Acasă » Știri » Cornel Păsat, primele declarații după lupta cu Kamara de la RXF: ”Inițial, am cerut alt adversar”

Cornel Păsat, primele declarații după lupta cu Kamara de la RXF: ”Inițial, am cerut alt adversar”

De: Simona Vlad 25/02/2026 | 22:49
Cornel Păsat, primele declarații după lupta cu Kamara de la RXF: ”Inițial, am cerut alt adversar”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Meciul din gala RXF dintre Kamara și Cornel Păsat nu s-a încheiat odată cu gongul final! Adevărata rundă de clarificări s-a jucat în direct, la Dan Capatos Show. CANCAN.ro are toate detaliile!

Kamara a venit cu propria analiză a meciului. Artistul trupei Alb Negru a explicat că anumite faze i-au ridicat semne de întrebare și că regulamentul ar trebui analizat atent. El a declarat că au existat momente în care loviturile au atins zona cefei, unde contactul nu este permis. Kamara a lăsat de înțeles că imaginile complete ar putea lămuri definitiv disputa și ar oferi publicului o perspectivă clară. Vezi emisiunea integrală aici!

„Se poate observa că au existat lovituri în zona cefei, iar regulamentul spune clar că nu ai voie să lovești acolo. Într-un moment m-am apropiat, el a plecat cu capul și contactul s-a produs, însă trebuie văzut exact cadrul complet. Dacă cineva urmărește atent imaginile, poate înțelege cum s-a desfășurat faza și cine a inițiat mișcarea respectivă.”

Cornel Păsat: „Am cerut inițial alt adversar”

Întrebat despre alegerea adversarului, Cornel Păsat a recunoscut că inițial ar fi preferat o altă variantă, pentru a evita încărcătura emoțională suplimentară. Organizatorii au considerat însă că potrivirea dintre cei doi, ca vârstă și experiență în RXF, este una echilibrată. Cornel a acceptat provocarea, conștient că meciul va fi intens. Schimbul de replici dintre cei doi prieteni a arătat două perspective diferite asupra acelorași secvențe din ring.

„Inițial am cerut un alt adversar pentru că este mai greu când există o implicare emoțională într-o astfel de confruntare. Organizatorii au considerat că suntem potriviți ca profil sportiv și experiență și au mers pe această variantă. Am acceptat fără ezitare pentru că mi-am asumat provocarea și am intrat în ring pregătit să dau totul. Eu rămân la părerea că am punctat mai mult și că rezultatul reflectă ceea ce s-a întâmplat în timpul meciului.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Suma uriașă pe care Cornel Păsat a încasat-o după lupta cu Kamara. A intrat în ring, a ieșit „avariat”, dar cu buzunarele pline

Kamara trece, din nou, printr-o încercare uriașă! A rămas fără concerte, televiziunile îl ignoră: “Trebuie să strâng 125.000 €”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în lumea muzicii! A murit cântăreața Pink Scouse
Știri
Doliu în lumea muzicii! A murit cântăreața Pink Scouse
Prognoza meteo actualizată. Vremea se schimbă radical în weekendul 28 februarie – 1 martie
Știri
Prognoza meteo actualizată. Vremea se schimbă radical în weekendul 28 februarie – 1 martie
Bolile de inimă ucid tot mai multe femei. Și lucrurile se vor înrăutăți
Mediafax
Bolile de inimă ucid tot mai multe femei. Și lucrurile se vor înrăutăți
Miruță apără sinecura USR la uzina de armament: „Caragea a fost premiat de două ori Polițistul Anului”
Gandul.ro
Miruță apără sinecura USR la uzina de armament: „Caragea a fost premiat de...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o cină oficială a stârnit controverse
Adevarul
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o...
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Abrudean, despre lentoarea deciziilor în coaliție: „Există oarecare opoziție din când în când”
Mediafax
Abrudean, despre lentoarea deciziilor în coaliție: „Există oarecare opoziție din când în când”
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă și purta ochelari de vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al armelor nucleare din Coreea de Nord
Digi 24
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general”...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două...
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste...
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Galaxy S26 Hands-on: Primele impresii și prețurile în România
go4it.ro
Galaxy S26 Hands-on: Primele impresii și prețurile în România
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Miruță apără sinecura USR la uzina de armament: „Caragea a fost premiat de două ori Polițistul Anului”
Gandul.ro
Miruță apără sinecura USR la uzina de armament: „Caragea a fost premiat de două ori...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea muzicii! A murit cântăreața Pink Scouse
Doliu în lumea muzicii! A murit cântăreața Pink Scouse
Soțul Selenei Gomez, descris ca fiind „dezgustător”. De ce i-au spus intenauții lui Benny Blanco ...
Soțul Selenei Gomez, descris ca fiind „dezgustător”. De ce i-au spus intenauții lui Benny Blanco să facă un duș
Prognoza meteo actualizată. Vremea se schimbă radical în weekendul 28 februarie – 1 martie
Prognoza meteo actualizată. Vremea se schimbă radical în weekendul 28 februarie – 1 martie
Cristina Spătar, adevărul despre viața alături de soțul milionar. Își trăiesc iubirea la sute ...
Cristina Spătar, adevărul despre viața alături de soțul milionar. Își trăiesc iubirea la sute de kilometri distanță
Despăgubire uriașă pentru un biciclist care s-a accidentat grav din cauza unei gropi nesemnalizate. ...
Despăgubire uriașă pentru un biciclist care s-a accidentat grav din cauza unei gropi nesemnalizate. Câți bani trebuie să-i dea Administrația Străzilor din București
Cum se acordă concediul prental. Câte luni trebuie să ai muncite înainte
Cum se acordă concediul prental. Câte luni trebuie să ai muncite înainte
Vezi toate știrile
×