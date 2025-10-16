Ioana Ginghină a dat răspunsul pe care îl așteaptă toată lumea. De ce nu poate să treacă peste Alexandru Papadopol

Sinceră și extrem de deschisă, Ioana Ginghină nu s-a ferit niciodată să vorbească despre probleme din viața ei. De asemenea, ea l-a acuzat, de nenumărate ori, pe Alexandru Papadopol că nu se implică suficient în creșterea și educația fiicei pe care o au împreună. Declarațiile i-au adus și critici din partea mai multor oameni care nu au înțeles de ce continuă să îl aducă în discuție pe fostul soț. Acum, actrița a dat răspunsul!

În data de 14 februarie 2025, Alexandru Papadopol s-a căsătorit cu actrița Cristiana Luca. Ulterior, Ioana Ginghină i-a adus mai multe acuzații fostului soț. Vedeta a vorbit despre perioada delicată prin care trece fiica sa, după ce a aflat că tatăl ei s-a însurat și că i-a ascuns ani întregi că este într-o nouă relație. Declarațiile sale nu au fost văzute cu ochi buni de toată lumea.

De ce nu poate Ioana Ginghină să treacă peste Papadopol

Recent, Ioana Ginghină a urmărit podcastul cu Elena, fosta soție a lui CRBL, în care explică faptul că un copil trebuie să fie pe primul loc, indiferent de relația părinților. Actrița a profitat de această ocazie pentru a le răspunde celor care o critică de ce îl aduce mereu în discuție pe Alexandru Papadopol, deși căsnicia lor s-a terminat în urmă cu mulți ani și ambii și-au refăcut viața.

Vedeta a precizat că fiica ei de 17 ani este motivul pentru care nu poate să treacă peste fostul soț. Ioana Ginghină a declarat că Ruxandra o întreabă mereu de ce tatăl ei nu se implică în viața sa, iar acest o neliniștește pe actriță.

„Să vă răspund la cei care vă tot întrebați prin comentarii: ‘Ginghină asta nu poate să treacă peste Papadopol? Ce tot vorbește atâta de Papadopol?’. Ei bine, Ginghină trăiește în casă cu fiica lui Papadapol, care întreabă destul de des: ‘De ce numai tu și tata nu? De ce Cristi care este un străin și tata nu?’. De asta nu poate Ioana Ginghină să treacă peste Papadopol”, a spus Ioana Ginghină pe Facebook.

Cum a reacționat Ruxandra când a afla că tatăl ei se însoară

Ioana Ginghină a precizat că nu este deranjată de faptul că fostul soț s-a însurat din nou, însă Ruxandra, fiica pe care cei doi o au împreună, a reacționat urât atunci când a aflat. Adolescenta a fost supărată că a aflat despre eveniment din presă, și nu de la tatăl său.

„Nu m-a deranjat că el se însoară. Eu i-am zis Ruxandrei și ea a reacționat urât, nu mă așteptam. A zis: ‘Tată, iar aflu din ziare?’. Că și de Adriana tot din presă a aflat. Inițial a fost: ‘Să vezi, că a fost o idee…’. Nu l-am sunat, știu de la Ruxi. Îmi plângea copilul, nu vrei să știi ce era la gura ei. Trebuia să-i spună copilului. Ce poate să nu fie adevărat e că nu a fost o nuntă pe 10 ianuarie, pe care el a anulat-o”, a mărturisit Ioana Ginghină în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Citește și: Ioana Ginghină a comis-o! Actrița a primit un mare val de hate după ce s-a apucat de dans provocator: „Asta ne mai trebuia să vedem!”