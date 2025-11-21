Acasă » Video » Farsa pe care Tzancă Uraganu n-a gustat-o deloc! Reacție suburbană, după ce Marymar i-a arătat cum ”s-a tuns”

Farsa pe care Tzancă Uraganu n-a gustat-o deloc! Reacție suburbană, după ce Marymar i-a arătat cum ”s-a tuns”

21/11/2025 | 11:58

Tzancă Uraganu a picat în capcana lui Marymar. Manelistul a fost păcălit într-un mare stil, însă gluma făcută de iubita lui nu l-a amuzat deloc, ba din contră, mai avea puțin ceda nervos. Cum a reacționat după ce bruneta i-a arătat noua ”tunsoare”.

Recent, Marymar a simțit nevoie să își facă o schimbare de look. Pentru că aparent nu are voie să facă prea multe ”mișcări” fără aprobarea lui Tzancă, bruneta a mers într-un salon de înfrumusețare și a decis să își pună un breton fals din extensii de păr. În timp ce își filma transformarea și îi trimitea manelistului imagini live, cei doi au avut o conversație pe Whatsapp.

Cum a reacționat Tzancă Uraganu când a văzut cum ”s-a tuns” Marymar

Pe o rețea de socializare, Marymar a făcut publică o parte din conversația cu Tzancă Uraganu, discuție în care manelistul mai are puțin și ”explodează” de nervi.

Marymar: Nu îți place?

Tzancă: Îți dai seama că nu ai avea voie. Cum să te faci așa?

Marymar: Păi m-am făcut. Nu ai văzut?

Tzancă: E perucă.

Marymar: Nu e.

Tzancă: Minți. Să mor eu că te-ai tuns asa?!

Marymar: Nu îți mai place de mine?

Tzancă: Fă, ești nebună la cap. Tu ai făcut așa fără să mă întrebi?

Marymar: Ce are?

Tzancă: Vezi că ne certăm. Ia jură-te că e pe bune tuns așa. Nu-mi da nervi că ne certăm rău de tot. Zi-mi ce ți-ai pus.

Marymar: Sunt extensii

Tzancă: E păr mult acolo sus. E ceva peste.

Marymar: Ete na.. Am crezut că o să-ți placă.

Tzancă Uraganu și-a luat super bolid! Manelistul și-a asortat ultimul model de iPhone cu un Lamborghini Urus top, top, top!

Cine-i mama la copii și care-i pofta inimii? Tzancă Uraganu a mers cu Lambada la nunta lui Tony One. Ce făcea Marymar în acest timp

