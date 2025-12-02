Acasă » Știri » Tzancă Uraganu și-a petrecut ziua de naștere cu ambele femei din viața lui. Ce surpriză i-a organizat Marymar

Tzancă Uraganu și-a petrecut ziua de naștere cu ambele femei din viața lui. Ce surpriză i-a organizat Marymar

De: David Ioan 02/12/2025 | 19:28
Tzancă Uraganu și Marymar. Sursă foto: Facebook
Tzancă Uraganu a avut parte de o aniversare cu adevărat specială pe 30 noiembrie, când a împlinit 35 de ani și și-a sărbătorit ziua de nume de Sfântul Andrei. Artistul a ales să marcheze momentul printr-o petrecere grandioasă, organizată într-un restaurant de lux, unde decorul cu trandafiri roșii și meniul sofisticat au creat o atmosferă elegantă.

În centrul atenției s-a aflat Alina Marymar, actuala lui parteneră, care a atras toate privirile cu o rochie neagră, scurtă. Apariția ei și ipostazele romantice alături de Tzancă au arătat că relația lor merge frumos și că Marymar are un rol important în prezentul artistului.

Tzancă Uraganu, petrecere de lux alături de Marymar

La eveniment au fost prezenți membri ai familiei Alinei, dar și prieteni apropiați ai lui Tzancă, printre care Vali Vijelie și Dan Bursuc. Atmosfera a fost plină de energie, iar manelistul s-a bucurat de atenția tuturor, celebrând alături de apropiaţi.

Petrecerea a fost un adevărat spectacol de lux, care a pus în evidență succesul și popularitatea lui.

Manelistul nu a uitat-o insă nici pe mama copiilor săi

Totuși, înainte de această seară fastuoasă, Tzancă a fost sărbătorit și de Lambada, mama celor trei copii ai săi, în cadrul unui concert cu mii de fani.

Aceasta a urcat pe scenă și i-a oferit un tort impresionant, iar cei mici au fost alături de tatăl lor, inclusiv mezinul Yamal Andrei, născut anul trecut. Momentul a fost emoționant și a arătat că, dincolo de schimbările din viața personală, familia rămâne foarte importantă pentru artist.

Astfel, aniversarea lui Tzancă Uraganu a avut două părți: prezentul, alături de Alina Marymar și o petrecere plină de lux, și trecutul apropiat, legat de Lambada și copiii lor. Între aceste momente, artistul a reușit să unească bucuria familiei cu succesul și strălucirea, făcând din ziua lui un eveniment de neuitat.

×