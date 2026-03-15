„Hangxiety”: de ce alcoolul îți afectează emoțiile a doua zi

Un pahar poate părea relaxant în momentul în care îl bei, dar dimineața următoare poate aduce anxietate, iritabilitate sau sentimentul că „totul e mai greu”. Specialiștii explică de ce apare acest fenomen-numit uneori „hangxiety” (hangover anxiety) și ce poți face pentru a reduce efectele emoționale ale alcoolului.

În momentul respectiv, un pahar poate părea o idee bună. Alcoolul te poate face să te simți relaxat, mai puțin inhibat și chiar euforic. Dimineața următoare însă, s-ar putea să regreți acel pahar în plus.

De ce alcoolul îți afectează emoțiile

Pe lângă simptomele fizice clasice ale mahmurelii — durere de cap, greață, sete sau sensibilitate la lumină și zgomot — alcoolul poate produce și efecte emoționale persistente. Uneori acestea sunt numite „hangxiety” (un amestec între mahmureală și anxietate). Ele pot include ceață mentală, anxietate, iritabilitate, sentimente de regret sau rușine.

Sally Adams, profesoară asociată de psihologie la University of Birmingham, care studiază efectele cognitive și comportamentale ale alcoolului, spune că obișnuia să bea câteva pahare după o săptămână stresantă pentru a se relaxa.

„Dar anxietatea revenea de zece ori mai puternic dimineața următoare”, a explicat ea.

Aceste stări sunt doar una dintre consecințele alcoolului asupra sănătății mintale. Consumul excesiv pe termen lung a fost asociat și cu depresie sau anxietate.

„Tot mai mulți oameni încep să facă legătura între sănătatea mintală și alcool, iar acesta este unul dintre motivele pentru care reduc consumul sau renunță complet”, spune Adams.

Ce se întâmplă în creier când bei

Alcoolul are efecte extinse asupra organismului. În creier, el perturbă echilibrul unor molecule de semnalizare numite neurotransmițători, care ajută celulele nervoase să comunice între ele.

Când începi să bei, alcoolul declanșează eliberarea dopaminei în centrul plăcerii din creier, ceea ce îți dă o stare de euforie, amplifică efectele neurotransmițătorului GABA, care induce relaxare și somnolență, și reduce efectele glutamatului, afectând memoria și coordonarea.

„Alcoolul este un drog destul de complex”, spune Stephen Holt, medic de medicină primară și director al unei clinici de recuperare a dependenței la Yale School of Medicine. „Face toate aceste lucruri simultan, de aceea produce atât de multe efecte diferite.”

Pe măsură ce organismul metabolizează alcoolul, creierul încearcă să revină la echilibrul inițial. Acest proces te poate face să te simți „destul de rău a doua zi”.

Unele studii arată că oamenii se simt mai puțin liniștiți și mai obosiți după o noapte cu alcool. Într-o cercetare din 2021, voluntarii cu mahmureală au demonstrat și o capacitate mai redusă de a-și regla emoțiile.

„Totul părea puțin mai negativ când erau mahmuri”, spune Adams.

De ce alcoolul îți afectează starea de spirit

E greu să atribui emoțiile de după băut unui singur factor, deoarece multe procese sunt implicate. Somnul este unul dintre ele. Alcoolul te poate ajuta să adormi mai repede, dar reduce faza de somn REM, cea asociată cu refacerea mentală, iar lipsa acesteia poate favoriza anxietatea.

Deshidratarea este un alt factor. Alcoolul deshidratează organismul, iar unele studii sugerează că acest lucru poate influența negativ starea de spirit. De asemenea, alcoolul reduce inhibițiile sociale și afectează memoria, ceea ce poate duce la decizii pe care le regreți sau pe care nici nu ți le amintești complet.

Severitatea mahmurelii depinde de mai mulți factori, precum genetica, greutatea corporală și procentul de grăsime, ce ai mâncat și cât de hidratat ești.

Și reacțiile emoționale diferă de la o persoană la alta. De exemplu, un studiu din 2019 a arătat că persoanele foarte timide sunt mai predispuse să resimtă anxietate dimineața după ce au băut.

Conform NY Times, cercetările sugerează că și consumul cronic de alcool poate modifica nivelul de bază al neurotransmițătorilor, făcând creierul mai predispus la hiperexcitare sau chiar la atacuri de panică atunci când alcoolul lipsește brusc.

Cum poți gestiona „hangxiety”

Dacă vrei să eviți o noapte care să ducă la o mahmureală emoțională, psihologul Hayley Treloar Padovano recomandă să „duci filmul până la capăt” în minte înainte să bei: gândește-te nu doar la plăcerea momentului, ci și la cum te vei simți dimineața.

Deși nu există metode care să separe complet efectele fizice de cele emoționale ale alcoolului, câteva strategii pot ajuta. De exemplu, să spațiezi băuturile în timp, să diluezi băuturile cu gheață sau apă și să reduci cantitatea totală de alcool.

Din cauza complexității alcoolului și a mahmurelii, este puțin probabil să existe un remediu unic pentru anxietatea de după băut. Dacă te simți deprimat sau anxios a doua zi, amintește-ți că aceste stări fac parte din mahmureală și sunt temporare.

„Realitatea este că organismul are nevoie pur și simplu de timp pentru a metaboliza alcoolul”, spune neurologul Hugh Cahill. Uneori, adaugă el, un pui de somn după-amiaza poate fi cea mai eficientă soluție.

CITEȘTE ȘI:

Pastila ieftină care face senzație în America: „Ozempicul alcoolului” promite să taie pofta de băutură cu doar 2 dolari/doza!

Ce se întâmplă când bei apă carbogazoasă în fiecare zi, potrivit nutriționiștilor