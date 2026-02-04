Acasă » Bancuri » BANC | Soacra își laudă nora: „4 lucruri face deodată!”

BANC | Soacra își laudă nora: „4 lucruri face deodată!”

De: Andreea Stăncescu 04/02/2026 | 17:16
BANC | Soacra își laudă nora: 4 lucruri face deodată!

Râsul este cel mai bun remediu pentru o zi obositoare, iar câteva bancuri bune pot schimba instant starea de spirit. Am adunat pentru tine o selecție de glume care te vor face să zâmbești, indiferent de dispoziție.

Soacra îşi laudă nora:
– E harnică asta a mea! Patru lucruri face deodată: vorbește la telefon, fumează, bea cafea și își face unghiile!

Alte bancuri amuzante

Judecatorul intreabă martorul la proces:
– La ce distanță v-ați aflat de locul accidentului?
– La 6 metri și 75 de centimetri.
– Si cum de știți așa de exact?
– Când am văzut accidentul, mi-am dat seama pe loc că voi fi intrebat la proces de vreun tampit și am măsurat…

Șeful unui magazin angajează un vânzător.
II ia deoparte și îi zice:
– Trebuie să știi ca eu am un sistem: dacă un client îmi cere un lucru eu reușesc să-I fac să cumpere două. Acum te învăț!
Intră în magazin o doamnă:
– Bună ziua, aș vrea un spray Pronto. .
Șeful se duce în spate și se întoarce cu un spay Pronto și cu un Vetril.
– Mă scuzați, eu voiam doar Pronto.- Vedeți doamnă, odată ce ștergeți de praf mobila se va vedea că aveți geamurile murdare.
– Bravo, aveți dreptate, le cumpăr pe amândouă!
– Vezi, zice șeful noului angajat, așa se face. Intră o a doua doamnă: – Bună ziua, as dori o sticlă cu Vetril.
Șeful se duce în spate și se întoarce cu o sticlă de Vetril și cu un spray Pronto.
– Mă scuzați, eu v-am cerut doar un Vetril.
– Dragă doamnă, dacă dumneavoastră curățați geamurile o să se observe imediat urmele de degete pe mobilă.
– Aveți dreptate, cumpăr tot!
Șeful către noul angajat: următoarea clientă e pentru tine
– Bună ziua, aș dori o cutie cu Tampax.
Vânzătorul se duce în spate și se întoarce cu o cutie de Tampax, un Vetril și un Pronto. –
– Cred că ați înțeles greșit, v-am cerut doar o cutie cu Tampax.
– Știu, o întrerupe vânzătorul, dar văzând că săptămana asta nu faceți dragoste, n-ați vrea să faceți și un pic de curătenie în casă?

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | Bărbați casnici VS bărbați romantici

BANC | „Domnule Bulă, aveți apă în abdomen”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | „Domnule Bulă, aveți apă în abdomen”
Bancuri
BANC | „Domnule Bulă, aveți apă în abdomen”
BANC | Cadoul de Ziua Îndrăgostiților
Bancuri
BANC | Cadoul de Ziua Îndrăgostiților
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Mediafax
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000...
Adio, cash si cărți de credit. Unde poți plăti cu palma: Românul din imagine a încercat și a reușit
Gandul.ro
Adio, cash si cărți de credit. Unde poți plăti cu palma: Românul din...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Care este cea mai sănătoasă pâine: răspunsul unanim al nutriționiștilor
Adevarul
Care este cea mai sănătoasă pâine: răspunsul unanim al nutriționiștilor
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost...
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
Click.ro
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea...
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea poate paraliza țări întregi”
Digi 24
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea...
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” american: „Să fim vigilenți”
Digi24
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune”...
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în...
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
go4it.ro
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Adio, cash si cărți de credit. Unde poți plăti cu palma: Românul din imagine a încercat și a reușit
Gandul.ro
Adio, cash si cărți de credit. Unde poți plăti cu palma: Românul din imagine a...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Ce a scris medicul Alin Neacșu în biletul de adio, înainte de a-și pune capăt zilelor în propriul ...
Ce a scris medicul Alin Neacșu în biletul de adio, înainte de a-și pune capăt zilelor în propriul cabinet
1 mai cu ninsori. Meteorologii au anunțat prognoza pentru primăvara aceasta
1 mai cu ninsori. Meteorologii au anunțat prognoza pentru primăvara aceasta
TEST IQ | Găsiți tigrul ascuns printre zebre! Dacă reușești în maximum 8 secunde, ești un geniu
TEST IQ | Găsiți tigrul ascuns printre zebre! Dacă reușești în maximum 8 secunde, ești un geniu
Mircea Lucescu, trasportat în străinatate. Medicii români au luat decizia
Mircea Lucescu, trasportat în străinatate. Medicii români au luat decizia
(P) Record în Clubul SuperPariorilor by Superbet: premii de 548.000 de lei și 2.5 milioane de bilete ...
(P) Record în Clubul SuperPariorilor by Superbet: premii de 548.000 de lei și 2.5 milioane de bilete copiate! Cum poți intra în joc?
Vezi toate știrile
×