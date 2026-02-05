Acasă » Știri » Fotbalistul de la Națională, tătic pentru a doua oară! Prima imagine cu bebelușul: ”Unele date sunt alese!”

De: Anca Chihaie 05/02/2026 | 20:26
Bucurie în familia unuia dintre cei mai cunoscuți fotbaliști români ai momentului. Răzvan Marin și soția sa, Crina, traversează o perioadă plină de emoție și împlinire, după ce au devenit părinți pentru a doua oară. Evenimentul a avut loc recent, iar cei doi au ales să împărtășească vestea într-un mod rezervat, fidel stilului lor de viață, departe de expunerea excesivă și de declarațiile spectaculoase.

Răzvan Marin și Crina formează un cuplu solid, construit în timp, departe de controverse și apariții mondene forțate. Cei doi s-au căsătorit vara trecută, după aproximativ șapte ani de relație, iar nunta a fost organizată într-un cadru elegant, dar restrâns. De-a lungul timpului, Crina a ales să păstreze discreția, concentrându-se pe viața de familie și pe rolul de mamă, în timp ce cariera soțului ei a continuat să se dezvolte la nivel internațional.

Răzvan Marin a devenit tată pentru a doua oară

Mijlocaș important al Echipei Naționale a României și jucător legitimat în prezent la AEK Atena, Răzvan Marin se află într-un moment de echilibru atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Venirea pe lume a celui de-al doilea copil completează armonios tabloul unei familii deja fericite, în care mai există o fetiță în vârstă de trei ani, Natalie Luna. Cei doi părinți au preferat să se bucure în liniște de primele zile alături de noul membru al familiei, fără a face publice detalii precum sexul copilului sau numele ales.

Răzvan Marin a devenit tată pentru a doua oară/foto: Instagram

Singura informație oferită până acum este legată de data și ora nașterii, un detaliu care a atras atenția prin simbolistica sa aparte. Copilul s-a născut pe 02.02.2026, la ora 02:26, o coincidență numerică pe care Crina Marin a menționat-o într-un mesaj scurt publicat pe rețelele de socializare. Fără a intra în explicații sau interpretări, aceasta a sugerat ideea de armonie și sincronizare, lăsând să se înțeleagă că momentul a venit exact atunci când trebuia.

Apropiații familiei spun că Răzvan Marin este extrem de implicat în viața personală și că rolul de tată i se potrivește perfect. În ciuda programului încărcat, marcat de meciuri, deplasări și cantonamente, fotbalistul încearcă să fie prezent cât mai mult alături de soție și copii. Crina a vorbit în trecut despre sprijinul constant pe care îl primește din partea soțului ei, descriindu-l drept un om atent, responsabil și profund atașat de familie.

