Ioana Ginghină, la un pas să ardă în propria casă! Vecinul ei a dat foc în curte și flăcările au făcut ravagii

În urmă cu puțin timp, Ioana Ginghină a trăit clipe de panică când focul a amenințat să îi distrugă gospodăria. Totul a pornit de la un vecin neglijent care a dat foc la ceva în grădina lui, iar flăcările s-au răspândit rapid, arzând pericol gardul viu. A fost doar un pas pâmă ca focul să ajungă la lemnele, la căsuța cu unelte ale actriței și să se extindă tot mai mult, până la locuință. Acest incident a arătat cât de periculoasă poate fi lipsa de prudență în utilizarea focului în curțile private.

Ioana Ginghină, la un pas de o tragedie

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă incidentul i-a provocat actriței și familiei sale un mare șoc. Ea a atras astfel atenția asupra pericolelor folosirii neglijente a focului și asupra importanței prudenței în astfel de situații.

„La un pas să luăm astăzi foc din cauza unui vecin inconștient care a dat foc la ceva în grădină și efectiv a ars tot gardul viu pe care îl aveam. Ia uitați ce e aici. Asta e lada cu compost. Tot gardul viu pe care îl aveam aici a ars. Nu mai zic că mai încolo aveam lemne, era căsuța cu unelte. Am fost la un mega pas”, a spus Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină, o femeie împlinită

Ioana Ginghină se bucură de un mariaj fericit alături de Cristi Pitulice, cu care s-a căsătorit în septembrie 2023, după mai mulți ani de la divorțul de Alexandru Papadopol. Actrița are o fiică, Ruxi, în vârstă de 17 ani, iar mama ei este foarte implicată în creșterea și educația tinerei.

