Surpriză: prima vedetă PRO TV care l-a sunat pe Cătălin Măruță când a aflat că rămâne fără emisiune! „Am făcut niște lucruri bune dacă ei s-au gândit la mine"

De: Irina Vlad 27/01/2026 | 22:03
Surpriză: prima vedetă PRO TV care l-a sunat pe Cătălin Măruță când a aflat că rămâne fără emisiune! „Am făcut niște lucruri bune dacă ei s-au gândit la mine”
sursă foto: captură video
Cătălin Măruță și fiica lui, Eva, au ajuns față în față în primul podcast moderat de mezina familiei. „Acasă la Măruță” s-a transformat în „Acasă la Eva”, iar primul invitat al copilei a fost chiar tatăl ei. Din postura de invitat, prezentatorul de la Pro TV a fost luat la rost de propriul copil. Printre altele, acesta a vorbit deschis despre plecarea de la Pro. Cine a fost, de fapt, prima persoană care l-a sunat atunci când s-a dus vestea că emisiunea lui va fi scoasă din grila de programe? 

Într-o ediție de colecție a podcastului „Acasă la Măruță”, Eva și Cătălin Măruță au făcut schimb de roluri. Într-un interviu emoționant despre carieră, familie, viitor și prezent, cei doi au dezbătut unul dintre cele mai actuale subiecte din media: scoaterea emisiunii „La Măruță” din grila de la Pro TV.

Cine l-a sunat prima dată pe Măruță după ce și-a anunțat plecarea de la Pro TV

EVA MĂRUȚĂ: Am niște întrebări intense pentru tine. De ce nu mai ești la Pro TV?

CĂTĂLIN MĂRUȚĂ: Nu mai sunt la ProTV pentru că, exact cum îți spuneam, sunt momente când unele lucruri trebuie să se închidă ca să poți să pornești pe alte drumuri. Știi de ce a rezistat emisiunea asta 18 ani la ProTV? Pentru că i-am făcut lucruri care mi-au plăcut. Sunt unele lucruri în viață care au o durată. Sunt unele lucruri în viață care, la un moment dat, trebuie să se oprească și să apuce pe alt drum.

Imediat după ce s-a aflat public de plecare sa de la Pro TV, Cătălin Măruță a mărturisit că a primit o mulțime de apeluri din partea colegilor de trust, lucru care l-a impresionat. Prima care l-a sunat a fost Andreea Esca. Acesta a recunoscut că – pe lângă susținerea colegilor – a fost surprins să vadă cât de multe oferte de colaborare a primit din partea anumitor televiziuni și posturi de radio.

„Să știi că au fost foarte mulți colegi. Și sunt foarte mulți colegi cărora le mulțumesc pentru telefoanele pe care mi le-au dat. Cred că primul telefon l-am primit de la Andreea Esca. Au fost foarte mulți oameni care m-au sunat. Dar foarte mulți oameni care nici nu s-a terminat contractul meu cu ProTV.

M-au sunat să-mi propună emisiuni de televiziune, să-mi propună lucruri legate de radio, să-mi propună lucruri legate de online, să-mi propună lucruri incredibile. Și mi-am dat seama că înseamnă că am făcut niște lucruri bune dacă ei s-au gândit la mine.”, a mai spus Cătălin Măruță.

