Lambada, surpriză uriașă pentru Tzancă Uraganu de ziua lui de naștere. S-a întâmplat la Berăria H, în fața a mii de fani: „La mulți ani, bărbatul meu!”

Tzancă Uraganu a trăit un moment deosebit, marcând atât împlinirea vârstei de 35 de ani, cât și ziua de nume de Sfântul Andrei. Pentru a celebra această dublă ocazie, cântărețul a pregătit un spectacol grandios, la care au participat mii de admiratori.

Atmosfera a fost una plină de energie, iar publicul s-a bucurat de un show memorabil. Un episod care a atras atenția tuturor a fost apariția Lambadei, mama copiilor lui Tzancă.

Tzancă Uraganu, dublă aniversare alături de cei dragi și mii de fani

Mama copiilor manelistului, Lambada a urcat pe scenă și i-a oferit un tort impresionant, gest care l-a surprins pe artist.

Cei trei copii ai cuplului au fost și ei prezenți: o fiică și doi băieți. Cel mai mic, Yamal Andrei, născut anul trecut, a completat familia și a adus un plus de emoție momentului. Relația dintre Tzancă și Lambada a fost adesea în atenția publicului, iar gesturile lor de afecțiune au arătat apropierea dintre ei.

Mesajul Lambadei pentru Tzancă Uraganu

Pe lângă surpriza de pe scenă, Lambada i-a transmis și o urare emoționantă pe rețelele sociale:

„La mulți ani, bărbatul meu! Dumnezeu să te țină sănătos alături de noi. Te iubim!”, a scris aceasta.

De-a lungul timpului, Tzancă Uraganu s-a remarcat prin generozitate. Recent, el i-a dăruit Lambadei o mașină de lux, dotată cu toate facilitățile necesare pentru o mamă cu trei copii. Pasiunea lui pentru autoturisme este bine cunoscută, iar în garajul său se află modele extrem de scumpe, cu valori ce ajung la câteva sute de mii de euro.

Astfel, aniversarea de 35 de ani a fost nu doar o petrecere fastuoasă, ci și o dovadă a succesului și a iubirii care îl înconjoară.

