Acasă » Știri » De ce nu mai este Cătălin Măruță la PRO TV, de fapt. Prezentatorul a rupt tăcerea și a spus adevărul

De ce nu mai este Cătălin Măruță la PRO TV, de fapt. Prezentatorul a rupt tăcerea și a spus adevărul

De: Emanuel Popescu 28/01/2026 | 20:03
De ce nu mai este Cătălin Măruță la PRO TV, de fapt. Prezentatorul a rupt tăcerea și a spus adevărul

Deși emisiunea „La Măruță” este încă difuzată, este deja oficial că show-ul va dispărea din grila PRO TV pe 6 februarie, după aproape 18 ani. În jurul acestui subiect au apărut numeroase zvonuri, iar mulți s-au întrebat dacă Cătălin Măruță a fost sau nu dat afară.

Prezentatorul a ales să vorbească deschis despre situație într-un context neașteptat, un podcast realizat chiar alături de fiica sa, Eva. Fără declarații oficiale și fără ocolișuri, Măruță a spus lucrurilor pe nume.

„Sunt lucruri în viață care au o durată. Sunt lucruri în viață care au o durată, care la un moment dat trebuie să se oprească și să o apuce pe un alt drum. Sunt 18 ani de Pro TV, sunt 18 ani de emisiune, zi de zi, de luni până vineri, din ianuarie până în iulie și apoi de la final de august până în decembrie. Este un loc în care m-am simțit extraordinar, un loc în care m-am simțit minunat. Am făcut legături de prietenie cu foarte mulți oameni. Nu mai sunt la Pro TV, pentru că sunt momente când trebuie să o iei pe un alt drum. Adică, dacă nu era la 18 ani, era poate la 19, 20 sau 21. Adică, tot se termina odată. Oricum, 18 ani este foarte, foarte mult”, a declarat Cătălin Măruță, un citat care a fost interpretat de mulți drept confirmarea faptului că decizia finalului emisiunii nu i-a aparținut.

Chiar dacă „La Măruță” va mai fi pe post până pe 6 februarie, este clar că se apropie de final un capitol important din cariera sa. Scoaterea emisiunii din grilă ar avea legătură cu scăderea audiențelor și cu schimbările de strategie ale postului, într-un context în care televiziunea se află într-o continuă transformare.

Cu toate acestea, tonul prezentatorului nu a fost unul conflictual. Din contră, el a vorbit calm despre această perioadă și a lăsat să se înțeleagă că privește înainte: „Sunt curios ce urmează”, a mai spus el în același podcast.

În timp ce Cătălin Măruță se pregătește să încheie acest capitol, legătura familiei cu PRO TV continuă, Andra rămânând implicată în proiectele postului. Iar apariția sa alături de Eva nu a fost doar una emoționantă, ci și momentul în care prezentatorul a ales să spună adevărul, fără perdea.

CITEȘTE ȘI: ”Ai fost pămpălău”. Momentul în care Eva l-a pus la punct pe Cătălin Măruță, fără nicio jenă

Cătălin Măruță s-a ”autopropus” la Antena 1! Legătura cu Mona Segall și anunțul fără rețineri

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Larisa Udilă a născut! Primele imagini cu fetița fostei concurente de la ”Bravo, ai stil”
Știri
Larisa Udilă a născut! Primele imagini cu fetița fostei concurente de la ”Bravo, ai stil”
Cine este Andreea Munteanu, noua concurentă de la Survivor România 2026. A reprezentat de mai multe ori România
Știri
Cine este Andreea Munteanu, noua concurentă de la Survivor România 2026. A reprezentat de mai multe ori România
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
Mediafax
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute...
Blugii lui Miruță i-au revoltat și pe stiliști. Adina Buzatu acuză: „lipsă de respect, neglijență, nu se reprezintă pe sine, ci o țară întreagă”
Gandul.ro
Blugii lui Miruță i-au revoltat și pe stiliști. Adina Buzatu acuză: „lipsă de...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Alimentele anti-îmbătrânire pe care le consumă Georgina Rodriguez, viitoarea soție a lui Cristino Ronaldo
Adevarul
Alimentele anti-îmbătrânire pe care le consumă Georgina Rodriguez, viitoarea soție a lui Cristino...
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că niciun polițist nu este cercetat
Mediafax
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că...
Parteneri
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Mihai Trăistariu o face praf pe Andreea Bălan după ce aceasta a ajuns în juriul Eurovision! „Nu ar trece nici de preselecții dacă ar concura!”
Click.ro
Mihai Trăistariu o face praf pe Andreea Bălan după ce aceasta a ajuns în juriul...
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
Digi 24
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală...
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Promotor.ro
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de...
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
go4it.ro
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
O nouă amânare pentru GTA 6?
Go4Games
O nouă amânare pentru GTA 6?
Blugii lui Miruță i-au revoltat și pe stiliști. Adina Buzatu acuză: „lipsă de respect, neglijență, nu se reprezintă pe sine, ci o țară întreagă”
Gandul.ro
Blugii lui Miruță i-au revoltat și pe stiliști. Adina Buzatu acuză: „lipsă de respect, neglijență,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Larisa Udilă a născut! Primele imagini cu fetița fostei concurente de la ”Bravo, ai stil”
Larisa Udilă a născut! Primele imagini cu fetița fostei concurente de la ”Bravo, ai stil”
Cine este Andreea Munteanu, noua concurentă de la Survivor România 2026. A reprezentat de mai multe ...
Cine este Andreea Munteanu, noua concurentă de la Survivor România 2026. A reprezentat de mai multe ori România
BANC | Am întâlnit o femeie la ieșirea din mall, care plângea că pierduse 1.000 ron
BANC | Am întâlnit o femeie la ieșirea din mall, care plângea că pierduse 1.000 ron
Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar, după ce prezentatorul TV a fost surprins cu Ilie Bolojan
Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar, după ce prezentatorul TV a fost surprins cu Ilie Bolojan
Psihologul Cristian Andrei, dus la audieri în cătușe! Ce ținea în mână, în timp ce era escortat ...
Psihologul Cristian Andrei, dus la audieri în cătușe! Ce ținea în mână, în timp ce era escortat de polițiști
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut preinfarct după ce fiul său a intrat în live cu Fulgy. Dezvăluiri ...
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut preinfarct după ce fiul său a intrat în live cu Fulgy. Dezvăluiri de ultimă oră!
Vezi toate știrile
×