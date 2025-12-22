Acasă » Exclusiv » El a fost marele absent! Unde se afla Ștefan Bănică Jr. în timpul înmormântării fostei soacre

El a fost marele absent! Unde se afla Ștefan Bănică Jr. în timpul înmormântării fostei soacre

De: Delina Filip 22/12/2025 | 13:05
El a fost marele absent! Unde se afla Ștefan Bănică Jr. în timpul înmormântării fostei soacre
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

În urmă cu o zi, mama Mihaelei Rădulescu a fost înmormântată la cimitirul din Snagov. Prezenți la înmormântare au fost oamenii foarte apropiați care au venit să-i aducă un ultim omagiu. Totuși sunt multe persoane care au lipsit de la înmormântare, iar cel care a atras atenția prin faptul că nu s-a prezentat a fost nepotul ei, Ayan, care nu se afla în țară. Iată însă ce făcea Ștefan Bănică în timp ce fosta lui soacră era înmormântată. CANCAN.RO l-a surprins pe artist alături de soția lui, Lavinia Pîrva. 

Ștefan Bănică și Mihaela Rădulescu au fost căsătoriți doi ani, în urmă cu aproape două decenii. Au divorțat după doi ani, ulterior fiecare și-a găsi fericirea în brațele altor persoane. Mihaela a ajuns să fie într-o relație cu Felix Baumgartner, care, din păcate a murit în vara acestui an, iar artistul este căsătorit cu Lavinia Pîrva, alături de care are un băiețel. Între ei a rămas o relație de respect reciproc, însă nu sunt deloc apropiați. Iată ce făcea Ștefan Bănică în timp ce fosta lui soție își înmormânta mama.

Ce făcea Ștefan Bănică în timp ce fosta soacră era înmormântată

Pe la orele prânzului, Ștefan Bănică a fost surprins de CANCAN.RO în timp ce se afla la o sesiune de cumpărături pentru casă. Nu era singur, ci însoțit de Lavinia Pîrva, soția lui. Au mers la Kaufland acolo unde au luat toate cele necesare pentru casă. S-au consultat în mai multe privințe și au pus în coș tot ce aveau nevoie. Apoi, au plătit și s-au îndreptat către parcare.

Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva au ieșit împreună la cumpărături
Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva au ieșit împreună la cumpărături

Ne-a atras atenția faptul că cei doi erau asortați. Ștefan purta un hanorac deschis la culoare peste care a pus o vestă maro, blugi și teniși perfect asortați. Pe cap a ales să poarte o șapcă, iar ținuta a fost completată de o pereche de ochelari de soare. Soția lui, Lavinia, a purtat o pereche de colanți negri mulați, ghete, o geacă maro cu alb și un hanorac deschis la culoare, oversized.

Cei doi fac echipă pe toate planurile

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică s-au îndreptat spre mașină, ea fiind cea care împingea coșul cu produse, în timp ce el mergea alături de ea și ghida direcția. Exact ca în viață, unul se ocupă cu planificarea, celălalt cu acțiunea. Ajunși la autoturism, amândoi, ca o echipă, au pus produsele în portbagajul mașinii. După ce au terminat de debarasat, tot Lavinia s-a ocupat să ducă de data aceasta coșul gol înapoi, în timp ce Ștefan Bănică s-a urcat la volan, a pornit mașina și ulterior au plecat spre casă.

S-au ajutat reciproc să pună cumpărăturile în portbagaj
S-au ajutat reciproc să pună cumpărăturile în portbagaj

ACCESEAZĂ ȘI: Marii absenți de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. Fizic au lipsit, dar i-au transmis toată energia lor prin mesaje de condoleanțe

CITEȘTE ȘI: Imaginile durerii la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu! Familia și apropiații au condus-o pe ultimul drum

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ringul poate să aștepte! Celebrul luptător vrea să-și dea soția pe spate de Crăciun
Exclusiv
Ringul poate să aștepte! Celebrul luptător vrea să-și dea soția pe spate de Crăciun
Ce a dat-o pe Emily Burghelea peste cap de Sărbători: „A fost un Crăciun distrus de iubire”
Exclusiv
Ce a dat-o pe Emily Burghelea peste cap de Sărbători: „A fost un Crăciun distrus de iubire”
Discuții la Cotroceni între Nicușor Dan și magistrații care au decis să vorbească public despre problemele din Justiție
Mediafax
Discuții la Cotroceni între Nicușor Dan și magistrații care au decis să vorbească...
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
Gandul.ro
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja doi copii cu Tom Brady
Adevarul
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja...
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Mediafax
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului „decadent”
Digi 24
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului...
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni vor rămâne fără slujbe în viitorul apropi
Digi24
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni...
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Promotor.ro
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa...
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Descopera.ro
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
Gandul.ro
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Fiul electricianului se accidentează la deget
BANCUL ZILEI | Fiul electricianului se accidentează la deget
Theo Rose și-a pus haterii la zid! De ce nu se va ‘tuna’ niciodată soția lui Anghel Damian: ...
Theo Rose și-a pus haterii la zid! De ce nu se va ‘tuna’ niciodată soția lui Anghel Damian: „Nu mă zăpăciți pe mine cu astea”
Ce farmacii sunt deschise non-stop de Crăciun și Revelion 2025. Lista locațiilor din București
Ce farmacii sunt deschise non-stop de Crăciun și Revelion 2025. Lista locațiilor din București
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Continuă derby-ul cu Rapid în studio: scandal după scenografia Peluzei ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Continuă derby-ul cu Rapid în studio: scandal după scenografia Peluzei Nord
Românii care vor plăti impozit și de 1.000 de lei în 2026. S-a dat deja Ordonanță de Urgență!
Românii care vor plăti impozit și de 1.000 de lei în 2026. S-a dat deja Ordonanță de Urgență!
Fostul concurent de la Survivor România care a încasat 60.000 de euro pentru participarea la emisiune, ...
Fostul concurent de la Survivor România care a încasat 60.000 de euro pentru participarea la emisiune, dar e nemulțumit: „Am suferit mult rău de tot!”
Vezi toate știrile
×