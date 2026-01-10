Gabriela Cristea, bowling, aripioare și vremurile în care fumul nu deranja pe nimeni

Uneori, în arhiva CANCAN.RO nu intră știri. Intră obiecte. Concret, fotografii. Nu știm cine a aruncat-o, nu știm din ce unghi al internetului s-a desprins, dar cert e că imaginea asta pare să fi venit lipită de o minge de bowling. Cineva a dat tare, popicele s-au făcut praf, iar fotografia a zburat direct până la noi, cu tot cu trecutul ei. În centru: Gabriela Cristea, acum vreo 15 ani, într-o variantă pe care generațiile mai tinere o cunosc doar din legendele urbane: relaxată, zâmbitoare și complet neafectată de ce fumează sau nu vecinul de masă.

Bowling, fum și vremuri simple

Imaginea pare surprinsă într-un sports bar cu specific american. În spate, popice de bowling, pe pereți poze cu jucători de baseball, pe mese – bere Miller și resturi de aripioare care tocmai și-au dat viața pentru divertisment.

Se fumează. Mult. Natural. În fața Gabrielei Cristea, pe masă, un pachet de țigări! Țigările slăbesc! Dar afectează și sănătatea fătului! Fără postări, fără story-uri, fără revolte civice.

Gabriela privește direct spre obiectiv, cu un zâmbet pașnic, aproape candid, de parcă nimic din ce avea să urmeze în viața ei publică nu se întrevede în acea fracțiune de secundă.

Ținuta: casual, fără drame dar cu miros de fum

Ținuta? Casual de manual: tricou bleu-marin, pantaloni albi, zero dorință de a epata. Nimic țipat, nimic construit. Genul de apariție care spune clar: am ieșit la bowling, nu la ședință foto.

Și totuși, poza asta, banală în aparență, în care apare și o prietenă intimă, e mai încărcată decât multe coperți glossy de azi. Pentru că a fost făcută într-o perioadă în care viața Gabrielei Cristea era orice, numai liniștită nu, deși ea ne zâmbește blând privind în obiectiv, angelic chiar.

Fotografia datează din anii în care vedeta tocmai se căsătorise cu Marcel Toader. Un mariaj care avea să devină, în timp, material didactic pentru rubricile de scandal. Atunci începeau luptele cu kilogramele, cu medicii, cu așteptările, cu presiunea publică și, mai ales, cu ideea obsesivă a copilului care nu mai venea.

Ani mai târziu, aveam să aflăm detalii picante despre drumuri repetate la clinici, analize obsedante de lichid seminal, desfundări de trompe , frustrări, reproșuri și o relație în care dialogul părea să fi fost primul care a părăsit ringul.

Din trecut în prezentul activist

Privind poza, e imposibil să nu faci comparația cu Gabriela Cristea de azi. Cea care, recent, a ieșit de la un concert al lui Ricky Martin declarându-se intoxicată de fumul țigărilor electronice ale celor din jur, întâmplare pe care a relatat-o și CANCAN.RO. Cea care a ajuns acasă și a făcut aerosoli. Cea care a postat o fotografie cu mască medicală și a ținut o mică lecție de civism online, explicând doct drepturile nefumătorilor. Nimic greșit, desigur. Doar ironic, dacă ne uităm la poza cu bowlingul, unde fumul plutea liber, iar nimeni nu părea traumatizat.

Diferența dintre cele două ipostaze nu e doar despre țigări. Este despre Gabriela Cristea. Retrasă din televiziune, acum și-a văzut visul cu ochii, are un mariaj fericit și doi copii. Dar și despre cum o vedetă de televiziune care mânca aripioare într-un bar, fără să numere calorii, a ajuns să-și înjumătățească porțiile, să refuze cântarul și să declare război fiecărei „mimoze” care spune că a slăbit ușor. Despre cum aceeași femeie a trecut prin cure, nervi, diete livrate la ușă, declarații nervoase și ambiții de tip „vreau să fiu o slăbătură”.

Această amintire simpatică ne aduce aminte că Gabriela Cristea era altfel în tinerețe. Mai puțin atentă la ce o înconjoară, mai puțin militantă, mai puțin filtrată. O perioadă în care viața personală fierbea, dar aparențele încă păstrau un aer de normalitate dezarmantă.

Astăzi, totul este mai calculat. Mai atent. Mai supravegheat. Dar tocmai de asta fotografia a făcut strike în redacție. Pentru că ne amintește că, înainte de declarații, postări și poziții ferme, a existat o Gabriela Cristea care juca bowling, mânca aripioare, fuma și stătea în fum și zâmbea liniștită, fără să știe că, peste ani, o simplă poză va spune mai mult decât activismele de la maturitate.

