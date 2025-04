Carmen Harra face anunțul șoc despre alegerile prezidențiale: ”O femeie va ieși...”

România se află într-un moment de cumpănă profundă, iar predicțiile pentru anul 2025 sugerează o perioadă încărcată de instabilitate, conflicte și transformări neașteptate pe scena politică. Conform unor interpretări realizate de Carmen Harra, cunoscută pentru predicțiile sale cu caracter anticipativ, țara ar putea trece printr-o serie de evenimente care vor surprinde atât populația, cât și clasa politică tradițională.

România pare prinsă între dorința de progres și greutatea propriilor blocaje sistemice. Este o perioadă în care societatea românească va fi nevoită să-și regândească prioritățile, iar răspunsurile la întrebările esențiale despre viitorul țării vor întârzia să apară. Într-un astfel de context, orice scenariu, oricât de improbabil ar părea, rămâne posibil.

Aceste previziuni sugerează că România va cunoaște o schimbare de paradigmă, dar nu una liniară, ci una haotică, guvernată de surprize și mișcări imprevizibile. Este posibil ca o nouă generație politică să își facă simțită prezența, însă nu în mod organic, ci forțată de contextul global și presiunea nemulțumirii sociale interne. Figuri feminine ar putea juca un rol tot mai important în această etapă, în ton cu o tendință globală care aduce tot mai multe femei în funcții de conducere. În România, acest fenomen ar putea pătrunde gradual, dar cu un impact semnificativ în viitorul apropiat.

Pe plan general, anul 2025 este descris ca fiind unul al tensiunilor crescânde. Conflictele, fie ele politice, sociale sau economice, ar putea atinge un punct critic, fără a fi rezolvate complet. Mai mult decât atât, atmosfera generală se preconizează a fi dominată de confuzie, dezorientare și un sentiment colectiv de nesiguranță. Instituțiile statului vor fi testate, iar capacitatea lor de a gestiona crize multiple va fi pusă sub semnul întrebării.

„Continui să văd surprizele care vor apărea. Ceea ce știm la ora actuală nu corespunde cu ce o să se întâmple și aici intervin viziunile noastre și potențialul uman de a trece dincolo de timpul liniar și aici vorbim de intuiție.

Intuiția nu m-a înșelat nici atunci, nici când am spus că este o femei și a venit Diana Șoșoacă, am spus că va veni și o a doua femeie și a venit Elena Lasconi. Deci eu am anticipat prezențele lor pe scena politică, am anticipat candidatul surpriză și continui să cred că anticipez un lucru foarte interesant.

România poate, în continuare, să se aștepte la surprize de tot felul, unele bune, dar și surprize mai puțin bune care au de-a face cu ce se întâmplă pe scena mondială, dar care indirect afectează și țara noastră”, a spus Carmen Harra, potrivit BZI.