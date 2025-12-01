Acasă » Știri » Lambada, surpriză uriașă pentru Tzancă Uraganu de ziua lui de naștere. S-a întâmplat la Berăria H, în fața a mii de fani: „La mulți ani, bărbatul meu!”

Lambada, surpriză uriașă pentru Tzancă Uraganu de ziua lui de naștere. S-a întâmplat la Berăria H, în fața a mii de fani: „La mulți ani, bărbatul meu!”

De: David Ioan 01/12/2025 | 16:27
Lambada, surpriză pentru Tzancă Uraganu la aniversarea de 35 de ani
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Tzancă Uraganu a trăit un moment deosebit, marcând atât împlinirea vârstei de 35 de ani, cât și ziua de nume de Sfântul Andrei. Pentru a celebra această dublă ocazie, cântărețul a pregătit un spectacol grandios, la care au participat mii de admiratori.

Atmosfera a fost una plină de energie, iar publicul s-a bucurat de un show memorabil. Un episod care a atras atenția tuturor a fost apariția Lambadei, mama copiilor lui Tzancă.

Tzancă Uraganu, dublă aniversare alături de cei dragi și mii de fani

Mama copiilor manelistului, Lambada a urcat pe scenă și i-a oferit un tort impresionant, gest care l-a surprins pe artist.

Tortul pe care Tzancă Uraganu l-a primit de aniversarea lui. Sursa: Instagram

Cei trei copii ai cuplului au fost și ei prezenți: o fiică și doi băieți. Cel mai mic, Yamal Andrei, născut anul trecut, a completat familia și a adus un plus de emoție momentului. Relația dintre Tzancă și Lambada a fost adesea în atenția publicului, iar gesturile lor de afecțiune au arătat apropierea dintre ei.

Horoscop 2 decembrie 2025. PEȘTII caută răspunsuri pentru problemele de familie
Horoscop 2 decembrie 2025. PEȘTII caută răspunsuri pentru problemele de familie
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Mesajul Lambadei pentru Tzancă Uraganu

Pe lângă surpriza de pe scenă, Lambada i-a transmis și o urare emoționantă pe rețelele sociale:

„La mulți ani, bărbatul meu! Dumnezeu să te țină sănătos alături de noi. Te iubim!”, a scris aceasta.

De-a lungul timpului, Tzancă Uraganu s-a remarcat prin generozitate. Recent, el i-a dăruit Lambadei o mașină de lux, dotată cu toate facilitățile necesare pentru o mamă cu trei copii. Pasiunea lui pentru autoturisme este bine cunoscută, iar în garajul său se află modele extrem de scumpe, cu valori ce ajung la câteva sute de mii de euro.

Astfel, aniversarea de 35 de ani a fost nu doar o petrecere fastuoasă, ci și o dovadă a succesului și a iubirii care îl înconjoară.

CITEŞTE ŞI: Ce cadou special i-a făcut Marymar lui Tzancă Uraganu de Sfântul Andrei? Manelistul s-a văzut în fața faptului împlinit

Cum a fost filmată Marymar în Dubai, de mână cu Tzancă Uraganu

 

Tags:
Iți recomandăm
Un like pe Instagram te poate costa căsnicia! Un bărbat a ajuns la tribunal, după ce a apreciat fotografiile mai multor femei
Știri
Un like pe Instagram te poate costa căsnicia! Un bărbat a ajuns la tribunal, după ce a apreciat…
Modul inedit prin care Tony One și soția lui au dezvăluit sexul bebelușului lor! Cei doi sunt în culmea fericirii
Știri
Modul inedit prin care Tony One și soția lui au dezvăluit sexul bebelușului lor! Cei doi sunt în…
Un tren va străbate Europa, conectând mai multe țări, zone turistice și orașe celebre. Linia va fi inaugurată în 2026
Mediafax
Un tren va străbate Europa, conectând mai multe țări, zone turistice și orașe...
Cele trei zodii care vor avea noroc la bani, în decembrie 2025. Nativii respectivi scapă de probleme financiare
Gandul.ro
Cele trei zodii care vor avea noroc la bani, în decembrie 2025. Nativii...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
Ronaldinho s-a umplut de bani, după șușaneaua de la Iași. Brazilianul a încasat o avere ca să-i înfrunte pe Mitic, Stanca și pe Mihalache
Adevarul
Ronaldinho s-a umplut de bani, după șușaneaua de la Iași. Brazilianul a încasat...
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost...
Surpriză mare în topul țărilor recomandate pensionarilor. O țară iubită de români a urcat pe primul loc
Mediafax
Surpriză mare în topul țărilor recomandate pensionarilor. O țară iubită de români a...
Parteneri
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța în prezent: are 26 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi este rușine”
Click.ro
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi...
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă, fără intervenție umană
Digi 24
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă,...
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia
Digi24
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a...
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă...
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
go4it.ro
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Descopera.ro
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Cele trei zodii care vor avea noroc la bani, în decembrie 2025. Nativii respectivi scapă de probleme financiare
Gandul.ro
Cele trei zodii care vor avea noroc la bani, în decembrie 2025. Nativii respectivi scapă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Un like pe Instagram te poate costa căsnicia! Un bărbat a ajuns la tribunal, după ce a apreciat fotografiile ...
Un like pe Instagram te poate costa căsnicia! Un bărbat a ajuns la tribunal, după ce a apreciat fotografiile mai multor femei
Modul inedit prin care Tony One și soția lui au dezvăluit sexul bebelușului lor! Cei doi sunt în ...
Modul inedit prin care Tony One și soția lui au dezvăluit sexul bebelușului lor! Cei doi sunt în culmea fericirii
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 2 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 2 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ciprian Ciucu
Dani Mocanu, prima reacție după ce a fost condamnat la închisoare cu executare: “Mai multe la momentul ...
Dani Mocanu, prima reacție după ce a fost condamnat la închisoare cu executare: “Mai multe la momentul potrivit”
Doliu în presa din România! A murit Mihai Stegerean
Doliu în presa din România! A murit Mihai Stegerean
Test de inteligență | În această imagine s-a strecurat o mare greșeală! Găsiți-o în maximum ...
Test de inteligență | În această imagine s-a strecurat o mare greșeală! Găsiți-o în maximum 6 secunde
Vezi toate știrile
×