Ioana Ginghină a comis-o! Actrița a primit un mare val de hate după ce s-a apucat de dans provocator: „Asta ne mai trebuia să vedem!”

Ioana Ginghină este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România și le-a împărtășit fanilor săi o nouă pasiune pe care a început să o exploreze cu atenție: dansul pe tocuri. Vedeta este vizibil entuziasmată de această experiență și a arătat în mediul online imagini din timpul primelor sale lecții de dans.

După ce a divorțat de Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină s-a schimbat radical. Celebra actriță a ales să se dezvolte pe toate planurile și a devenit mai activă în mediul online, acolo unde oferă conținut de calitate. Ba mai mult, după câțiva ani de relație cu Cristi Pitulice, actrița a spus din nou marele „Da!”. Acum, actrița nu își mai refuză nimic și le-a arătat fanilor săi cum a decurs primul ei curs de dans pe tocuri.

Ioana Ginghină are o nouă pasiune

Ioana Ginghină are 48 de ani și a demonstrat de-a lungul timpului că nimic nu îi poate sta în cale atunci când își propune ceva. Actrița a hotărât să urmeze aceste lecții de dans pe tocuri, arătând încă o dată că este o persoană determinată și că poate face orice își propune.

După ce a postat imaginile video în mediul online, reacțiile nu au întârziat să apară. În timp ce unele persoane au judecat-o, actrița a primit și numeroase aprecieri de la cei care o urmăresc.

„Asta ne mai trebuia să vedem!”

„Vechile obiceiuri din tinerețe nu le uiți.”

„Dansează… Ce este așa rău? Este dans contemporan, cred… Nu mai știu exact”.

„Hot! Senzualitatea nu are vârstă!”, au fost câteva dintre reacțiile celor care au văzut imaginile.

Ioana Ginghină s-a despărțit de Alexandru Papadopol în anul 2019. Încă de pe atunci, vedeta a hotărât să încerce experiențe noi. Actrița a mărturisit la acea vreme că își dorește să urmeze lecții de dans la bară, după ce a vizionat filmul “Hustler”. De asemenea, a mai mărturisit că le admiră din suflet pe fetele care practică acest dans, știind cât este de dificil.

„O să le apreciez mai mult pe fetele care dansează la bară. Bine, le apreciam și așa, pentru că știu că este foarte greu ce fac ele”, a mai spus actrița. „Mai nou, după ce am văzut filmul «Hustlers» (n.r. – povestea unui grup de foste stripteuse care se ambiționează să se îmbogățească) încerc să-mi găsesc undeva cursuri de dans la bară. Nu pentru că vreau să-mi schimb domeniul de activitate, ci pentru că sunt foarte mulți mușchi puși la muncă atunci când faci genul ăsta de sport. Plus că nu se știe niciodată ce rol vreodată voi primi, așa că mi s-a părut foarte interesant. Mi-am adus aminte că am și o prietenă care face deja asta și am zis că vreau și eu”, a povestit Ioana Ginghină acum ani în urmă, potrivit libertatea.ro.

