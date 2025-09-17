Acasă » Exclusiv » Scandal monstru în familia lui Nicolae Guță! Fiul cel mare şi fosta soție, acuzați de o tânără că au sechestrat-o și umilit-o!

Scandal monstru în familia lui Nicolae Guță! Fiul cel mare şi fosta soție, acuzați de o tânără că au sechestrat-o și umilit-o!

De: Delina Filip 17/09/2025 | 23:40
Nicu Guță, fiul cel mare al lui Nicolae Guță, nu a avut niciodată o viață liniștită. Nu o dată tânărul a avut probleme cu legea, însă a reușit într-un final să o scoată la capăt. De data aceasta, însă, situația este mult mai complicată, căci acuzațiile care i se aduc lui și fostei sale soții, Emi, din partea unei domnișoare depășesc orice imaginație. Tânăra ne-a contactat pentru a-și spune povestea care a lăsat-o cu sechele. Ea povestește cum, atrasă cu promisiunea unei vieți mai bune, ar fi ajuns într-o situație umilitoare. A fost constrânsă, spune ea, să facă treburi casnice pentru ei fără a fi plătită, însă asta nu este tot. Blondina spune că fiul lui Nicolae Guță și soția lui de la acea vreme au mers și mai departe și ar fi început să o învețe cum să abordeze clienți care să-i ofere bani în schimbul unor favoruri trupești. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea și a aflat toate detaliile acestei povești halucinante. 

Se spune că așchia nu sare departe de trunchi, iar fiul lui Nicolae Guță l-a moștenit pe tatăl său, cel puțin la capitolul femei. Nicu este la a treia căsnicie și are copii din celelalte două. Doar că, acuzațiile care i se aduc lui și celei de a doua soții, Emi, nu îl vor face prea mândru pe tatăl său. Spunem asta pentru că o domnișoară ne-a contactat pe nr. redacției pentru a ne dezvălui umilințele la care a fost supusă de bărbat. Ea povestește cum a fost atrasă într-o cursă de Nicu Guță, dar și de fosta lui soție ( titulara pe atunci), Emi, să facă menaj și să aibă grijă de copilul lor în schimbul a niciun ban. În plus, cei doi ar fi mers și mai departe și i-au propus tinerei să practice prostituția, spune ea, pentru a le mai aduce tot lor un ban în casă. Fata, în vârstă de 24 de ani,  susține că a fost agresată și umilită, iar acum și-a făcut curajul să vorbească.

Nicu, fiul lui Nicolae Guță, și fosta lui soție, Emi, acuzați de o tânără că au sechestrat-o și umilit-o!

Tânăra, pe numele ei, Bia, ne-a contactat pentru a ne dezvălui coșmarul prin care a trecut vreme de un an. „Eu am fost prima care l-a abordat pe Nicu, eu aveam 17 ani atunci. Ne-am văzut, am stat eu câteva zile în București la el și fiecare a luat-o pe drumuri diferite. Am ținut legătura pe rețelele de socializare. El mi-a propus să vin la el acasă la Oradea să stau cu el. Eu eram îndrăgostită și am acceptat. Îmi spunea că vrea să fie cu mine și să stăm împreună. Eu i-am zis că nu am cum să stau cu el și soția lui în casă. Mi-a zis să aștept că o să se despartă de ea. Eu am crezut, dar mă mințea. Eram mică, naivă, l-am crezut. Am stat cu ei în casă. Rolul meu era de menajeră, bonă” , începe Bia povestea.

Fiului lui Nicolae Guță și fostei soții, Emi, li se aduc acuzații grave din partea unei tinere
Fiului lui Nicolae Guță și fostei soții, Emi, li se aduc acuzații grave din partea unei tinere

Bia susține că și-a făcut curaj abia acum să vorbească, deși a trecut mai bine de un an de când a scăpat de ei, asta pentru că îi era teamă de bărbat. Femeia susține că a încercat să scape din casa groazei, dar a fost mințită cu promisiuni false și bătută într-un final.

„Emy nu zicea nimic legat de mine, dar a dat semne de gelozie. La un moment dat chiar a existat un episod de gelozie între ei când ea i-a reproșat că se uită el într-un anume fel la mine. Nicu, bineînțeles că i-a spus că nu este cazul, că el nu are ochi decât pentru ea. A existat un moment de violență la adresa mea. Motivul pe care l-a invocat este că am pierdut pisica, dar era o minciună. Voiau să mă țină acolo. El a fost cel care m-a bătut, a fost foarte violent. Am vrut să plec, dar m-au ținut cu promisiuni false”, a spus tânăra pentru CANCAN.RO.

„Planificaseră să mă pună să mă prostituez”

Bia a mai declarat că niciodată nu a avut o situație financiară bună, motiv pentru care a acceptat să facă menaj pentru Nicu Guță și fosta soție, Emi. Doar că, nu a fost plătită, așa cum credea. În schimb, susține ea, ceea ce i-au promis cei doi a fost că o învață să facă bani, îi construiesc relații și legături cu diverși domni potenți financiar. Totul avea însă să fie un plan bine pus la punct de cei doi.

„Eu eram într-o situație proastă financiar și am crezut că ei o să mă ajute. Nu m-au plătit niciodată pentru ceea ce le făceam. Eu am acceptat pentru că mi-au promis că mă învață să fac bani. Emi mă învăța cum să vorbesc la telefon cu clienții pentru a practica pe viitor prostituția. Nu aș fi vrut să învăț, dar ei mă obligau. Cred că aveau în plan să mă trimită în străinătate să practic prostituția. Mă ajutase în urmă cu ceva timp cu un set de poze sexy ca să mă vând mai bine. Totul era planificat de ei să mă pună să mă prostituez”, a spus ea.

Tânăra susține că a fost umilită de Nicu Guță și fosta lui soție, Emi
Tânăra susține că a fost umilită de Nicu Guță și fosta lui soție, Emi

Blondina, care între timp a devenit și mămică, spune că nu a avut în gând nicio clipă să practice prostituția pentru ei, însă s-a prefăcut un timp că este deschisă la idee pentru a putea scăpa din casa lor. Deși spune că cei doi nu au ținut-o sechestrată,

„Eu m-am prefăcut că accept să fac treaba asta ca să pot să plec fără să existe alte complicații. În timpul acela nu aveam unde să stau, cu părinții nu am nicio relație, iar pe buncii mei la care locuisem până atunci simțeam că i-am dezamăgit. Am decis să îmi fac singură banii și voiam într-un fel să fac totul cinstit, dar uite că ei aveau alte planuri. Eu nu am vurt să-i fac lui rău și nici acum nu vreau, dar trebuie să mă apăr. M-a deranjat că m-a jignit pe mine și copilul meu” , a declarat Bia.

CANCAN.RO l-a contactat și pe Nicu Guță pentru a-i lua un punct de vedere, însă bărbatul este, pentru moment, de negăsit.

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

