BANC | Soacra își laudă nora: „4 lucruri face deodată!”

Soacra îşi laudă nora:

– E harnică asta a mea! Patru lucruri face deodată: vorbește la telefon, fumează, bea cafea și își face unghiile!

Alte bancuri amuzante

Judecatorul intreabă martorul la proces:

– La ce distanță v-ați aflat de locul accidentului?

– La 6 metri și 75 de centimetri.

– Si cum de știți așa de exact?

– Când am văzut accidentul, mi-am dat seama pe loc că voi fi intrebat la proces de vreun tampit și am măsurat…

Șeful unui magazin angajează un vânzător.

II ia deoparte și îi zice:

– Trebuie să știi ca eu am un sistem: dacă un client îmi cere un lucru eu reușesc să-I fac să cumpere două. Acum te învăț!

Intră în magazin o doamnă:

– Bună ziua, aș vrea un spray Pronto. .

Șeful se duce în spate și se întoarce cu un spay Pronto și cu un Vetril.

– Mă scuzați, eu voiam doar Pronto.- Vedeți doamnă, odată ce ștergeți de praf mobila se va vedea că aveți geamurile murdare.

– Bravo, aveți dreptate, le cumpăr pe amândouă!

– Vezi, zice șeful noului angajat, așa se face. Intră o a doua doamnă: – Bună ziua, as dori o sticlă cu Vetril.

Șeful se duce în spate și se întoarce cu o sticlă de Vetril și cu un spray Pronto.

– Mă scuzați, eu v-am cerut doar un Vetril.

– Dragă doamnă, dacă dumneavoastră curățați geamurile o să se observe imediat urmele de degete pe mobilă.

– Aveți dreptate, cumpăr tot!

Șeful către noul angajat: următoarea clientă e pentru tine

– Bună ziua, aș dori o cutie cu Tampax.

Vânzătorul se duce în spate și se întoarce cu o cutie de Tampax, un Vetril și un Pronto. –

– Cred că ați înțeles greșit, v-am cerut doar o cutie cu Tampax.

– Știu, o întrerupe vânzătorul, dar văzând că săptămana asta nu faceți dragoste, n-ați vrea să faceți și un pic de curătenie în casă?

