Cum arată casa lui Nicu, fiul lui Nicolae Guță. Cu cine locuia înainte să ajungă în spatele gratiilor

Fiul cel mare al lui Nicolae Guță se confruntă din nou cu probleme legale, după ce a fost oprit în trafic conducând fără permis și sub influența unor substanțe interzise.

În vârstă de 34 de ani, Nicu părea să fi lăsat în urmă astfel de episoade după ce și-a întemeiat o familie alături de actuala parteneră.

Cum arată casa lu Nicu, băiatul lui Nicolae Guţă

În ultimii ani, Nicu Guță a prezentat în mediul online imaginea unui bărbat dedicat familiei. A apărut frecvent alături de iubita sa, Raluca, și de fiul lor.

Cei trei locuiau într-o vilă în care s-au mutat în urmă cu aproximativ doi ani, locuință pe care Nicu o prezenta cu mândrie pe rețelele de socializare. Acesta a arătat atunci exteriorul casei și câteva imagini din interior, scriind:

„Casa visurilor mele”.

Vila în care locuieşte alături de soţia sa

Nicu Guță este tatăl a doi copii din relații anterioare, însă de aproape patru ani formează un cuplu stabil cu Raluca. Aceasta este polițistă și l-a făcut tată pentru a treia oară anul trecut, când a venit pe lume fiul lor, Liam.

Relația dintre Raluca și Nicolae Guță ar fi una apropiată, după cum chiar ea declara anterior:

„Socrul nostru face parte din familie. Ne înțelegem foarte bine, este un om deosebit, un om ca oricare altul, și avem o relație foarte bună cu el”, spunea Raluca la acea vreme.

CITEŞTE ŞI: Scandal monstru în familia lui Nicolae Guță! Fiul cel mare şi fosta soție, acuzați de o tânără că au sechestrat-o și umilit-o!

Fiul lui Nicolae Guţă ar fi fost prins drogat la volan. Cum a reacţionat manelistul: „Are o viață nu haotică, dezastruoasă”