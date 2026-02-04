Acasă » Știri » Mircea Lucescu, trasportat în străinatate. Medicii români au luat decizia

De: David Ioan 04/02/2026 | 16:19
Mircea Lucescu urmează să fie transferat săptămâna viitoare la o clinică din afara țării, unde medicii îi vor efectua investigații suplimentare și vor stabili un plan medical detaliat pentru gestionarea problemelor sale de sănătate.

Tot atunci, selecționerul va afla dacă poate conduce echipa națională de pe bancă în confruntarea cu Turcia, din play-off-ul pentru calificarea la Campionatul Mondial.

În ultimele săptămâni, starea de sănătate a tehnicianului în vârstă de 80 de ani s-a deteriorat vizibil, acesta fiind internat de mai multe ori. În prezent, Lucescu se află la Spitalul Universitar din București, iar externarea este programată pentru ziua de joi.

Decizia medicilor în vederea stării de sănătate a lui Mircea Lucescu

În ciuda îngrijorărilor apărute în spațiul public, antrenorul a transmis un mesaj liniștitor prin intermediul Federației Române de Fotbal:

„Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să staţi liniştiţi, s-a exagerat foarte mult. Este pur şi simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observaţie”.

Cu toate acestea, situația medicală rămâne una delicată, iar apropiații săi au decis că este necesară o evaluare într-un spital din străinătate. Conform informațiilor apărute în mediul public, imediat ce medicii din România vor confirma că deplasarea cu avionul este sigură, familia îl va însoți pe Lucescu către o unitate medicală din Europa de Vest.

Totodată, după ce va primi concluziile specialiștilor și un program clar de recuperare, selecționerul va lua o decizie finală privind prezența sa pe bancă la meciul de baraj. De asmenea, Federația Română de Fotbal nu va interveni în această alegere, respectând în totalitate opțiunea celui mai titrat antrenor român.

România va disputa pe 26 martie duelul cu Turcia, la Istanbul, iar o eventuală victorie ar duce naționala, cinci zile mai târziu, într-o finală decisivă împotriva Slovaciei sau a reprezentativei statului Kosovo. Ambele partide se vor juca în deplasare și pot influența major parcursul tricolorilor în tentativa de a ajunge la Campionatul Mondial.

Indiferent de verdictul medical din următoarea perioadă, un lucru pare cert: din vară, banca naționalei va avea un alt selecționer. Potrivit informațiilor vehiculate, favorit unic pentru preluarea funcției este Gică Hagi, aflat pe lista președintelui FRF, Răzvan Burleanu.

„Regele” și-a exprimat deja disponibilitatea de a reveni la echipa națională, dorind să șteargă amintirea ratării calificării la Mondialul din 2002, însă preferă să înceapă mandatul în vară, considerând că preluarea echipei înaintea barajului ar implica un risc prea mare.

Mai mult, această variantă este considerată optimă și de conducerea FRF. Totuși, în eventualitatea în care Lucescu nu va putea fi prezent luna viitoare, Burleanu i-ar fi transmis lui Hagi garanții ferme: indiferent de rezultatul barajului, mandatul său nu va fi afectat, iar proiectul va avea o perspectivă pe termen lung.

