Cum a fost filmată Marymar în Dubai, de mână cu Tzancă Uraganu

De: Anca Chihaie 26/11/2025 | 09:45
Tzancă și Marymar/Foto: captură video

Manelistul Tzancă Uraganu și partenera sa, Alina Marymar, au ales Dubaiul pentru o vacanță care a atras rapid atenția fanilor. Cuplul, împreună de patru ani și părinți ai unei fetițe, a fost fotografiat și filmat în diferite momente de relaxare și socializare, alături de membri ai familiei și prieteni apropiați.

Mane­listul Tzancă Uraganu și partenera sa, Alina Marymar, au ales Dubaiul pentru o scurtă escapadă, în cadrul căreia au petrecut timp alături de fratele Alinei și de finii lor, bucurându-se de momente de relaxare și socializare într-un cadru elegant și cosmopolit. Bruneta a împărtășit pe rețelele sociale imagini și videoclipuri de la locația vizitată, în care apare ținându-se de mână cu Tzancă, iar gesturile ei au atras rapid atenția urmăritorilor.

Marymar se uită după alți bărbați?

Pe Instagram, Alina Marymar a postat un videoclip în care apare ținându-se de mână cu Tzancă Uraganu, la intrarea într-o locație din oraș. Într-un moment scurt, bruneta întoarce capul, ceea ce a generat discuții între urmăritori. Unele comentarii au sugerat că ar fi privit alți bărbați, în timp ce alții au interpretat gestul ca o simplă privire către camera telefonului.

Ceea ce a dus la o asemena discuție este faptul că fix în acel moment pe lângă Tzancă și brunetă au trecut doi bărbați. Femeia a întors ușor privirea, probabil pur întâmplător, dar știți cum este internetul și obiceiul comentatorilor de meserie nu îl oprește nimeni.

De-a lungul relației lor, Tzancă Uraganu a fost implicat în mai multe zvonuri privind presupuse legături cu alte femei, însă aceste speculații nu par să fi afectat dinamica actuală dintre cei doi. În prezent, relația lor este percepută ca fiind stabilă și armonioasă.

