La 10.000 de metri altitudine, emoția se simte altfel, mai aproape de suflet. Mulțumim pentru eleganță, grijă și atmosfera frumoasă creată pasagerilor. O bucurie să zburăm împreună”, a scris Andra pe TikTok, în dreptul clipului video care s-a viralizat imediat.

Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion

Cătălin Măruță a marcat, de asemenea, momentul în stilul lui caracteristic și a postat pe rețelele de socializare un clip video cu momentul din avion, dezvăluind că alături de ei s-au aflat și Cosmina Boboc și Ines Stana, câștigătoarele de la MasterChef România 2026, respectiv „Trădătorii”.

„Prezentatorul rămâne prezentator oriunde, chiar și la 10.000 de metri înălțime. La cererea oamenilor din avion, Andra a colindat, iar surprizele au venit una după alta: în avion erau și Cosmina, câștigătoarea MasterChef România, și Ines Stana, câștigătoarea Trădătorii. Emoție, zâmbete și bucurie deasupra norilor. Mulțumim pentru eleganța și bucuria pe care le-au creat pentru pasageri. O adevărată plăcere să zburăm cu voi”, a scris Cătălin Măruță pe internet.

Chiar dacă mulți dintre cei aflați la bord au apreciat prestația artistei, printre ei s-au strecurat și câțiva cârcotași, care s-au arătat deranjați de gălăgia din avion.

„Eu făceam plângere la compania aeriană. Păi eu îmi iau bilet să fie gălăgie în avion?”, „Nu scapă lumea de familia Măruță nici în ceruri”, „Dădeam în judecată compania pentru că m-a forțat să ascult o melodie” și „Libertatea tuturor se termină unde începe a mea și a mea se termină unde începe a altora. E vorba de respectul față de toți cei care ne înconjoară. Dacă vreau să o ascult, merg la concert”, au fost câteva dintre comentariile răutăcioase de pe internet.

Citește și: Andra și numele ei real. Care era visul ei din copilărie

Citește și: Andra, în lacrimi după ce şi-a văzut fiul făcând un gest specific oamenilor mari: „Test! Înţelegi?”. Ce mărturisiri i-a făcut David

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce a fost dată Andreea Bănică afară din trupa Exotic, de fapt. Secretul păstrat timp de 20 de ani tocmai a fost divulgat
Știri
De ce a fost dată Andreea Bănică afară din trupa Exotic, de fapt. Secretul păstrat timp de 20…
Singurul mall din București care e deschis de Crăciun și Anul Nou. Program special de sărbători
Știri
Singurul mall din București care e deschis de Crăciun și Anul Nou. Program special de sărbători
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Mediafax
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
Gandul.ro
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja doi copii cu Tom Brady
Adevarul
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja...
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Mediafax
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată...
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului „decadent”
Digi 24
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului...
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a...
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Promotor.ro
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa...
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
Gandul.ro
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce a fost dată Andreea Bănică afară din trupa Exotic, de fapt. Secretul păstrat timp de 20 de ...
De ce a fost dată Andreea Bănică afară din trupa Exotic, de fapt. Secretul păstrat timp de 20 de ani tocmai a fost divulgat
Chuck Norris, în doliu! A murit prima soție a actorului: ”Suntem recunoscători că nu mai suferă”
Chuck Norris, în doliu! A murit prima soție a actorului: ”Suntem recunoscători că nu mai suferă”
Singurul mall din București care e deschis de Crăciun și Anul Nou. Program special de sărbători
Singurul mall din București care e deschis de Crăciun și Anul Nou. Program special de sărbători
Numele lui Meghan Markle, în dosarul Epstein?! Scandalul care cutremură Casa Regală a Marii Britanii
Numele lui Meghan Markle, în dosarul Epstein?! Scandalul care cutremură Casa Regală a Marii Britanii
Ce i-a făcut fiul Mirelei Vaida mamei sale, când a ajuns acasă. Prezentatoarea de la Acces Direct ...
Ce i-a făcut fiul Mirelei Vaida mamei sale, când a ajuns acasă. Prezentatoarea de la Acces Direct nu s-a abținut: „Ține-mă, Doamne”
Nuntă secretă în showbiz, înainte de Crăciun! S-au căsătorit pe ascuns, la câteva luni după ...
Nuntă secretă în showbiz, înainte de Crăciun! S-au căsătorit pe ascuns, la câteva luni după ce au devenit părinți
Vezi toate știrile
×