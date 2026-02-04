Acasă » Exclusiv » După ultima filmare la Măruță, Ioana Ginghină și Alexandru Ciucu au deschis șampania: „Mi-am dorit să-l surprind”

După ultima filmare la Măruță, Ioana Ginghină și Alexandru Ciucu au deschis șampania: „Mi-am dorit să-l surprind”

De: Elisa Morandi 04/02/2026 | 18:08
După ultima filmare la Măruță, Ioana Ginghină și Alexandru Ciucu au deschis șampania: „Mi-am dorit să-l surprind”
Ioana Ginghină și Alexandru Ciucu profită de popularitatea rubricii pe care au avut-o în emisiunea „La Măruță” și, după terminarea colaborării cu Pro TV, vor prezenta un proiect care promite să facă valuri! CANCAN.RO a aflat în premieră detalii despre emisiune. Momentul a fost marcat deja de cei doi cu tort și șampanie, într-o atmosferă relaxată și prietenoasă.

Pe 27 ianuarie 2025, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au încheiat oficial un proces de divorț care a durat nu mai puțin de trei ani. În tot acest timp, artista a dezvăluit public cât de dificilă a fost căsnicia ei.

După separare, Alexandru Ciucu a continuat să fie prezent în viața publică, iar colaborarea sa cu Ioana Ginghină, în cadrul rubricii speciale de cupluri de la emisiunea lui Cătălin Măruță, a stârnit imediat controverse. Oamenii s-au împărțit în două tabere, iar unii nu au văzut cu ochi buni faptul că actrița lucra alături de fostul soț al Alinei.

Ioana a ieșit cu un mesaj public, explicând că jobul ei nu are nicio legătură cu trecutul personal al invitaților.

„Am citit aceste mesaje și nu îmi vine să cred ce citesc… și știți de ce? Pentru că jobul nu are nicio legătură cu problemele de cuplu. E ca și când eu m-aș supăra pe toți actorii care joacă cu Alexandru Papadopol. Chiar oare lor le-ați scris pe rând la fiecare? E ușor să judecăm, însă e greu să fim obiectivi, să nu ne pierdem principiile și să nu confundăm o poveste de viață cu jobul…”, a spus ea la momentul respectiv.

Tort, șampanie și proiect nou

Acum, după ce Pro TV a anunțat că emisiunea „La Măruță” se închide, Ioana a profitat de popularitatea rubricii și a luat o decizie-bombă: continuarea colaborării cu Alexandru Ciucu în mediul online. Rubrica era programată în fiecare marți și, potrivit Ioanei, nu se încheie odată cu ultima emisiune TV.

Ioana și Alexandru vor continua colaborarea și în online/ Foto: arhiva personală Ioana Ginghină

„Speram să continuăm colaborarea și în online, așa că, deși mâine este ultima emisiune La Măruță, nu este neapărat și finalul pentru noi!”, ne-a dezvăluit Ioana.

Pentru a marca momentul, Ioana l-a invitat pe Alexandru chiar de ziua lui la un podcast cu surprize, iar întreaga atmosferă a fost una de colegialitate și bună dispoziție.

„L-am invitat pe Alexandru la podcast chiar de ziua lui și uite că a venit, așa că mi-am dorit să-l surprind cu tort și șampanie. Suntem colegi de aproape un an de zile La Măruță, în care am colaborat foarte bine. Știu că această colaborare nu este pe placul tuturor, însă Alexandru este un coleg pe care te poți baza. Restul e cancan. Șampania mi-a fost asigurată de soț”, a povestit actrița în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Citește și: Ioanei Ginghină nu-i este frică de singurătate! Ce ar face dacă ar divorța a treia oară: „Îl găsesc și pe al patrulea”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

