A înșelat-o sau nu Cătălin Cazacu pe Ramona Olaru? Vedeta rupe tăcerea: „Am jurat în biserică”

După ce o lungă perioadă au fost buni prieteni, Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au vrut să se exploreze și din alt punct de vedere și au încercat o relație. Povestea de iubire a acestora a durat doi ani, iar la mijloc a fost și o cerere în căsătorie. Însă, iubirea s-a terminat, iar lucrurile nu au rămas prea roz între ei, Cătălin Cazacu fiind acuzat și de infidelitate. Acum, acesta a decis să vorbească despre subiect și neagă ferm acuzațiile ce i-au fost aduse.

La începutul anului trecut, Cătălin Cazacu și Ramona Olaru au pus punct poveștii lor de iubire, chiar dacă se și logodiseră. Cei doi au decis că este mai bine să o apuce pe drumuri separate, iar matinala de la Antena 1 a lăsat să se înțeleagă că motivul despărțirii a fost infidelitatea. Ei bine, acum, Cătălin Cazacu a vorbit despre acest subiect și neagă această ipoteză. Mai mult, acesta regretă faptul că a cerut-o în căsătorie pe Ramona Olaru.

Invitat în cadrul podcast-ului realizat de Cătălin Măruță, Cătălin Cazacu a vorbit, printre altele, despre relația pe care a avut-o cu Ramona Olaru și acuzațiile de infidelitate de i-au fost aduse. Acesta a punctat clar că nu și-a înșelat partenera și chiar a fost foarte atent ca nici măcar de bănuit să nu dea ceva în această direcție.

Infidelitate sau nu, un lucru este sigur și anume că între Ramona Olaru și Cătălin Cazacu nu mai există nicio șansă de împăcare. Mai mult, se pare că fostul prezentator TV chiar a jurat în biserică faptul că nu o să se mai împace.

„Am jurat în biserică să nu mă mai întorc la Ramona. Consider că doi oameni trebuie să fie într-o relație pentru că le e bine la amândoi. Dacă unuia nu îi este bine, de ce să stai acolo? (…) Noi am fost prieteni foarte mult timp. Ulterior, am considerat că, poate, e oportun. Am fost împreună doi ani de zile. A fost singura dată când eu m-am pus în genunchi. A fost momentul când eu am crezut, poate greșit, că e momentul să fac altceva cu viața mea”, a mai spus Cătălin Cazacu.