BANC | Soacra își laudă nora: „4 lucruri face deodată!”

Râsul este cel mai bun remediu pentru o zi obositoare, iar câteva bancuri bune pot schimba instant starea de spirit. Am adunat pentru tine o selecție de glume care te vor face să zâmbești, indiferent de dispoziție.
Soacra îşi laudă nora:
– E harnică asta a mea! Patru lucruri face deodată: vorbește la telefon, fumează, bea cafea și își face unghiile!
Judecatorul intreabă martorul la proces:
– La ce distanță v-ați aflat de locul accidentului?
– La 6 metri și 75 de centimetri.
– Si cum de știți așa de exact?
– Când am văzut accidentul, mi-am dat seama pe loc că voi fi intrebat la proces de vreun tampit și am măsurat…
Șeful unui magazin angajează un vânzător.
II ia deoparte și îi zice:
– Trebuie să știi ca eu am un sistem: dacă un client îmi cere un lucru eu reușesc să-I fac să cumpere două. Acum te învăț!
Intră în magazin o doamnă:
– Bună ziua, aș vrea un spray Pronto. .
Șeful se duce în spate și se întoarce cu un spay Pronto și cu un Vetril.
– Mă scuzați, eu voiam doar Pronto.- Vedeți doamnă, odată ce ștergeți de praf mobila se va vedea că aveți geamurile murdare.
– Bravo, aveți dreptate, le cumpăr pe amândouă!
– Vezi, zice șeful noului angajat, așa se face. Intră o a doua doamnă: – Bună ziua, as dori o sticlă cu Vetril.
Șeful se duce în spate și se întoarce cu o sticlă de Vetril și cu un spray Pronto.
– Mă scuzați, eu v-am cerut doar un Vetril.
– Dragă doamnă, dacă dumneavoastră curățați geamurile o să se observe imediat urmele de degete pe mobilă.
– Aveți dreptate, cumpăr tot!
Șeful către noul angajat: următoarea clientă e pentru tine
– Bună ziua, aș dori o cutie cu Tampax.
Vânzătorul se duce în spate și se întoarce cu o cutie de Tampax, un Vetril și un Pronto. –
– Cred că ați înțeles greșit, v-am cerut doar o cutie cu Tampax.
– Știu, o întrerupe vânzătorul, dar văzând că săptămana asta nu faceți dragoste, n-ați vrea să faceți și un pic de curătenie în casă?
CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | Bărbați casnici VS bărbați romantici