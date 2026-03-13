Prognoza meteo actualizată. Temperaturi de 20 de grade în weekend

De: Anca Chihaie 13/03/2026 | 23:11
La finalul acestei săptămâni, România se confruntă cu o perioadă de vreme neobișnuit de caldă pentru mijlocul lunii martie. Temperaturile cresc semnificativ în cea mai mare parte a țării, iar în unele regiuni valorile termice vor aminti mai degrabă de începutul verii decât de finalul iernii. Meteorologii atrag însă atenția că acest episod de încălzire va fi temporar, deoarece săptămâna viitoare vremea se va răci din nou, iar în anumite zone vor reveni precipitațiile și chiar ninsorile la munte.

În paralel cu temperaturile ridicate, fenomenul de ceață va fi prezent în mai multe regiuni ale țării, în special în orele nopții și ale dimineții. Zonele cele mai expuse sunt Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Ceața poate persista în primele ore ale dimineții și poate reduce semnificativ vizibilitatea pe drumuri.

Cresc temperaturile în România

Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vestul și nord-vestul țării. Regiunile Banat, Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei vor înregistra maxime cuprinse între 18 și 20 de grade Celsius, valori mult peste media normală pentru această perioadă a anului. Vremea va fi în general însorită, iar atmosfera va deveni plăcută pe parcursul zilei, favorizând activitățile în aer liber.

Cele mai scăzute temperaturi maxime se vor înregistra în zona litoralului. În estul țării, în special pe litoralul Mării Negre, valorile termice din timpul zilei vor fi mai modeste, cu temperaturi cuprinse între 8 și 11 grade Celsius. Influența aerului mai rece dinspre mare va menține aici o atmosferă mai răcoroasă comparativ cu restul țării.

Pe timpul nopții, cele mai scăzute temperaturi vor continua să apară în zonele depresionare. În aceste regiuni, aerul rece se acumulează mai ușor, iar temperaturile pot coborî până în jurul valorii de minus 8 grade Celsius. Astfel de valori vor fi resimțite în special în depresiuni intramontane, unde diferențele dintre temperaturile de zi și cele de noapte pot deveni foarte mari.

În anumite locuri, vizibilitatea ar putea scădea sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri. Aceste condiții pot crea dificultăți în trafic, mai ales pe drumurile intens circulate sau în apropierea zonelor joase și a cursurilor de apă.

Pe lângă ceață, în unele regiuni sunt așteptate și intensificări ale vântului. Rafale mai puternice vor fi resimțite în zona montană, în special în Munții Banatului și în Carpații Meridionali. De asemenea, vântul va sufla mai intens și în Moldova, în sud-estul țării și în anumite zone din Banat.

În județul Caraș-Severin, în special în partea de sud a Banatului, rafalele pot ajunge la viteze de 60–70 de kilometri pe oră. Pentru aceste zone a fost emis un cod galben de vânt puternic, iar condițiile meteorologice pot provoca disconfort și pot afecta temporar circulația sau activitățile desfășurate în aer liber.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor lipsi în mare parte la începutul perioadei analizate. Vremea se va menține predominant uscată și însorită în majoritatea regiunilor țării până spre mijlocul săptămânii viitoare.

