El a fost marele absent! Unde se afla Ștefan Bănică Jr. în timpul înmormântării fostei soacre

În urmă cu o zi, mama Mihaelei Rădulescu a fost înmormântată la cimitirul din Snagov. Prezenți la înmormântare au fost oamenii foarte apropiați care au venit să-i aducă un ultim omagiu. Totuși sunt multe persoane care au lipsit de la înmormântare, iar cel care a atras atenția prin faptul că nu s-a prezentat a fost nepotul ei, Ayan, care nu se afla în țară. Iată însă ce făcea Ștefan Bănică în timp ce fosta lui soacră era înmormântată. CANCAN.RO l-a surprins pe artist alături de soția lui, Lavinia Pîrva.

Ștefan Bănică și Mihaela Rădulescu au fost căsătoriți doi ani, în urmă cu aproape două decenii. Au divorțat după doi ani, ulterior fiecare și-a găsi fericirea în brațele altor persoane. Mihaela a ajuns să fie într-o relație cu Felix Baumgartner, care, din păcate a murit în vara acestui an, iar artistul este căsătorit cu Lavinia Pîrva, alături de care are un băiețel. Între ei a rămas o relație de respect reciproc, însă nu sunt deloc apropiați. Iată ce făcea Ștefan Bănică în timp ce fosta lui soție își înmormânta mama.

Ce făcea Ștefan Bănică în timp ce fosta soacră era înmormântată

Pe la orele prânzului, Ștefan Bănică a fost surprins de CANCAN.RO în timp ce se afla la o sesiune de cumpărături pentru casă. Nu era singur, ci însoțit de Lavinia Pîrva, soția lui. Au mers la Kaufland acolo unde au luat toate cele necesare pentru casă. S-au consultat în mai multe privințe și au pus în coș tot ce aveau nevoie. Apoi, au plătit și s-au îndreptat către parcare.

Ne-a atras atenția faptul că cei doi erau asortați. Ștefan purta un hanorac deschis la culoare peste care a pus o vestă maro, blugi și teniși perfect asortați. Pe cap a ales să poarte o șapcă, iar ținuta a fost completată de o pereche de ochelari de soare. Soția lui, Lavinia, a purtat o pereche de colanți negri mulați, ghete, o geacă maro cu alb și un hanorac deschis la culoare, oversized.

Cei doi fac echipă pe toate planurile

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică s-au îndreptat spre mașină, ea fiind cea care împingea coșul cu produse, în timp ce el mergea alături de ea și ghida direcția. Exact ca în viață, unul se ocupă cu planificarea, celălalt cu acțiunea. Ajunși la autoturism, amândoi, ca o echipă, au pus produsele în portbagajul mașinii. După ce au terminat de debarasat, tot Lavinia s-a ocupat să ducă de data aceasta coșul gol înapoi, în timp ce Ștefan Bănică s-a urcat la volan, a pornit mașina și ulterior au plecat spre casă.

