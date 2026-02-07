Pastila ieftină care face senzație în America: „Ozempicul alcoolului” promite să taie pofta de băutură cu doar 2 dolari/doza!

O pastilă banală, mai ieftină decât un covrig din gară și aflată pe piață de decenii, este noua vedetă a Americii. Naltrexona, rebotezată de internauți „Ozempicul alcoolului”, promite să facă ceea ce mulți încearcă fără succes: să reducă pofta de băutură.

Și nu vorbim de magie, ci de un mecanism simplu — medicamentul blochează receptorii opioizi din creier, iar alcoolul nu mai oferă acea satisfacție care îi face pe oameni să mai „toarne un pahar”. Cu alte cuvinte, băutura își pierde farmecul, iar dorința scade vizibil. FDA a aprobat-o încă din 1994 pentru dependența de alcool, dar acum revine în centrul atenției cu un PR neașteptat.

Naltrexona face senzație în America: „Ozempicul alcoolului”

Într-o țară unde 28 de milioane de oameni se luptă cu consumul excesiv de alcool și 17% recunosc că beau compulsiv, nu e de mirare că această pastilă de 1,60 $ a devenit subiect de talk-show-uri și clipuri TikTok virale. Mai mult, studiile arată că 80% dintre cei care iau naltrexona cu o oră înainte să bea reduc substanțial cantitatea de alcool sau chiar renunță complet în acea seară.

Pastila există și în varianta de mentă (extrem de instagramabilă) sub numele Clutch, iar pentru cei uituci, există injecția lunară. Efecte adverse? Greață și dureri de cap, care, spun specialiștii, trec repede. Practic, e mult mai ok decât mahmureala.

Povești virale: „a fost ca și cum cineva mi-a oprit din cap butonul pentru băutură”

Potrivit NY Post, fenomenul naltrexonei nu vine doar din studii, ci din mărturii care se răspândesc rapid online. Un veteran american povestește că după prima pastilă, impulsul de a bea a dispărut ca prin minune. Alții povestesc pe TikTok și Reddit cum au reușit să-și schimbe complet relația cu alcoolul.

Un tânăr spune că, deși după prima doză a continuat să bea, nu a mai intrat în acel cerc vicios: a plecat de la petrecere la timp, s-a trezit cu mintea limpede și fără anxietatea de a doua zi. După câteva luni, folosește pastila doar la „ocazii speciale” și crede că i-a salvat viața socială și sănătatea.

Astăzi, același utilizator susține că „pofta de vineri seara a dispărut complet”, iar dacă bea două beri, se oprește fără efort. „Dacă nu beau, nici nu simt lipsa alcoolului”, spune el.

Așa se face că naltrexona devine rapid medicamentul-surpriză din farmacii: o pastilă ieftină, fără pretenții, dar cu impact major pentru cei care vor să-și recapete controlul. Cine ar fi crezut că „leacul-minune” pentru alcoolici costă mai puțin de 2$?

