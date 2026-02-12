Cine este bruneta care îl calmează pe Andrei Cordea după meciurile tensionate

Scandalul în care a fost implicat fotbalistul Andrei Cordea a readus în atenție nu doar cariera sportivului, ci și viața sa personală. În spatele jucătorului de la CFR Cluj se află Georgiana Maria Dima, logodnica lui, cea care îl calmează după astfel de incidente. Suspendarea temporară a fotbalistului ar putea însemna, paradoxal, mai mult timp petrecut împreună cu cea care îi este parteneră de mai mulți ani.

În caz că nu știați, Andrei Cordea este un fotbalist profesionist român, născut pe 24 iunie 1999 în Aiud, județul Alba. În prezent, evoluează ca extremă dreapta și mijlocaș ofensiv la CFR Cluj, unde poartă numărul 24 și este considerat unul dintre jucătorii importanți ai compartimentului ofensiv.

Povestea lui Andrei Cordea, de la Aiud la performanțele din SuperLigă

Cordea și-a început cariera la nivel de juniori la CSM Metalul Aiud, continuând la FC Ardealul Cluj-Napoca, înainte de a face pasul în fotbalul italian, la Novara, unde a debutat ca profesionist. Revenit în România, a evoluat pentru FC Hermannstadt și Academica Clinceni, iar între 2021 și 2023 a îmbrăcat tricoul FCSB, unde a bifat și meciuri în competițiile europene.

În 2023 a semnat cu formația saudită Al-Tai, experiență care i-a consolidat cariera, iar în 2025 a revenit în România, la CFR Cluj, unde s-a integrat rapid în echipă.

Pe teren, Cordea este cunoscut pentru viteza, driblingurile și capacitatea de a crea ocazii, fiind utilizat atât ca aripă dreaptă, cât și ca mijlocaș ofensiv. De asemenea, a reprezentat România la nivel internațional, atât la echipele de tineret, cât și la naționala de seniori.

Georgiana Maria Dima are cheia inimii fotbalistului

Georgiana Maria Dima este iubita lui Andrei Cordea de mai mulți ani. Originară din Sebeș, județul Alba, relația lor pare să fi început firesc, cei doi provenind din aceeași zonă a țării.

Frumoasa brunetă impresionează nu doar prin eleganța sa, ci și prin pregătirea profesională solidă. Ea a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia, iar ulterior a urmat un program de master în Instituții de Drept Privat Român între anii 2021 și 2023. În prezent, lucrează ca manager și își construiește cariera profesională în paralel cu viața personală.

În 2024, Andrei Cordea a organizat o cerere în căsătorie memorabilă pentru Georgiana, într-un cadru romantic în Dubai. Momentul a avut loc pe plajă, în fața celebrului hotel Atlantis, într-un decor impresionant cu baloane roșii, trandafiri și un mesaj uriaș „Marry me”. De film, nu?

Fotbalistul s-a pus în genunchi și a cerut-o de soție, iar răspunsul Georgianei a fost unul emoționant: „Da”. Era culmea să refuze. Evenimentul a arătat legătura puternică dintre cei doi și a atras atenția fanilor și invidia fanelor.

Viață luxoasă, dar echilibrată

Georgiana este activă pe rețelele sociale, însă preferă să își păstreze viața personală într-un registru echilibrat. Din postările sale se observă pasiunea pentru călătorii, mai ales pentru destinații precum Dubai sau Istanbul.

Este pasionată de fitness și petrece mult timp la sală, adoră piscinele și stilul de viață activ. În același timp, are un gust rafinat în materie de modă, fiind adepta accesoriilor de lux și a parfumurilor exclusiviste .Îi plac gențile și are o geantă Gucci Mini Marmont de 1300 de euro, dar și parfumul YVS Libre. În viața personală, un loc special îl ocupă și cățelușul Pomeranian al cuplului, Kiko.

Georgiana și-a susținut public partenerul în momentele importante ale carierei. De exemplu, la transferul lui Andrei Cordea în Arabia Saudită, ea a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale: „Mândră de tine. Mult succes, inima mea! Te iubesc”.

Scandalul care îl ține departe de teren

Recent, Andrei Cordea a ajuns în atenția Comisiei de Disciplină după un conflict izbucnit la finalul derby-ului dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj. Incidentul a implicat o altercație verbală cu Dan Nistor și intervenția antrenorului Cristiano Bergodi, care a dus la eliminarea mai multor persoane implicate.

Fotbalistul a primit cartonaș roșu și riscă o suspendare care îl va ține departe de teren pentru câteva meciuri. Cordea a fost audiat de Comisia de Disciplină, a recunoscut că a greșit și și-a cerut scuze public, inclusiv printr-un mesaj adresat antrenorului advers.

Deși scandalul reprezintă un moment delicat în cariera lui Andrei Cordea, apropiații spun că Georgiana îi este alături și îl susține în această perioadă tensionată. Credem noi că o suspendare ar bucura-o în secret, deoarece suspendarea temporară ar putea însemna mai mult timp petrecut acasă, departe de presiunea competițiilor, ceea ce le-ar permite celor doi să se concentreze asupra relației lor.

Indiferent de decizia finală a Comisiei de Disciplină, Andrei Cordea va fi și el fericit mai ales la gândul de a petrece câteva zile legate în compania Georgianei Dima.

CITEȘTE ȘI: De pe băncile școlii pe cele mai mari stadioane ale lumii: povestea de dragoste dintre Harry Kane și Kate Goodland

Cine este Rebecca, soția lui Valentin Costache: make-up artistă, viitoare diplomată și pilonul din spatele celui mai bun sezon al fotbalistului