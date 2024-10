Ea este blonda care i-a pus capac lui Cătălin Cazacu. A ţinut-o ascunsă dar… CANCAN.RO i-a deconspirat!

Cătălin Cazacu a trecut, oficial, peste Ramona Olaru! În prezent are o nouă relație și se declară liniștit, la brațul său aflându-se Roxana. Tot cu #R, dar nu mai contează. Dragoste să fie. Și să facă! 😂🙈 Cât de serioasă e povestea trăită de motociclist în prezent, dar și cine este, concret, domnișoara care i-a sucit mințile, aflați în rândurile de mai jos. CANCAN.RO are informații exclusive!

Trecem direct la subiect și informăm, conform surselor CANCAN.RO, că noua iubită a lui Cazacu ar fi o antreprenoare din Craiova. Astfel, femeia deține un restaurant + un hotel, așa cum se întâmpla și-n cazul prezentatorului TV. Mai puțin partea cu hotelul, dar a “gustat” și el din lumea “dictatorilor”. Poate spiritul antreprenorial i-a apropiat, cine știe?! Vorbeau aceeași limbă. 🙈

Tipa despre care vă vorbim a fost surprinsă de CANCAN.RO la brațul lui Cătălin Cazacu serile trecute, în timp ce se distrau împreună în Loft!

Cătălin Cazacu și-a prezentat familiei iubita

Prezentatorul TV și iubita s-ar fi apropiat acum câteva luni și de atunci ar fi de nedespărțit. Sursele noastre susțin că Roxana ar face naveta București-Craiova pentru a-i fi aproape partenerului său, iar relația lor n-ar fi deloc tumultoasă precum precedenta a lui Cazacu. 🤡

Mai mult, motociclistul și-ar fi dus partenera inclusiv pe la Timișoara, acolo unde locuiesc părinții săi, și le-ar fi prezentat-o acestora. Inclusiv băiatul lui Cazacu, Andrei, ar avea o relație bună cu tânăra, aceștia urmărindu-se reciproc pe rețelele de socializare. Poate acum o să fie cu noroc în cazul bărbatului și dacă mai are de gând să mai organizeze vreo cerere în căsătorie… se va și materializa! 🙈

