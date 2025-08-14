Fiica Ioanei Ginghină și a lui Alexandru Papadopol a împlinit 17 ani! Ea a dat cu cardul, el doar un mesaj: “Ruptura continuă…”

Ioana Ginghină i-a fost alături necondiționat Ruxandrei, fiica ei și a lui Alexandru Papadopol. Tânăra a împlinit ieri 17 ani și a avut parte de două petreceri: una în weekend cu gașca de prieteni și alta aseară alături de mama ei și soțul acesteia, Cristi Pitulice. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, actrița ne-a povestit despre relația cu fiica ei, căreia i-a pus casa la dispoziție pentru party, despre cadoul cu cardul, dar și despre ruptura de Alexandru Papadopol, care și-a refăcut viața la începutul acestui an, Ruxandra aflând din presă, dar și din mediul artistic de planurile secrete ale părintelui său. Mai mult, aceasta fusese în casa tatălui ei, care nu a suflat o vorbă despre căsătorie. La rândul ei, Ioana Ginghină a preferat să nu se mai bage în relația tată – fiică.

În weekend, Ruxandra Papadopol a avut parte de o petrecere pe cinste, acasă, alături de gașca de prieteni, în timp ce Ioana Ginghină și Cristi Pitulice se aflau în vacanță în Grecia. Totul a fost cu acordul mamei, care i-a lăsat bani pentru cheful de ziua ei și, spre surprinderea actriței, când s-a întors din concediu a găsit casa lună, semn că fiica ei este responsabilă și a apreciat gestul făcut de mama ei. Mai mult, aceasta i-a îndeplinit dorința și a dat cu cardul făcând shopping online conform dorințelor Ruxandrei.

Ioana Ginghină: “Acesta este cadoul meu pentru ea, tocmai ca să nu greșesc”

CANCAN.RO: În urmă cu 17 ani începea cel mai important rol din viața ta, acela de mamă. Care au fost cele mai grele momente pentru tine ca părinte?

Ioana Ginghină: Cea mai grea perioadă din copilăria Ruxandrei a fost perioada de adolescență. Nu pot să spun că s-a terminat, însă s-au mai domolit așa lucrurile. Perioada mai grea a început undeva la 12-13 ani și a ținut până acum un an cam așa, în care a fost o perioadă mai greu de manageriat fără urlete și țipete ca să spun așa din partea amândurora. Dar acum suntem într-o perioadă foarte bună de vreun an de zile chiar suntem într-o perioadă bună. Ne înțelegem foarte bine. A înțeles și ea unde exagera, unde am greșit și eu, bineînțeles, pentru că și eu sunt om și asta trebuie să înțeleagă copiii în general că și părinții sunt oameni și au și ei limitele lor și reacționează la un moment dat poate în virtutea faptului că sunt obosiți, trăcasați și mai vii și tu cu o problemă din asta și o spui fără niciun pic de respect, atunci automat probabil că iese frustrarea din părinte.

CANCAN.RO: Fiica ta este adolescentă și cred că este destul de dificil să-i faci o surpriză de ziua ei. Cum te-ai organizat în acest sens?

Ioana Ginghină: De doi ani de zile, acesta este chiar al treilea an, ea se ocupă de party-ul ei, noi doar trebuie să avem grijă să eliberăm casa. Anul acesta a avut parte de un party prelungit, care a început de vineri și s-a terminat duminică. Noi am plecat anul acesta singuri în vacanță și când spun singuri efectiv am lăsat-o acasă singură și a manageriat casa cum a vrut ea. A chemat la ea în vizită pe cine a vrut. Din ce știu eu, party-ul a fost de vineri până duminica trecută. Așa încât ieri am sărbătorit și noi în familie, toți trei: eu cu Cristi și cu Ruxi. Surpriza a fost că a găsit acasă un tort și facem schopping online. Acesta este cadoul meu pentru ea tocmai ca să nu greșesc. I-am adus și ceva din Grecia surpriză, dar asta este dorința ei: să dau cu cardul când vine acasă și să-i cumpăr ce-și dorește ea ca și haine. Încă nu i-am pus o limită de buget, dar, de obicei, sunt responsabilă și nu depășește, am așa o limită de 2000-2500 lei.

Ioana Ginghină: “Ruptura continuă. Nu știu dacă vreodată se va mai face cum ar trebui să fie o relație între tată și fiică”

CANCAN.RO: În ultima perioadă, figura paternă din viața Ruxandrei a cam lipsit și chiar s-a produs o ruptură. Care este situația în prezent?

Ioana Ginghină: Da, ruptura continuă. Nu știu dacă vreodată se va mai face cum ar trebui să fie o relație între tată și fiică. Eu, din februarie, de la celebra nuntă, am renunțat în a mă mai băga între ei. Tocmai pentru că Ruxandra este acum mare, e aproape adult. De asta am și îndrăzit să o las singură, pentru că mi se pare că anul ăsta este un fel de an antrenament înainte de a deveni adult, pentru că își dorește de la 18 ani să locuiască singură. Ok, te las singură să vedem cum te descurci.

