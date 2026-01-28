”Ai fost pămpălău”. Momentul în care Eva l-a pus la punct pe Cătălin Măruță, fără nicio jenă

Relația dintre Cătălin Măruță și fiica sa, Eva, a intrat într-o nouă etapă odată cu lansarea primului podcast moderat chiar de mezina familiei. Formatul „Acasă la Măruță” s-a transformat, pentru o ediție specială, în „Acasă la Eva”, iar prezentatorul de la Pro TV a trecut pentru prima dată în postura de invitat.

În locul unei discuții cuminți, așa cum poate s-ar fi așteptat unii, Eva a ales să-l provoace direct pe tatăl său, să-l întrebe lucruri incomode și să-l pună în fața unor momente din trecut pe care acesta nu le-a mai povestit public până acum.

Cătălin Măruţă, declaraţii exclusive la primul podcast al fiicei sale

În debutul discuției, Eva l-a întrebat pe tatăl ei despre momentele în care a luat decizii importante în carieră, în special despre plecarea de la Pro TV și despre perioada în care emisiunea „La Măruță” a fost scoasă din grilă.

În loc să ocolească subiectul, prezentatorul a vorbit deschis despre experiențele sale profesionale, despre alegerile făcute și despre momentele în care a simțit că trebuie să o ia de la capăt.

Totodată, Cătălin Măruță a povestit cum a părăsit pentru prima dată Televiziunea Română, dar şi cum a renunțat la o sumă mare de bani doar pentru că nu se simțea împlinit profesional. Decizia din urmă, după cum recunoaște chiar el, este una pe care nu ar mai lua-o astăzi.

„Uite, să știi că au mai fost momente când am plecat prima dată de la Televiziunea Română. Eu m-am dus la TVR și apoi aveam ‘Tonomatul de pe 2’. Și la un moment dat, pentru că visul meu era ProTV-ul, un director care lucrase la ProTV plecase din companie și mai mulți oameni și făcea un post de televiziune nou, Realitatea TV, de știri. Și practic, oarecum m-au convins să mă duc la Realitatea TV. Și făceam o emisiune tot zilnică, tot de dimineață.”

Momentul în care Eva l-a pus la punct pe Cătălin Măruță, fără nicio jenă

Eva a vrut să afle cât a durat experiența, iar răspunsul tatălui a deschis discuția despre una dintre cele mai surprinzătoare decizii din cariera lui.

„Cred că a ținut doar șase luni de zile. Dar știi de ce? Pentru că nu eram fericit acolo. Și asta poate să-ți spună mama ta. Și poate să-ți spună mama ta că eu câștigam atunci o căruță de bani. Și când spun că câștigam o căruță de bani, am noțiunea banilor. Dar pentru că nu eram fericit, n-am vrut să mă mai duc. Știi ce am făcut? Am dat toți banii ăia înapoi, cu toate că nu trebuia. Pentru că, știu, am făcut o prostie. Acum n-aș mai face.”

Vizibil surprinsă de gestul tatălui său, Eva a insistat să afle dacă poate vorbi public despre asta.

„Dar ai voie să spui asta?” „Da. N-am zis că vorbim orice?”

Dialogul a continuat cu uimirea Evei, care a vrut să știe cum au reacționat cei de la Realitatea TV.

„E așa, deci ai dat banii înapoi?”, a întrebat ea. „Am dat banii înapoi”, a răspuns prezentatorul. „Și ei ce-au zis?” „Au zis Doamne ajută, nu știu ce au zis. Ideea e că eu eram acolo și nu eram fericit.”

În acel moment, Eva a încercat să înțeleagă logica deciziei tatălui ei, întrebându-l dacă a fost un gest de înțelepciune sau unul impulsiv. Iar replica micuţei a fost una care l-a uimit complet pe Cătălin Măruţă.

EVA MĂRUŢĂ: „Erai foarte înțelept” CĂTĂLIN MĂRUŢĂ: „Nu știu dacă am fost înțelept atunci” EVA MĂRUŢĂ: „Erai. Erai, păi dacă ai dat toți banii înapoi.” CĂTĂLIN MĂRUŢĂ: „Păi am fost fraier. Mi se pare că banii ăia mi se cuveneau mie. Păi da. Dar eu am vrut să-i dau pentru că nu aia conta.” EVA MĂRUŢĂ: „Adică ai fost și înțelept, dar ai fost și… nu fraier. Ai fost un pic pămpălău, știi?” CĂTĂLIN MĂRUŢĂ: „Am fost pămpălău, da”, a recunoscut Măruță, râzând.

CITEŞTE ŞI: Surpriză: prima vedetă PRO TV care l-a sunat pe Cătălin Măruță când a aflat că rămâne fără emisiune! „Am făcut niște lucruri bune dacă ei s-au gândit la mine”

Eva l-a întrebat pe Cătălin Măruță de ce a plecat de la PRO TV și el i-a recunoscut adevărul: „Exact cum îți spuneam”