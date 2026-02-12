Francisca și TJ Miles au publicat primele imagini cu fiica lor: „Din 09.02.2026 pentru totdeauna!”

Francisca Dulceanu și TJ Miles au intrat într-o nouă etapă a vieții lor de familie, odată cu nașterea fiicei lor, Clara Lia, pe 9 februarie 2026. La două zile după venirea pe lume a bebelușului, cei doi au ales să împărtășească public primele imagini cu fetița, marcând astfel un moment important pentru cuplu și pentru comunitatea lor de urmăritori din mediul online.

Francisca a devenit mamă cu doar câteva zile înainte de Valentine’s Day, iar TJ a simțit o bucurie copleșitoare și o responsabilitate pe măsură. Cei doi nu știau încă dacă vor avea o fetiță sau un băiețel, dar iubirea și emoția de a-și întâlni copilul depășeau orice alte așteptări.

Francisca și TJ Miles au publicat primele imagini cu fiica lor

Clara Lia este primul copil al celor doi, iar alegerea numelui reflectă o combinație de semnificații simbolice. Prenumele Clara provine din limba latină și este asociat cu ideea de claritate, lumină și strălucire, fiind un nume cu o tradiție îndelungată în cultura europeană. Al doilea prenume, Lia, are rădăcini biblice și este considerat o formă latină a numelui Lea, interpretat în mod frecvent ca simbol al perseverenței și hărniciei. Împreună, cele două prenume formează o combinație armonioasă, cu rezonanță clasică și semnificație simbolică puternică.

„Noi și Clara Lia💖 Din 09.02.2026 pentru totdeauna!💖”, a scris pe social media proaspăta mămică.

Nașterea fetiței marchează un nou capitol pentru Francisca Dulceanu și TJ Miles, a căror relație a evoluat rapid în ultimii ani. Cei doi s-au cunoscut inițial în context profesional, colaborarea transformându-se treptat într-o prietenie apropiată. În timp, relația a devenit una romantică, consolidată prin logodna lor, care a avut loc în Republica Dominicană, în perioada filmărilor pentru emisiunea Survivor All Stars difuzată de Pro TV.

După logodnă, cuplul a făcut pasul către căsătorie în toamna anului 2025, oficializând o relație care s-a dezvoltat într-un ritm constant și vizibil pentru publicul care le urmărește activitatea. Apariția copilului vine, astfel, la scurt timp după căsătorie.

