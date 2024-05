TJ Miles a cerut-o de soție pe Francisca, fata care i-a ieșit în evidență de când erau la începuturile colaborării! Nu a spus atunci nimic, doar a privit-o și a lăsat timpul să vorbească. Și timpul a vorbit! 😜 Cei doi au bifat primul an de când sunt împreună. Iar inelușul a apărut pe degetul Franciscăi, odată cu cererea în căsătorie. Inelușul… Aici e chiar o povestioară de spus nepoților. Până atunci, TJ a spus-o pentru CANCAN.RO, în exclusivitate! Eiii, s-a băgat și Francisca, nu putea lipsi din peisaj, că doar pe degetul ei stă prețioasa bijuterie cu diamante!

TJ Miles și Francisca dezvăluiau, pentru CANCAN.RO, că în relația lor totul va veni natural! ”Eu prevăd o schimbare mare anul ăsta, iar la anul, nunta. Acum, depinde și de Francisca, și de mine, de timpul potrivit, timpul perfect, știi ce zic”, a spus TJ Miles. Completat, imediat, de iubita lui: ”Dar fă-mi o surpriză, nu-mi spune!” (Vezi AICI toate declarațiile siropoase). Și surpriza a venit! Inelul de logodnă se află, acum, pe degețelul subțire al Franciscăi.

TJ Miles, escală opt ore la Paris pentru inelul Franciscăi!

În spatele cererii de căsătorie stă, însă, o adevărată poveste, una electrizantă, în care personajul principal, TJ Miles, s-a dat peste cap s-o impresioneze pe Francisca. A plecat de la Survivor, a făcut escală la Paris. Opt ore a avut la dispoziție pentru a găsi bijuteria. A găsit-o, a luat-o, a ajuns în România. Inelul, lărguț pentru degetul fin al iubitei. Așa că…din nou PARIS! Cu Francisca de mână.

(CITEȘTE ȘI: PRIMA APARIȚIE A LUI TJ MILES, DUPĂ ÎNTOARCEREA DE LA SURVIVOR! DECLARAȚIILE SAVUROASE, DE MÂNĂ CU FRANCISCA!)

Are cuvântul TJ Miles!

”Când am ieșit din Survivor, eu mi-am dorit să merg prin Paris, cu escală, știind că Paris e Mecca bijuteriilor, și mi-am gândit să merg acolo, să găsesc un inel, că așa am promis. Și nu voiam să mă întorc în România fără un inel. Am făcut o escală în Paris, numai că nu era la Charles De Gaulle, era la celălalt aeroport, care e la vreo oră distanță. Am aterizat, am avut opt ore escală și în alea opt ore am reușit să-mi iau bagajele, m-am dus cu un Uber în centru și am început să caut inelul. Și am găsit, am fost la Tiffany, cea mai frumoasă bijuterie din lume, orice fată și-ar dori să aibă un inel de acolo. Am găsit, am cumpărat și apoi am luat taxiul și m-am dus la aeroport, la zborul meu”, a povestit TJ Miles.

City break la Paris ”propus” de inelul buclucaș!

Doar că, la scurt timp, avea să revină la Paris. Din cauza inelușului buclucaș! 🤣

”Numai că inelul… La Tiffany este la o mărime standard. Francisca are niște degete foarte subțiri și, evident, inelul este puțin mare și a trebuit să mă întorc în Paris cu ea ca să-l modificăm.

Povestea este că eu am încercat să găsesc altă variantă, să nu mai merg până în Paris, numai că nimeni nu s-a băgat, în România. Iar mai aproape, la Tiffany în Turcia sau Austria durează două săptămâni, că asta este politica lor. Orice inel care se modifică la mărime durează între 10 și 14 zile. Unii mi-au spus și o lună. Am sunat și în Canada, că eram curios dacă așa e!

Și atunci am zis, dacă tot am cumpărat din Paris, ia să-i sun pe ăștia din Paris! Mă cunosc deja, am stat cu ei de vorbă, știau de Survivor… Mi-au zis că rezolvă în doar două zile. Și am zis atunci să facem un city break eu cu Francisca! Și, înainte de vacanța noastră din Thailanda, am strecurat un city break rapid, de două zile, în Paris. Am aterizat într-o duminică dimineața, am dus inelul, s-a modificat, totul, profesional, cap-coadă. Am mers pe repede înainte. Asta este toată povestea”, a dezvăluit TJ Miles, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

(NU RATA: FEMEIA DIN CANADA CARE I-A DESCHIS OCHII LUI TJ MILES, AVENTURI DE-O NOAPTE ȘI DAT PESTE CAP DE PĂRINȚII FRANCISCĂI: ȚUICĂ, PĂLINCĂ ȘI TABLE CU TATA SOCRU`! CE ZICE DE INELUL DE LOGODNĂ)

Francisca: ”TJ nu e prea siropos, dar își dorește să fie cu mine forever”

Francisca nu s-a putut abține și a intervenit. A ținut, musai, să dea și ea o pensulă pe pânza pictată de TJ. ”Dar și cererea în căsătorie, până să ajungem în Paris, să modificăm inelul, când ai ajuns tu acasă, de la Survivor, cu inelul pe mărimea standard. A fost o chestie… Nu știu, așa a fost să fie, doar un moment al nostru, să nu avem camere în jur. Momentul televizat a fost cel cu orezul, noi am făcut-o, însă, în intimitatea noastră, era prea mult să planificăm, prea robotic să planificăm și o cerere… Totul a fost foarte natural între noi. A ajuns acasă, a scos inelul și m-a întrebat direct. Că el nu este prea siropos, nu suntem extraordinar de romantici, dar știe că își dorește să fie cu mine forever. Și asta a fost! Apoi a văzut că inelul este puțin mare, că Tiffany face 52 standard și a trebuit modificat”, a completat Francisca.

Inelul pe care TJ Miles i l-a oferit Franciscăi este unul special. ”Inelul are cele mai bune diamante, cele mai curate și sunt făcute în Canada. Acolo, mi-au arătat o documentare la fiecare diamant, de unde vin ele, culorile… Adică, nu numai că sunt cele mai bune, dar vin și din Canada, unde am crescut eu! Și când găsesc inelul care-mi place și e și din Canada, mi se pare foarte tare”, a încheiat TJ Miles.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.