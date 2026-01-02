Ce au descoperit Gabriela Cristea și Tavi Clonda despre casa cumpărată în Italia. Vedetele vor duce o luptă grea!

Gabriela Cristea și Tavi Clonda se află în fața uneia dintre cele mai mari provocări din viața lor de familie, după ce au decis să cumpere o casă într-o zonă pitorească din Italia. Deși vestea achiziției a fost primită cu entuziasm de fani, realitatea descoperită ulterior i-a pus pe cei doi în fața unei lupte deloc ușoare, care presupune mult timp, efort și, mai ales, investiții financiare consistente.

Cei doi sunt cunoscuți pentru transparența cu care își expun viața personală în mediul online, iar de această dată nu au făcut excepție. Casa cumpărată nu este una gata de mutat, ci o locuință veche, nelocuită de mult timp, care necesită o renovare completă, de la temelie până la ultimul detaliu. Practic, proiectul este echivalent cu o reconstrucție aproape totală, lucru care transformă visul italian într-un proces lung și complex.

Ce au descoperit Gabriela Cristea și Tavi Clonda despre casa cumpărată în Italia

Inițial, Gabriela Cristea și Tavi Clonda aveau în plan o investiție imobiliară în România. Totuși, după o perioadă de documentare intensă și explorare a mai multor regiuni, planurile lor au luat o turnură neașteptată. Italia a devenit rapid principala opțiune, mai ales datorită stilului de viață, peisajelor și atmosferei relaxate. Au analizat mai multe zone cunoscute, inclusiv regiuni extrem de populare și turistice, însă în cele din urmă au ales o zonă mai liniștită, care îmbină natura, accesul la mare și autenticitatea vieții locale.

”Anul ăsta am mai bifat o premieră în familia noastră; ne-am cumpărat o căsuță în Italia. Casa trebuie restaurată din temelie dar ne-am bucura atât de tare de tot ce ne-a oferit. Am preferat mesele improvizate din curtea plină de fierătanii, decât o masă sofisticată la restaurant sau plimbările prin vie si degustatul de struguri stafidiți, în locul deserturilor apetisante. Am plecat cu pantofii noroiati, dar cu inima plin de drag și iubire. Și ce an urmează… PS: prima poză e fix când am ieșit de la notar, după ce am semnat actele”, a spus Gabriela Cristea, pe rețelele de socializare.

Procesul de selecție nu a fost deloc simplu. Gabriela Cristea s-a implicat activ în documentare, analizând numeroase oferte, studierea pieței imobiliare și compararea avantajelor fiecărei regiuni. Deși au avut în vedere mai multe variante, decizia finală a venit surprinzător de rapid. Casa aleasă a fost prima vizionată la fața locului, iar conexiunea cu locul a fost suficient de puternică pentru a face pasul decisiv.

”Inițial, am vrut să facem o investiție în România (…) În primăvară, am venit în Bari (…) Am accesat toată coasta de est, eu m-am uitat, eu am făcut research pe Internet pentru toată Italia. Ne-am uitat și în Toscana, ne-am uitat și în zona Amalfitană, dar am zis că în Abruzzo este o zonă care să le împace pe toate (…) Tavi a fost plecat vreo două-trei săptămâni, eu m-am apucat să caut și aveam scoase toate casele (…) Am venit o singură dată în Italia și a fost prima casă pe care am văzut-o. Am făcut programări”, a mai transmis Gabriela Cristea, pe Instagram.

Odată finalizată achiziția, entuziasmul inițial a fost dublat de conștientizarea realității. Locuința nu fusese întreținută ani la rând, iar starea ei impune lucrări ample de consolidare și modernizare. Renovarea presupune refacerea structurii, instalațiilor, finisajelor și amenajarea completă a interiorului și exteriorului. Toate acestea implică nu doar costuri ridicate, ci și o planificare atentă, mai ales având în vedere distanța dintre România și Italia.