Vortex polar în România. Meteorologii BBC Weather confirmă Accuweather: Se întorc ninsorile

De: Iancu Tatiana 12/03/2026 | 08:32
Când părea că vremea este în sfârșit călduroasă, totul ia o întorsătură neașteptată! În prima parte a lunii martie temperaturile vor coborî până la -3 grade, au confirmat meteorologii BBC. În unele zone din România, oamenii trebuie să se echipeze adecvat și să fie pregătiți pentru ninsoare. Cei care sunt pasionați de sporturi de iarnă au șansa să își folosească schiurile sau plăcile de snowboard, iar din 17 martie își pot căuta cazare la munte.

În perioada 17-21 martie, timpul se va schimba, iar cetățenii care locuiesc în Azuga se pot pregăti pentru un nou val de frig. Orașele de la munte se află sub rafalele de ninsoare și, spre bucuria celor mici, zilele care urmează sunt perfecte pentru a construi un om de zăpadă și pentru a se da cu sania.

Ninge cinci zile consecutive

Chiar dacă ieri în termometre s-au înregistrat și 19 grade în unele regiuni din țară, de la jumătatea lunii totul se schimbă, iar temperaturile vor ajunge să scadă până la -3 grade în Azuga. În zilele de 17 până pe 21 martie va ninge abundent, iar cei care locuiesc la munte trebuie să fie atenți la depunerile de gheață, care se vor forma în timpul nopții. Totuși, diferențele dintre zi și noapte sunt enorme, în contextul în care valorile maxime vor înregistra și 9 grade. În acest fel, locuitorii din zonele montane vor fi victimele variațiilor de temperatură de 12 grade.

Valorile termice scad treptat pe parcursul zilei, iar de la 9 grade, miercuri, 17 martie, se va ajunge la 5 grade, vineri, 21 martie. În toate aceste zile vor fi averse de zăpadă, iar în unele ore vor exista precipitații formate din zăpadă și lapoviță. Trecerea bruscă de la cald la frig îi va afecta pe azugeni, iar locuitorii vor simți decalajele de temperatură dintre zi și noapte. Mai mult de -1 grad nu se va înregistra în timpul nopții, iar ninsorile vor acapara localitățile care sunt aflate la altitudini mari și foarte mari.