Acum nu vă imaginați că a fost total nesupravegheată. Așa cum se întâmplă de fiecare dată când plecăm noi, vin niște prieteni la noi o zi da, o zi ba ca să aibă grijă de animaluțele pe care le avem.

Același lucru s-a întâmplat și cât a fost Ruxandra singură. Bineînțeles că avea și telefoanele vecinilor, avea și telefoanele prietenilor, așa încât oricând putea să apeleze la ajutor. N-a apelat, deci s-a descurcat foarte bine.

Ioana Ginghină: „Ruxandra atunci când are nevoie de orice, apelează la Cristi”

Și din ce înțeleg și de la prietenii noștri care au vizitat-o destul de des în această perioadă, a fost totul ok, au găsit tot timpul bine. Și noi am găsit. Deci în ciuda faptului că am venit după o petrecere de două zile, am găsit casa lună, ceea ce arată că am crescut un copil responsabil și care înțelege că unde e dezordine, trebuie să facă ordine în continuare, adică să nu lase casa așa vraiește.

Nu știu să vă spun ce a vorbit cu taică-su, nici nu știu cât știe taică-su că a stat singură, nu știu nimic pentru că eu am decis să nu mă mai bag. De acum sunt aproape adult cu un adult, să-și discute problemele împreună, pentru că m-am băgat atâția ani și nu a fost tocmai bine. Tot timpul am fost așa la mijloc și de asta am decis să mă retrag. Ce am văzut – cel puțin din traiul nostru în trei – Ruxandra atunci când are nevoie de orice, apelează la Cristi.

Adică inclusiv acum sunt într-o perioadă aglomerată, lucrez la un proiect nou și Ruxandra apelează la Cristi pentru orice are nevoie. Că are nevoie să fie dusă la gară, nu știu, orice are nevoie, Cristi este cel care o ajută. Bănuiesc că nu-i cere ajutorul lui taică-su sau dacă î -l cere, nu i-l dă. Nu pot să mă pronunț în acest caz pentru că nu știu absolut nimic.

Ioana Ginghină: “Am înțeles că și taică-su i-a dat mesaj tot la ora asta”

CANCAN.RO: Alexandru a sunat-o pe Ruxandra de ziua ei? S-a consultat cu tine în privința cadoului pentru sărbătorită?

Ioana Ginghină: Am înțeles că a sunat-o. Eu n-am vrut să adorm până nu a fost ziua ei, deși sunt o persoană care la ora 10.00 e în pat și stinge lumina. Dar mi-am dorit să stau până la ora 12.00 noaptea să-i spun “la mulți ani”, deși eram în aceeași casă și chiar înainte să mă duc la culcare ne-am pupăcit și îi spuneam: pe vremea asta, acum 17 ani, încă erai în burtica mea și te zbăteai să ieși și povesteam așa. A fost foarte drăgut.

Iar când s-a făcut 12.00 noaptea, eu eram cu telefonul în mână, îl butonam că așteptam să treacă timpul, deși mi-era super somn. Și numai bine că am auzit alarma din camera cealaltă, își pusese și ea alarma să sune în caz că adoarme, pentru că avea prieteni care i-au spus că o să-i scrie la ora 12.00 și voia și ea să le răspundă, nu să le răspundă a doua zi dimineața. Și când am auzit alarma, m-am dus la ea.

Eu aveam de gând să-i dau un mesaj să-l vadă dimineața, n-am vrut s-o trezesc, dar când am auzit că îi sună alarma, m-am dus la ea și am pupat-o la ora 00.00. Am înțeles că și taică-su i-a dat mesaj tot la ora asta. În rest nu, pentru petrecerea Ruxandrei a avut niște bani lăsați când am fost noi plecați să-și cumpere tot ce are nevoie, inclusiv mâncare, tot ce au avut nevoie. Au fost o gașcă, și-au cumpărat ei tot ce au avut nevoie. Nu, nu am apelat la Alexandru pentru nimic în plus.

Ioana Ginghină: „Obișnuim să facem o vacanță ca fetele în fiecare an”

CANCAN.RO: Tu și Ruxandra aveți în plan o vacanță ca fetele?

Ioana Ginghină: Da, avem în plan o vacanță ca fetele. Noi obișnuim să facem o vacanță ca fetele în fiecare an, chiar dacă nu suntem doar noi două, ne mai luăm fiecare câte o prietenă. Acum 3 ani am fost la un spa în România, la munte, acum 2 ani am fost în Paris pentru că intrase ea la liceu și a fost cadoul meu pentru ea.

Anul trecut am fost tot așa la un spa. Și să vedem și anul acesta, pentru că sunt într-o perioadă foarte aglomerată și vedem cum găsim o oportunitate. Întotdeauna facem această vacanță de obicei la sfârșit de octombrie. Avem până atunci timp să ne organizăm. Pentru Ruxandra vacanța continuă. Va pleca în Franța la Nisa într-o tabără de desen cu colegii ei de la Tonitza.

Foto: Instagram

