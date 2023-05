Din Canada a ”coborât” TJ Miles în viața Franciscăi, fix atunci când simpatica botoșăneancă avea mare nevoie de un sprijin. S-au intersectat profesional, dar licărirea din priviri anunța altceva. Și s-a întâmplat. Acum, cei doi formează un cuplu. Trăiesc momentele, dar aruncă, des, ochiul către viitor. Despre inelușul de logodnă doar TJ a amintit și a recunoscut că s-a gândit la el. Toate la timpul lor. Pe Francisca o lăsăm, acum, să se odihnească. Nu și pe TJ, pentru că are de dat răspunsuri. Întrebările, multe, vin dinspre CANCAN.RO. Canadianul nu ezită. Mega-interviul curge. Relații anterioare, primii pași în noua iubire, ”socrii”, hobby-uri…

TJ Miles spune tot. Cu sinceritate, nu are nimic de ascuns. A cunoscut-o pe Francisca și s-a îndrăgostit. În Bali a fost fermecat de ea și a început relația. Au urmat pașii. Mărunți. I-a cunoscut părinții, a fost entuziasmat. A avut emoții. S-au risipit atunci când tatăl Franciscăi l-a luat la table și i-a pus păhărelul de țuică, apoi, de pălincă, în mână. Multe are de spus TJ, așa că nu vă mai răpim din timp. Încep întrebările, vin răspunsurile.

CANCAN.RO: Cu ce te-a fermecat Francisca?

TJ MILES: Cred că dorința ei de a fi fericită. Noi, când am lucrat profesional, așa de mult timp și ne-am cunoscut, ca prieteni, plus, lucrând pe social media, făceam multe lucruri cu managerul nostru… Astea s-au adunat, iar, la un moment dat, mi-am dat seama că este așa un suflet de curat și de bun, caracterul ei… E ceva… În Bali am fost fermecat de Francisca!

CANCAN.RO: Sincer, când ai pus ochii pe ea, când te-ai gândit că ar putea să-ți fie iubită?

TJ MILES: E adevărat, de la început, când am văzut-o pe Francisca, a fost o chimie. Dar nu a fost destul pentru a mă gândi așa departe, să fie iubita mea! Am nevoie de timp, ca orice om. Până și ea nu se gândea la așa ceva. A trebuit să trecem prim multe, multe lucruri. Adică, eu nici nu m-am gândit la început. Am vrut ceva profesional între noi, asta a fost tot. Abia când am plecat în Bali, lucrurile s-au schimbat. Și atracția, și cum o vedeam… Era total altfel! Altfel a fost când am pus ochii pe Francisca! De ziua mea, am mers să filmăm Paradisul perfect în Bali și totul a venit natural, de la sine. Era momentul.

”Nu m-am băgat în viața Franciscăi!”

CANCAN.RO: S-a spus că i-ai destrămat căsnicia. Care este adevărul?

TJ MILES: Adevărul este că eu niciodată nu am pus presiune sau să manipulez, Francisca să facă ceva în căsnicia ei, niciodată! Eu mi-am văzut de treaba mea, de muzica mea, de tiktok-urile mele. Și, dacă voiam să fac un TikTok cu Francisca, era doar strict profesional. Nu m-am gândit niciodată că o să vreau să fac asta, să despart pe cineva, nu există așa ceva. Întotdeauna eu am văzut lucrurile profesional și nu m-am băgat în viața Franciscăi… Să manipulez, să controlez… Niciodată!

CANCAN.RO: Ați ascuns relația la început? Cum vă întâlneați, pe ascuns? Și dacă este adevărat, de ce făceați asta?

TJ MILES: Adevărul este că nu s-a ascuns niciodată relația. Că nu era nicio relație, era o prietenie, era o colaborare profesională pe TikTok, Instagram, din astea… Adică, nu era nimic de ascuns. Și n-ar face asta, nu cred că era într-o poziție în care ea putea să aibă o relație, atât timp cât ea era cu cineva. Efectiv, începutul a fost: prieteni, colaboratori. Ăsta este începutul.

CANCAN.RO: Cum curge acum relația?

TJ MILES: Relația este, acum, foarte frumoasă. Plină de aventuri, plină de muncă, am întâlnit și familia ei, m-am apropiat de ea. Ce mi-am dorit să se întâmple cu Francisca s-a întâmplat, până la urmă. E o relație stabilă, cu loc de evoluție enormă. Este ceva care o să fie wow, wow, wow!

”O să luăm o casă împreună, în București”

CANCAN.RO: Cu ce te enervează, dacă te enervează? Și cum rezolvi problema?

TJ MILES: Răbdarea este un lucru la care ea trebuie să lucreze. Îți dau seama că și eu am fost acolo, la un moment dat, în viața mea, și încă lucrez la asta, dar sunt mult mai evoluat pe partea asta. Am muncit pentru a ajunge să fiu un exemplu pentru ea, pentru cineva care trebuie să lucreze la răbdare. Totul trebuie făcut cu vorbe frumoase, cu răbdare. Eu am asta, iar când cineva ia decizii emoționale care nu și-ar avea locul, eu doar dau niște opțiuni și, până la urmă, ea trebuie să aleagă. Eu sunt doar ca un ghid și știu că ea o să învețe, până la urmă. Ea are o evoluție în acest sens și are direcția corectă.

