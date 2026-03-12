Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 12 martie 2023. Sudul României se bucură de temperaturi de până la 16 grade

Prognoza meteo azi, 12 martie 2023. Sudul României se bucură de temperaturi de până la 16 grade

12/03/2026
Prognoza meteo azi, 12 martie 2023. Sudul României se bucură de temperaturi de până la 16 grade
Primăvara este aici, sursa- colaj CANCAN.RO

Prognoza meteo azi, 12 martie 2025. România va avea o zi tipică de început de primăvară: temperaturi plăcute pe timpul zilei, dimineți și nopți încă răcoroase și un cer variabil. Maximele vor urca până la 16 grade în regiunile sudice și vestice, în timp ce în zonele mai răcoroase din nord și centru valorile se vor situa în jurul a 9–12 grade Celsius.

Vremea se menține stabilă și fără fenomene extreme, semn că primăvara începe să-și facă simțită prezența în majoritatea regiunilor țării.

Vremea de azi în România

Vremea în România se anunță în general stabilă, cu temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă de început de primăvară. Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării, cu perioade lungi de soare în special în regiunile din sud și vest, în timp ce în est și în zona montană vor apărea temporar înnorări. Precipitațiile vor fi rare și de scurtă durată, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 9 și 16 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 0–6 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile intramontane.

Nord și vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi relativ blândă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu intervale însorite mai ales după-amiaza. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile maxime vor ajunge la 11–15 grade Celsius. Noaptea se vor înregistra 1–4 grade, iar pe arii restrânse pot apărea condiții de ceață dimineața.

Sud și sud-est

În sudul și sud-estul României, vremea va fi mai caldă și mai stabilă. Cerul va fi variabil spre mai mult senin, iar vântul va rămâne slab. Temperaturile maxime vor urca până la 13–16 grade Celsius, iar minimele vor coborî spre 3–6 grade pe timpul nopții. Atmosfera va avea un aer plăcut de primăvară timpurie.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia și în sud-vestul țării, vremea se anunță deosebit de plăcută pentru această perioadă. Soarele va domina mare parte din zi, iar vântul va sufla slab. Temperaturile maxime vor atinge 14–16 grade Celsius, în timp ce noaptea valorile termice vor coborî spre 4–6 grade.

Est și nord-est

În estul și nord-estul României, cerul va avea mai multe înnorări temporare. Izolat pot apărea ploi slabe de scurtă durată. Temperaturile maxime vor ajunge la 9–12 grade Celsius, iar minimele vor coborî spre 0–3 grade.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării, vremea va fi schimbătoare, cu alternanțe de soare și nori. Temperaturile maxime vor urca la 9–12 grade Celsius, iar în depresiunile intramontane minimele nocturne pot coborî până la -1 grad. La munte sunt posibile precipitații slabe mixte, iar vântul va avea intensificări pe creste.

Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral și în Dobrogea, vremea va fi moderată, cu cer variabil și vânt ușor mai prezent dinspre mare. Temperaturile maxime vor ajunge la 12–14 grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî la 4–6 grade.

Vremea de azi în București

La București, ziua aduce o vreme plăcută pentru începutul primăverii. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite mai ales în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab, iar temperatura maximă va ajunge la 13–14 grade Celsius. În cursul nopții, temperatura va coborî spre 4 grade, iar dimineața pot apărea ușoare condiții de ceață în zonele periferice ale orașului.

Vremea în marile orașe din România

Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca, vremea va fi relativ răcoroasă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite mai ales după prânz. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 11–12 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre 1–2 grade. Dimineața sunt posibile ușoare condiții de ceață.

Timișoara

În Timișoara, vremea se anunță una dintre cele mai plăcute din țară. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperaturile vor urca până la 14–15 grade Celsius pe timpul zilei, în timp ce noaptea valorile vor coborî la 5–6 grade.

Iași

La Iași, vremea va fi ceva mai răcoroasă și cu înnorări trecătoare. Cerul va fi variabil, iar spre seară pot apărea nori mai consistenți. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 10–11 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre 1–2 grade.

Craiova

La Craiova, vremea va fi frumoasă și relativ caldă pentru începutul primăverii. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va urca până la 15–16 grade Celsius, în timp ce minima nopții va coborî la aproximativ 5 grade.

Constanța

La Constanța vremea va fi influențată de apropierea mării. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat dinspre mare. Temperatura maximă va ajunge la 12–13 grade Celsius, iar minima va coborî spre 6 grade.

Brașov

La Brașov, vremea va fi mai răcoroasă, specifică zonelor intramontane. Cerul va fi variabil, iar spre seară pot apărea înnorări. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 9–10 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre 0–1 grad.

