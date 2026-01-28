Acasă » Știri » ”Ai fost pămpălău”. Momentul în care Eva l-a pus la punct pe Cătălin Măruță, fără nicio jenă

”Ai fost pămpălău”. Momentul în care Eva l-a pus la punct pe Cătălin Măruță, fără nicio jenă

De: David Ioan 28/01/2026 | 10:58
Momentul în care Eva l-a pus la punct pe Cătălin Măruță, fără nicio jenă

Relația dintre Cătălin Măruță și fiica sa, Eva, a intrat într-o nouă etapă odată cu lansarea primului podcast moderat chiar de mezina familiei. Formatul „Acasă la Măruță” s-a transformat, pentru o ediție specială, în „Acasă la Eva”, iar prezentatorul de la Pro TV a trecut pentru prima dată în postura de invitat.

În locul unei discuții cuminți, așa cum poate s-ar fi așteptat unii, Eva a ales să-l provoace direct pe tatăl său, să-l întrebe lucruri incomode și să-l pună în fața unor momente din trecut pe care acesta nu le-a mai povestit public până acum.

Cătălin Măruţă, declaraţii exclusive la primul podcast al fiicei sale

În debutul discuției, Eva l-a întrebat pe tatăl ei despre momentele în care a luat decizii importante în carieră, în special despre plecarea de la Pro TV și despre perioada în care emisiunea „La Măruță” a fost scoasă din grilă.

În loc să ocolească subiectul, prezentatorul a vorbit deschis despre experiențele sale profesionale, despre alegerile făcute și despre momentele în care a simțit că trebuie să o ia de la capăt.

Totodată, Cătălin Măruță a povestit cum a părăsit pentru prima dată Televiziunea Română, dar şi cum a renunțat la o sumă mare de bani doar pentru că nu se simțea împlinit profesional. Decizia din urmă, după cum recunoaște chiar el, este una pe care nu ar mai lua-o astăzi.

„Uite, să știi că au mai fost momente când am plecat prima dată de la Televiziunea Română. Eu m-am dus la TVR și apoi aveam ‘Tonomatul de pe 2’. Și la un moment dat, pentru că visul meu era ProTV-ul, un director care lucrase la ProTV plecase din companie și mai mulți oameni și făcea un post de televiziune nou, Realitatea TV, de știri. Și practic, oarecum m-au convins să mă duc la Realitatea TV. Și făceam o emisiune tot zilnică, tot de dimineață.”

Momentul în care Eva l-a pus la punct pe Cătălin Măruță, fără nicio jenă

Eva a vrut să afle cât a durat experiența, iar răspunsul tatălui a deschis discuția despre una dintre cele mai surprinzătoare decizii din cariera lui.

„Cred că a ținut doar șase luni de zile. Dar știi de ce? Pentru că nu eram fericit acolo. Și asta poate să-ți spună mama ta. Și poate să-ți spună mama ta că eu câștigam atunci o căruță de bani. Și când spun că câștigam o căruță de bani, am noțiunea banilor. Dar pentru că nu eram fericit, n-am vrut să mă mai duc. Știi ce am făcut? Am dat toți banii ăia înapoi, cu toate că nu trebuia. Pentru că, știu, am făcut o prostie. Acum n-aș mai face.”

Vizibil surprinsă de gestul tatălui său, Eva a insistat să afle dacă poate vorbi public despre asta.

„Dar ai voie să spui asta?”

„Da. N-am zis că vorbim orice?”

Dialogul a continuat cu uimirea Evei, care a vrut să știe cum au reacționat cei de la Realitatea TV.

„E așa, deci ai dat banii înapoi?”, a întrebat ea.

„Am dat banii înapoi”, a răspuns prezentatorul.

„Și ei ce-au zis?”

„Au zis Doamne ajută, nu știu ce au zis. Ideea e că eu eram acolo și nu eram fericit.”

În acel moment, Eva a încercat să înțeleagă logica deciziei tatălui ei, întrebându-l dacă a fost un gest de înțelepciune sau unul impulsiv. Iar replica micuţei a fost una care l-a uimit complet pe Cătălin Măruţă.

EVA MĂRUŢĂ: „Erai foarte înțelept”

CĂTĂLIN MĂRUŢĂ: „Nu știu dacă am fost înțelept atunci”

EVA MĂRUŢĂ: „Erai. Erai, păi dacă ai dat toți banii înapoi.”

CĂTĂLIN MĂRUŢĂ: „Păi am fost fraier. Mi se pare că banii ăia mi se cuveneau mie. Păi da. Dar eu am vrut să-i dau pentru că nu aia conta.”

