De ce nu mai este Cătălin Măruță la PRO TV, de fapt. Prezentatorul a rupt tăcerea și a spus adevărul

Deși emisiunea „La Măruță” este încă difuzată, este deja oficial că show-ul va dispărea din grila PRO TV pe 6 februarie, după aproape 18 ani. În jurul acestui subiect au apărut numeroase zvonuri, iar mulți s-au întrebat dacă Cătălin Măruță a fost sau nu dat afară.

Prezentatorul a ales să vorbească deschis despre situație într-un context neașteptat, un podcast realizat chiar alături de fiica sa, Eva. Fără declarații oficiale și fără ocolișuri, Măruță a spus lucrurilor pe nume.

„Sunt lucruri în viață care au o durată. Sunt lucruri în viață care au o durată, care la un moment dat trebuie să se oprească și să o apuce pe un alt drum. Sunt 18 ani de Pro TV, sunt 18 ani de emisiune, zi de zi, de luni până vineri, din ianuarie până în iulie și apoi de la final de august până în decembrie. Este un loc în care m-am simțit extraordinar, un loc în care m-am simțit minunat. Am făcut legături de prietenie cu foarte mulți oameni. Nu mai sunt la Pro TV, pentru că sunt momente când trebuie să o iei pe un alt drum. Adică, dacă nu era la 18 ani, era poate la 19, 20 sau 21. Adică, tot se termina odată. Oricum, 18 ani este foarte, foarte mult”, a declarat Cătălin Măruță, un citat care a fost interpretat de mulți drept confirmarea faptului că decizia finalului emisiunii nu i-a aparținut.

Chiar dacă „La Măruță” va mai fi pe post până pe 6 februarie, este clar că se apropie de final un capitol important din cariera sa. Scoaterea emisiunii din grilă ar avea legătură cu scăderea audiențelor și cu schimbările de strategie ale postului, într-un context în care televiziunea se află într-o continuă transformare.

Cu toate acestea, tonul prezentatorului nu a fost unul conflictual. Din contră, el a vorbit calm despre această perioadă și a lăsat să se înțeleagă că privește înainte: „Sunt curios ce urmează”, a mai spus el în același podcast.

În timp ce Cătălin Măruță se pregătește să încheie acest capitol, legătura familiei cu PRO TV continuă, Andra rămânând implicată în proiectele postului. Iar apariția sa alături de Eva nu a fost doar una emoționantă, ci și momentul în care prezentatorul a ales să spună adevărul, fără perdea.