CANCAN.RO: Când vă mutați împreună, dacă nu ați făcut-o până acum? Și unde veti sta, la tine, la ea?

TJ MILES: Probabil că o să luăm o casă împreună, să stăm împreună și să construim ceva frumos, de lungă durată. O să stăm în București sau undeva foarte aproape de București, într-o casă unde o să ne petrecem timpul împreună.

CANCAN.RO: Ai avut multe iubite? Dar iubite-iubite, întelegi ce vreau să spun, nu doar de-o noapte

TJ MILES: Cea mai mare relație a fost de 5 ani, s-a întâmplat în Canada… Am mai avut altele, una de un an jumate, una de un an… N-au fost multe, că eu eram prea ocupat cu treburile mele. Practic, doar depre astea pot să spun că au fost relații, pentru că celelalte pe care le-am avut nu le pot numi așa. Erau de-o noapte, de două, de-o săptămână. Au fost mai mult experiențe, nu pot să spun iubite. Dar în relația aia de cinci ani am învățat mult despre mine. Și ce doresc în viață, și ce vreau de la o iubită… Cred că de aia nu am vrut să intru din relație în relație, am vrut să găsesc persoana potrivită, știind și aflând multe despre mine după relația de cinci ani.

”M-am gândit la inelul de logodnă!”

CANCAN.RO: E Francisca cea mai cea? Te vezi cu ea pentru totdeauna?

TJ MILES: Da! Francesca e cea mai cea! Mă văd cu ea pentru totdeauna!

CANCAN.RO: Te-ai gândit să-i dai inelul de logodnă sau e prea devreme?

TJ MILES: Da, m-am gândit și la asta, normal. Dar mi se pare că timpul potrivit încă nu a venit, nu vreau s-o grăbesc, vreau să trăiesc momentele astea, să se bucurăm amândoi de ele și, când voi simți să-i dau inelul, o s-o fac, sută la sută. M-am gândit, dar încă nu a venit momentul.

CANCAN.RO: I-ai cunoscut părinții… Ai avut emoții?

TJ MILES: Da, am avut emoții. Am fost de Paște la Botoșani și i-am cunoscut pe mama și pe tatăl Franciscăi. Sunt minunați, mi-a plăcut mult de ei. Emoțiile mi-au dispărut când am văzut ce fel de oameni sunt. Pentru mine e interesant, ea are o familie foarte mare, eu provin dintr-o familie mai mică.

Și m-a surprins tare câte animale, câte vaci are tatăl Franciscăi. Și ce mare responsabilitate are. Câte trebuie să facă, terenuri, agricultură, mama ei are o brutărie, mulți angajați… Sunt foarte muncitori, m-a surprins cât de multe au de făcut, dar m-a surprins și cât de mult le pasă de oameni. Bunătatea asta care e rară în ziua de azi. Pe mine părinții Franciscăi m-au câștigat pentru totdeauna. M-am distrat cu ei, am băut pălincă, țuică, am jucat table cu tatăl Franciscăi… Mama ei este o persoană incredibilă, face o mâncare așa bună, mi-a arătat tot, m-a dus la fermă, ce să mai spun!

”Părinții Franciscăi m-au luat la întrebări”

CANCAN.RO: Mama soacră, ca să spun așa, te-a luat la întrebări? Adică, ce ai de gând cu fata ei, ce planuri ai, dacă ești un băiat serios…

TJ MILES: Da, m-au luat la întrebări, tatăl ei și mama ei, dar întrebări, așa, prietenește, cu un pahar de țuică, unul de pălincă, am vorbit, ne-am cunoscut… Foarte tare. E normal să-l întrebi pe iubitul fiicei tale despre el, să știe `hei, cum gândește omul ăsta?` Îți dai seama că au văzut multe despre mine pe internet, online, televiziune, dar e altceva când ești acolo, în persoană. Nu poți să lași media să vorbească, trebuie să întrebi. Și mi s-a părut normal, eu am răspuns, totu-i bine, am lămurit tot ce au avut de întrebat. E foarte bine că am avut conversațiile cu părinții Franciscăi.

CANCAN.RO: Ce planuri ai, profesional?

TJ MILES: Muzică, filme, show-uri tv, business, business, business, imobiliare, călătorii, colaborări frumoase, cu oameni… Vreau să-mi ating potențialul, asta vreau!

CANCAN.RO: Zi-mi un mare hobby al tău și dezvoltă, puțin, ideea

TJ MILES: Am multe hobby-uri. Cel mai mare? Mașinile. Dacă o conduc, îmi place să fie curată cap coadă, am grijă de ea, o tratez frumos, îmi place să-i fac niște modificări. Îți dai seama că am multe hobby-uri, unele dintre ele mă plătesc, cum ar fi muzica și nu numai. Am reușit să convertesc toate hobby-urile mele, să fie și profitabile. Să fac bani din ce-mi place. Pe scurt, hobby-urile mele sunt pasiunile mele și din asta eu trăiesc. Și am reușit să fac asta, sunt un om norocos.

