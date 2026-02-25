Cornel Păsat, primele declarații după lupta cu Kamara de la RXF: ”Inițial, am cerut alt adversar”

Meciul din gala RXF dintre Kamara și Cornel Păsat nu s-a încheiat odată cu gongul final! Adevărata rundă de clarificări s-a jucat în direct, la Dan Capatos Show. CANCAN.ro are toate detaliile!

Kamara a venit cu propria analiză a meciului. Artistul trupei Alb Negru a explicat că anumite faze i-au ridicat semne de întrebare și că regulamentul ar trebui analizat atent. El a declarat că au existat momente în care loviturile au atins zona cefei, unde contactul nu este permis. Kamara a lăsat de înțeles că imaginile complete ar putea lămuri definitiv disputa și ar oferi publicului o perspectivă clară. Vezi emisiunea integrală aici!

„Se poate observa că au existat lovituri în zona cefei, iar regulamentul spune clar că nu ai voie să lovești acolo. Într-un moment m-am apropiat, el a plecat cu capul și contactul s-a produs, însă trebuie văzut exact cadrul complet. Dacă cineva urmărește atent imaginile, poate înțelege cum s-a desfășurat faza și cine a inițiat mișcarea respectivă.”

Cornel Păsat: „Am cerut inițial alt adversar”

Întrebat despre alegerea adversarului, Cornel Păsat a recunoscut că inițial ar fi preferat o altă variantă, pentru a evita încărcătura emoțională suplimentară. Organizatorii au considerat însă că potrivirea dintre cei doi, ca vârstă și experiență în RXF, este una echilibrată. Cornel a acceptat provocarea, conștient că meciul va fi intens. Schimbul de replici dintre cei doi prieteni a arătat două perspective diferite asupra acelorași secvențe din ring.

„Inițial am cerut un alt adversar pentru că este mai greu când există o implicare emoțională într-o astfel de confruntare. Organizatorii au considerat că suntem potriviți ca profil sportiv și experiență și au mers pe această variantă. Am acceptat fără ezitare pentru că mi-am asumat provocarea și am intrat în ring pregătit să dau totul. Eu rămân la părerea că am punctat mai mult și că rezultatul reflectă ceea ce s-a întâmplat în timpul meciului.”