EVA MĂRUŢĂ: „Adică ai fost și înțelept, dar ai fost și… nu fraier. Ai fost un pic pămpălău, știi?”

CĂTĂLIN MĂRUŢĂ: „Am fost pămpălău, da”, a recunoscut Măruță, râzând.

CITEŞTE ŞI: Surpriză: prima vedetă PRO TV care l-a sunat pe Cătălin Măruță când a aflat că rămâne fără emisiune! „Am făcut niște lucruri bune dacă ei s-au gândit la mine”

Eva l-a întrebat pe Cătălin Măruță de ce a plecat de la PRO TV și el i-a recunoscut adevărul: „Exact cum îți spuneam”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mădălin Geamănu a murit la doar 19 ani într-un accident teribil. Medicii nu au mai putut face nimic
Știri
Mădălin Geamănu a murit la doar 19 ani într-un accident teribil. Medicii nu au mai putut face nimic
Dana Roba, prezentă la protestul pentru Mario Berinde din Timișoara. Ce a spus makeup-artista: „Îmi este rușine”
Știri
Dana Roba, prezentă la protestul pentru Mario Berinde din Timișoara. Ce a spus makeup-artista: „Îmi este rușine”
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
Mediafax
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea...
Categoria de pensionari români care vor primi 1.000 lei în plus la pensie, în 2026. Cine se încadrează
Gandul.ro
Categoria de pensionari români care vor primi 1.000 lei în plus la pensie,...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Alimentele anti-îmbătrânire pe care le consumă Georgina Rodriguez, viitoarea soție a lui Cristino Ronaldo
Adevarul
Alimentele anti-îmbătrânire pe care le consumă Georgina Rodriguez, viitoarea soție a lui Cristino...
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Cât valorează Khaby Lame, cel mai urmărit om de pe TikTok
Mediafax
Cât valorează Khaby Lame, cel mai urmărit om de pe TikTok
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Horoscop 2026 cu Marian Golea. Patru zodii renasc și își schimbă destinul. Previziuni complete pentru toate semnele zodiacale
Ciao.ro
Horoscop 2026 cu Marian Golea. Patru zodii renasc și își schimbă destinul. Previziuni complete pentru...
Cum semnalizezi corect în sensul giratoriu dacă mergi înainte. Regula pe care toți șoferii trebuie să o respecte
Click.ro
Cum semnalizezi corect în sensul giratoriu dacă mergi înainte. Regula pe care toți șoferii trebuie...
Încă o primărie din țară anunță că reduce taxele locale. De ce vrea edilul impozite mai mici pe mașini
Digi 24
Încă o primărie din țară anunță că reduce taxele locale. De ce vrea edilul impozite...
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală...
Prim contact cu noul Renault Clio în ROMÂNIA: surpriza francezilor pentru 2026
Promotor.ro
Prim contact cu noul Renault Clio în ROMÂNIA: surpriza francezilor pentru 2026
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
go4it.ro
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Categoria de pensionari români care vor primi 1.000 lei în plus la pensie, în 2026. Cine se încadrează
Gandul.ro
Categoria de pensionari români care vor primi 1.000 lei în plus la pensie, în 2026....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mădălin Geamănu a murit la doar 19 ani într-un accident teribil. Medicii nu au mai putut face nimic
Mădălin Geamănu a murit la doar 19 ani într-un accident teribil. Medicii nu au mai putut face nimic
Dana Roba, prezentă la protestul pentru Mario Berinde din Timișoara. Ce a spus makeup-artista: „Îmi ...
Dana Roba, prezentă la protestul pentru Mario Berinde din Timișoara. Ce a spus makeup-artista: „Îmi este rușine”
Adda, descalificată de la Power Couple, după o criză de nervi? Cum l-a umilit pe Cătălin, în fața ...
Adda, descalificată de la Power Couple, după o criză de nervi? Cum l-a umilit pe Cătălin, în fața tuturor
Alimentul tradițional românesc care te întinerește. Are efect „anti-aging” și ajută la detoxifierea ...
Alimentul tradițional românesc care te întinerește. Are efect „anti-aging” și ajută la detoxifierea ficatului
Divorțul la care nimeni nu se aștepta. Cuplul care s-a despărțit după Insula Iubirii
Divorțul la care nimeni nu se aștepta. Cuplul care s-a despărțit după Insula Iubirii
Test IQ exclusiv pentru genii | Găsiți toate cele 6 păsări ascunse în această iluzie optică virală
Test IQ exclusiv pentru genii | Găsiți toate cele 6 păsări ascunse în această iluzie optică virală
Vezi toate știrile
×